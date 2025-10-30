Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego młodzi Ukraińcy mogą obecnie wyjeżdżać z kraju mimo stanu wojennego?

Jakie były oficjalne powody złagodzenia restrykcji mobilizacyjnych w Ukrainie?

Jakie zmiany w polityce poborowej zostały wprowadzone na Ukrainie od sierpnia?

W jaki sposób Europa reaguje na wzmożoną migrację młodych Ukraińców?

Jakie obawy dotyczące zdolności obronnych Ukrainy wyrażają zachodni sojusznicy?

Od 26 sierpnia młodzi Ukraińcy mogą wyjeżdżać za granicę mimo obowiązującego w tym kraju stanu wojennego. Dotyczy to mężczyzn w wieku 18-22 lat. Władze Ukrainy poluzowały restrykcyjne przepisy mobilizacyjne, by – to wersja oficjalna – „młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą i tam pracowali”.

Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” we wrześniu, już w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych przepisów odnotowano niespotykanie wysoki wzrost wjazdów Ukraińców do Polski w tej grupie wiekowej – aż 10,6 tys. w ciągu pierwszego tygodnia od wprowadzenia przepisu w życie.

Według najnowszych statystyk od końca sierpnia granicę z Polską przekroczyło 99 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. To główna droga ucieczki z kraju.