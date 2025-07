Solarni „Posłańcy" ewangelizują rdzenne plemiona Amazonii. Metoda „niemożliwa do zwalczenia"

Zakazana aktywność misjonarska

Izolacja Korubo sprawia, że kontakt z nimi staje się punktem honoru dla misjonarzy pragnących ich „zbawienia”. W Brazylii od 1987 roku obowiązuje surowa polityka ochrony izolowanych ludów tubylczych, która zakazuje misjonarzom kontaktowania się z nimi bez ich inicjatywy. Celem jest ochrona tych społeczności przed chorobami oraz zachowanie ich autonomii kulturowej i terytorialnej.

Przed pandemią COVID-19 grupa misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii była podejrzewana o planowanie bezpośredniego kontaktu z plemieniem Korubo, włącznie z korzystaniem z hydroplanów do lokalizacji ich osad. Trzech misjonarzy zostało wówczas objętych sądowym zakazem wstępu na teren plemienny.

Tajemnicze urządzenia w dżungli

Wspólne śledztwo dziennika „Guardian” i brazylijskiej gazety „O Globo” ujawniło, że na terytorium Korubo pojawiły się niewielkie, zasilane energią słoneczną urządzenia, podobne do telefonów komórkowych, recytujące przesłania biblijne w języku portugalskim i hiszpańskim. Brazylijscy agenci, których zadaniem jest ochrona izolacji rdzennych mieszkańców, potwierdzili także obecność dronów nad tym obszarem.

Urządzenia, o których mowa, nazywane „Posłańcami", są dostarczane przez organizację In Touch Ministries z siedzibą w Atlancie. To chrześcijańska organizacja ewangeliczna, która produkuje i dystrybuuje programy radiowe i telewizyjne, podcasty, artykuły i książki, w celu szerzenia przesłania Ewangelii. Jeden z członków tej organizacji, Seth Grey, potwierdził, że urządzenia są przeznaczone do "dyskretnej ewangelizacji", ale przekazując je, In Touch Ministries nie łamie prawa i działa tylko tam, gdzie jest zaproszona. Grey powiedział, że cztery lata temu osobiście dostarczył 48 takich urządzeń ludowi Wai Wai w brazylijskiej Amazonii. Zawierały one treści religijne w języku Wai Wai i po portugalsku

Misjonarze zmieniają metody

Daniel Luís Dalberto, agent prokuratury federalnej monitorujący prawa rdzennych mieszkańców, powiedział, że problemem nie jest liczba misjonarzy na danym terytorium, ale raczej zmiana stosowanych przez nich metod.