Każdego dnia ukraińska armia atakuje cele wewnątrz Rosji. Drony uderzają m.in. w zakłady przemysłowe, kompleksy energetyczne i inne kluczowe obiekty infrastruktury. Rosyjskie służby bronią ich nie tylko przy użyciu systemów walki elektronicznej i obrony powietrznej, ale także za pomocą specjalnych antydronowych siatek.

Siatki te montuje się na masztach lub bezpośrednio na budynkach. Alternatywą są aerostaty z rozwieszonymi sieciami, które mają zatrzymywać drony w powietrzu. Mimo doniesień o ich skuteczności, Rosja nie zdecydowała się na masowe wprowadzenie takiego rozwiązania.

Aerostatowe zapory były stosowane już w czasie I wojny światowej, kiedy lotnictwo stało się nowym rodzajem sił zbrojnych. Zwisające z balonów łańcuchy i liny skutecznie utrudniały przelot wrogich samolotów, a nierzadko prowadziły do ich strącenia.

Aerostaty chroniły ZSRR podczas II wojny światowej

Podczas II wojny światowej system ten wykorzystywano m.in. do obrony Moskwy i innych miast ZSRR przed nalotami Luftwaffe. W Armii Czerwonej istniały nawet osobne jednostki aerostatowe.