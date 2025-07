Jest też prawny problem z uzależnieniem świadczeń socjalnych i dostępu do niektórych stanowisk od odpowiedniej znajomości litewskiego, co proponuje przewodniczący Sejmu. Uderzyłoby to w część obywateli Litwy – mieszkających tu od urodzenia przedstawicieli mniejszości narodowych, w tym Polaków, z których część, zwłaszcza tych starszych, którzy nie znają litewskiego lub znają słabo.

Zaniepokojenie tym, że „sensowne dążenie do wzmocnienia” języka litewskiego może się przerodzić w „nawoływanie do nienawiści”, wyraził w zeszłym tygodniu Departament Mniejszości Narodowych. Wezwał liderów opinii publicznej i polityków do „odpowiedniej komunikacji”.