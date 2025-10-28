Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania stoją przed Rosją w związku ze stratami ponoszonymi przez wojska pancerne na Ukrainie?

W jaki sposób zmieniają się sposoby walki na froncie i jak wpływają na użycie czołgów?

Jaki wpływ mają międzynarodowe sankcje na produkcję nowych czołgów przez Rosję?

Jakie mogą być potencjalne cele Rosji w kontekście wzmacniania swojego potencjału militarnego?

W rosyjskich magazynach zostało niewiele ponad 2,5 tys. czołgów – twierdzą zachodni analitycy. Wydawałoby się, że to dużo, ale tylko 92 z nich jest w stanie samodzielnie jeździć. Pozostałe musiałyby zostać wyremontowane przed wysłaniem na front, choć większość w sumie nadaje się co najwyżej na złom albo na części zamienne.

„To jest tylko problem pieniędzy, czasu i woli Kremla, by tracić swe zasoby” – pisze jednak o ewentualnym remoncie czołgów pozostałych w magazynach analityk ukrywający się pod pseudonimem Jonpy99. Porównał on dostępne zdjęcia satelitarne rosyjskich baz – z początku wojny i października 2025 r. Większość czołgów stoi w nich pod gołym niebem, jest ich zbyt dużo, by budować dla nich hangary.

Jak Ukraina opróżniła z czołgów ogromne magazyny Rosji

Z analizy wynika, że z magazynów zniknęło 2/3 maszyn, przede wszystkim najnowszych typów. Pozostały w nich wozy w większości wycofane z produkcji i użytku: T-55 czy T-62, choć trafiają się wśród nich i T-72.