„New York Post”, powołując się na źródła w policji podaje, że sprawca strzelaniny miał na sobie kamizelkę kuloodporną i posługiwał się karabinem automatycznym (policja sprecyzowała, że był to karabin szturmowy M4).

Strzelanina w Nowym Jorku: Co wiadomo o sprawcy?

Więcej informacji o sprawcy strzelaniny i okolicznościach tragedii przekazała na konferencji prasowej komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch. Jak podała zabójcą był 27-letni Shane Devon Tamura, który – przed przyjazdem do Nowego Jorku – podróżował po kraju. Z informacji policji wynika, że mężczyzna 26 lipca jechał przez stan Kolorado, a potem Nebraskę, Iowę, Dystrykt Kolumbii i New Jersey

Policja przekazała, że sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo strzelając sobie w klatkę piersiową, po tym, jak wjechał windą na 33 piętro budynku po strzelaninie. Komisarz Tisch poinformowała, że gdy sprawca przywołał windę, by wjechać nią na górę budynku, wysiadła z niej kobieta. Sprawca strzelaniny pozwolił jej oddalić się i nie zrobił jej krzywdy.

Na nagraniach z monitoringu widać, jak sprawca wchodzi do lobby budynku i natychmiast otwiera ogień do znajdujących się tam osób. Następnie udaje się do windy, przed którą strzela do ochroniarza. Po wjechaniu na 33 piętro oddaje kilka strzałów, zabijając jedną osobę. Następnie popełnia samobójstwo.