Strzelanina na Uniwersytecie Nowego Meksyku

Świadkowie mówią o „czterech lub pięciu strzałach”

Świadkowie powiedzieli lokalnej telewizji KOB4, że do ataku doszło w jednym z budynków na drugim piętrze. Studenci relacjonowali, że nad ranem usłyszeli „cztery lub pięć strzałów”.

Po południu lokalnego czasu policja zezwoliła studentom opuścić placówkę podczas zorganizowanej akcji ewakuacyjnej.

Według ABC News kompleks czterech budynków Casas del Rio – gdzie doszło do strzelaniny - łącznie oferuje ponad 1000 łóżek dla studentów z umeblowanymi pokojami. Uniwersytet w Albuquerque w nadchodzącym roku akademickim będzie kształcił około 23 tys. studentów. Przed rozpoczęciem roku w ramach zaplanowanych spotkań nowi studenci odwiedzają obecnie kampus. Rok akademicki rozpoczyna się za ok. trzy tygodnie.

Marianna Anaya, deputowana do Izby Reprezentantów Nowego Meksyku, członkini Partii Demokratycznej, poinformowała, że w tym tygodniu odbywa się seria spotkań dla nowych studentów. - Wiadomości o tym akcie przemocy wstrząsnęło całą społecznością Uniwersytetu Nowego Meksyku – powiedziała w oświadczeniu. - Szczególnie bolesne jest to, że wydarzyło się to w czasie powitania nowych studentów – w czasie, gdy studenci i ich rodziny powinni być pełni nadziei, entuzjazmu i poczucia możliwości. - Ten druzgocący incydent jest kolejnym dowodem na pilną potrzebę zajęcia się problemem przemocy z użyciem broni palnej w naszym stanie.

Artykuł jest aktualizowany