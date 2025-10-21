„Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna stać się punktem wyjścia do negocjacji pokojowych” – napisano w komunikacie.

Reklama Reklama

Spotkanie Trump–Putin w Budapeszcie

Według zapowiedzi, Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się w Budapeszcie. Węgry, choć należą do NATO i Unii Europejskiej, to utrzymują z Kremlem bliskie relacje po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Rosja w przeszłości domagała się, by Ukraina oddała kolejne terytoria przed zawarciem rozejmu, natomiast władze w Kijowie oraz ich europejscy sojusznicy niezmiennie wzywali do natychmiastowego przerwania działań wojennych jako warunku rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Prezydent USA po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w piątek w Waszyngtonie, zaapelował o zawarcie porozumienia pokojowego i wzywał stronę ukraińską i rosyjską do „zatrzymania się tam, gdzie są”. „Spotkanie było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, podobnie jak prezydentowi Putinowi, że nadszedł czas, aby zaprzestać zabijania i zawrzeć DEAL” – napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.

„Powinni zatrzymać się w miejscu, w którym się znajdują. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo, niech historia zdecyduje! Koniec z walkami, śmiercią i wydawaniem ogromnych, niemożliwych do pokrycia sum pieniędzy. Gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła. Tysiące ludzi ginie co tydzień – KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!!” – zaznaczył polityk.