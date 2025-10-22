Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W Rosji sięgają po rozwiązania z czasów wojen światowych. Aerostaty mają chronić przed ukraińskimi dronami

Rosja szuka nowych sposobów obrony przed ukraińskimi dronami. Coraz częściej mówi się o powrocie do technologii znanej z dwóch wojen światowych – aerostatów z siatkami. Eksperci widzą w tym duży potencjał, jednak masowe wprowadzenie takiego rozwiązania może być niemożliwe do zrealizowania.

Publikacja: 22.10.2025 11:03

W Rosji sięgają po rozwiązania z czasów wojen światowych. Aerostaty mają chronić przed ukraińskimi dronami

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Każdego dnia ukraińska armia atakuje cele wewnątrz Rosji. Drony uderzają m.in. w zakłady przemysłowe, kompleksy energetyczne i inne kluczowe obiekty infrastruktury. Rosyjskie służby bronią ich nie tylko przy użyciu systemów walki elektronicznej i obrony powietrznej, ale także za pomocą specjalnych antydronowych siatek.

Siatki te montuje się na masztach lub bezpośrednio na budynkach. Alternatywą są aerostaty z rozwieszonymi sieciami, które mają zatrzymywać drony w powietrzu. Mimo doniesień o ich skuteczności, Rosja nie zdecydowała się na masowe wprowadzenie takiego rozwiązania.

Aerostatowe zapory były stosowane już w czasie I wojny światowej, kiedy lotnictwo stało się nowym rodzajem sił zbrojnych. Zwisające z balonów łańcuchy i liny skutecznie utrudniały przelot wrogich samolotów, a nierzadko prowadziły do ich strącenia.

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz z mobilnej jednostki obrony przeciwlotniczej w obwodzie donieckim
Polityka
Europa i Ukraina szykują nową propozycję zakończenia wojny. Kluczowa rola Donalda Trumpa

Aerostaty chroniły ZSRR podczas II wojny światowej

Podczas II wojny światowej system ten wykorzystywano m.in. do obrony Moskwy i innych miast ZSRR przed nalotami Luftwaffe. W Armii Czerwonej istniały nawet osobne jednostki aerostatowe.

Reklama
Reklama

W trakcie trwającej wojny na Ukrainie technologia ta również powróciła. Wiosną 2024 roku były oficer tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Andriej Maroczko informował, że ukraińska armia używa aerostatów do wznoszenia retransmiterów łączności i sprzętu do obsługi dronów.

W nowoczesnej wersji systemu aerostatów między dwiema jednostkami balonów rozciąga się sieć, która ma przechwytywać lub niszczyć nadlatujące drony. Rosyjski portal „Daily Storm” odnalazł jeden publiczny kontrakt na zakup takiego systemu – dla zakładu chemicznego w obwodzie tulskim, opublikowany we wrześniu 2025 roku. Z przyczyn bezpieczeństwa nie ujawniono nazwy przedsiębiorstwa ani szczegółów umowy.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Co z zawieszeniem broni na Ukrainie? Europejscy przywódcy odpowiedzieli na propozycję Trumpa

Czy aerostaty będą bronić obiektów w Rosji? Przeszkodą mogą być koszty

Jak wskazali eksperci, największym problemem we wdrożeniu takich rozwiązań są koszty. Cena jednego systemu przekracza 9 milionów rubli (ok. 400 tys. zł). Montaż trwa około miesiąca. Wadim Timoszenko z firmy „Stratosferne Systemy” przekazał portalowi, że aerostaty nie zapewnią ochrony dla całych miast, ale mogą być kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa kluczowym obiektom – w tym rafineriom, magazynom paliw i zakładom chemicznym.

Historyk wojskowości i ekspert ds. obrony powietrznej Jurij Knutow uważa, że Rosja posiada odpowiedni potencjał technologiczny, ale brakuje politycznej woli i finansowania. – Aerostaty z sieciami to właściwe rozwiązanie. W latach 70. wykorzystywaliśmy je nawet w Egipcie, gdzie chroniły nasze lotniska przed izraelskimi nalotami – wskazał. Knutow twierdzi, że Rosja powinna tworzyć lokalne jednostki aerostatowe, być może w ramach Gwardii Narodowej lub z udziałem ochotników.

– To nie jest tanie przedsięwzięcie. Potrzebne są hangary, infrastruktura, zaplecze techniczne. Ale można by zorganizować takie systemy wzdłuż linii od Bałtyku po Morze Czarne – dodaje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina

Każdego dnia ukraińska armia atakuje cele wewnątrz Rosji. Drony uderzają m.in. w zakłady przemysłowe, kompleksy energetyczne i inne kluczowe obiekty infrastruktury. Rosyjskie służby bronią ich nie tylko przy użyciu systemów walki elektronicznej i obrony powietrznej, ale także za pomocą specjalnych antydronowych siatek.

Siatki te montuje się na masztach lub bezpośrednio na budynkach. Alternatywą są aerostaty z rozwieszonymi sieciami, które mają zatrzymywać drony w powietrzu. Mimo doniesień o ich skuteczności, Rosja nie zdecydowała się na masowe wprowadzenie takiego rozwiązania.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Co z zawieszeniem broni na Ukrainie? Europejscy przywódcy odpowiedzieli na propozycję Trumpa
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy
Konflikty zbrojne
Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy
Donald Trump twierdzi, że kierownictwo Hamasu mogło nie mieć nic wspólnego z naruszeniem zawieszenia
Konflikty zbrojne
Izrael zbombardował Strefę Gazy i ogłosił wznowienie zawieszenia broni
Zniszczenia w dzielnicy mieszkalnej miasta Gaza po wycofaniu się sił izraelskich z tego obszaru w tr
Konflikty zbrojne
Rozejm w Strefie Gazy naruszony? Izrael oskarża Hamas i przeprowadza nalot
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
„Washington Post”: Władimir Putin podał warunek zakończenia wojny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie