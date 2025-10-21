Rzeczpospolita
Wydarzenia
Co z zawieszeniem broni na Ukrainie? Europejscy przywódcy odpowiedzieli na propozycję Trumpa

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Unii Europejskiej i Ukrainy opublikowali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym poparli apel prezydenta USA Donalda Trumpa o natychmiastowe zawieszenie broni w Ukrainie na obecnie istniejących liniach frontu.

Publikacja: 21.10.2025 12:23

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Przemysław Malinowski

„Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna stać się punktem wyjścia do negocjacji pokojowych” – napisano w komunikacie.

Spotkanie Trump–Putin w Budapeszcie

Według zapowiedzi, Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się w Budapeszcie. Węgry, choć należą do NATO i Unii Europejskiej, to utrzymują z Kremlem bliskie relacje po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. 

Rosja w przeszłości domagała się, by Ukraina oddała kolejne terytoria przed zawarciem rozejmu, natomiast władze w Kijowie oraz ich europejscy sojusznicy niezmiennie wzywali do natychmiastowego przerwania działań wojennych jako warunku rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Prezydent USA po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w piątek w Waszyngtonie, zaapelował o zawarcie porozumienia pokojowego i wzywał stronę ukraińską i rosyjską do „zatrzymania się tam, gdzie są”. „Spotkanie było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, podobnie jak prezydentowi Putinowi, że nadszedł czas, aby zaprzestać zabijania i zawrzeć DEAL” – napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.

„Powinni zatrzymać się w miejscu, w którym się znajdują. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo, niech historia zdecyduje! Koniec z walkami, śmiercią i wydawaniem ogromnych, niemożliwych do pokrycia sum pieniędzy. Gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła. Tysiące ludzi ginie co tydzień – KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!!” – zaznaczył polityk. 

Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy
Konflikty zbrojne
Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy

Europejscy sojusznicy Ukrainy spotkają się w Londynie

W oświadczeniu przywódców podkreślono, że europejscy liderzy spotkają się jeszcze w tym tygodniu podczas szczytu UE oraz w ramach tzw. „koalicji chętnych” – grupy państw wspierających Ukrainę. Spotkanie tej koalicji zaplanowano na piątek w Londynie, z udziałem prezydenta Zełenskiego.

Koalicja, powołana w lutym z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, prowadzi od miesięcy rozmowy na różnych szczeblach w celu ustalenia zakresu dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz opracowania mechanizmów odstraszania Rosji po ewentualnym zawarciu ostatecznego rozejmu.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Polityka
Jak przebiegła rozmowa Trumpa z Zełenskim w Białym Domu? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”

„Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny, dopóki Putin nie będzie gotów zawrzeć pokoju. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą wykorzystać pełną wartość zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, tak by Ukraina dysponowała środkami potrzebnymi do obrony i odbudowy” – głosi dalsza część wtorkowego oświadczenia.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Spotkanie Trump–Putin w Budapeszcie

