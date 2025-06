Decyzją parlamentu na śmierć nie będą już skazywane osoby, które dopuściły się próby obalenia rządu, wywołały wojne, uszkodziły infrastrukturę państwową, produkowały i sprzedawały fałszywe leki, szpiegowały, przemycały narkotyki oraz dopuściły się defraudacji lub przyjęły łapówkę.

Reklama

67-letnia bohaterka największej w historii Wietnamu afery finansowej nie zostanie skazana na śmierć

Zmiany w prawie mogą ocalić życie 67-letniej Truong My Lan, skazanej na śmierć za udział w największym finansowym oszustwie w Wietnamie. Po zmianie prawa, jak zapowiada Phan Minh Hoang, obrońca Truong My Lan, będzie mogła ona wystąpić o złagodzenie kary.

Truong My Lan była bohaterką skandalu, które dotyczyło oszustw finansowych, korupcji i defraudacji na łączną kwotę ok. 12 mld dolarów (czyli ok. 3 proc. PKB Wietnamu w 2022 roku). Truong była szefową zarządu firmy deweloperskiej Van Thinh Phat Holdings Group oraz kontrolerką Saigon Joint Stock Commercial Bank, jednego z największych banków w kraju. W latach 2018-2022, korzystając z firm-słupów, wyprowadzała fundusze z banku i wręczała łapówki urzędnikom państwowym. Gdy sprawa wyszła na jaw została skazana na śmierć.

Kara śmierci będzie w Wietnamie zamieniana na dożywocie

Znowelizowane przepisy karne stanowią, że wszystkim osobom skazanym na śmierć za jedno z ośmiu przestępstw, za które kara śmierci nie będzie już grozić, wobec których kara nie zostanie wykonana do 1 lipca, kara zostanie zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma jednak podejmować wietnamski Sąd Najwyższy.