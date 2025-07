– Fakt, że do dziś wciąż tego nie realizujemy, jest co najmniej zaskakujący, zwłaszcza że trudno znaleźć kraj, w którym jest tak łatwy dostęp do bezpłatnych leków na tak długi okres, czyli na rok. W tym kontekście warto też zastanowić się, czy roczna recepta rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem – dodaje.

Koszty darmowych leków w górę

Nadrefundacja leków to kłopot także w kontekście wyzwań finansowych, z jakimi mierzy się system ochrony zdrowia. Zwłaszcza że koszty bezpłatnych leków dla seniorów idą w górę.

Największe rozszerzenie uprawnień do darmowych leków – obniżenie wieku pacjentów z 75 do 65 lat i poszerzenie katalogu darmowych leków – weszło w życie 1 września 2023 r. W 2023 r. koszty programu wyniosły ok. 1 317 mln zł, z czego w okresie od stycznia do sierpnia było to średnio 70,5 mln zł miesięcznie, a od września do grudnia – ponad 188 mln zł miesięcznie. To wzrost o ok. 117,5 mln zł miesięcznie po rozszerzeniu uprawnień.

– W 2024 r. koszty wyniosły 2 782 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 111 proc. w porównaniu z 2023 r., średnio 232 mln zł miesięcznie. W okresie styczeń–maj 2025 r. było to ponad 1 244 mln zł, w tym ok. 232 mln zł w styczniu, a od 1 lutego do 31 maja (czyli po wprowadzeniu ułatwień w dostępie do leków dla dzieci i seniorów) – ponad 1 012 mln zł, co daje średnio 253 mln zł miesięcznie, czyli wzrost o około 21 mln zł miesięcznie w porównaniu z 2024 r. i styczniem 2025 r. – wylicza Mateusz Oczkowski.

Jak wskazuje, Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia zmian legislacyjnych, które pozwolą uszczelnić system i ograniczyć ryzyko nieuprawnionego lub nadmiernego wykupu leków.