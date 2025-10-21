Aktualizacja: 21.10.2025 13:50 Publikacja: 21.10.2025 13:10
Kometa Lemmon (C/2025 A6) już dziś znajdzie się najbliżej Ziemi
Lemmon to kolejna – po SWAN (C/2025 R2) – kometa, którą można będzie obserwować na październikowym niebie. Tę ostatnią najlepiej można było podziwiać wczoraj.
Kometa Lemmon (C/2025 A6) została odkryta 3 stycznia 2025 roku w ramach programu astronomicznego Mount Lemmon Survey. Już dziś, 21 października, C/2025 A6 znajdzie się najbliżej Ziemi, mijając ją w odległości około 90 mln kilometrów. Będzie to więc najlepszy moment, aby ją zobaczyć.
Wydarzenie to jest wyjątkowe, ponieważ okres orbitalny komety, czyli czas, w którym wykonuje jedno pełne okrążenie wokół Słońca, wynosi około 1350 lat. „Warto jej poszukać, bo ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat” – tymi słowami do obserwacji komety Lemmon zachęca Planetarium w Toruniu w swoim wpisie w mediach społecznościowych.
8 listopada C/2025 A6 znajdzie się w peryhelium, a więc w miejscu swojej orbity położonym najbliżej Słońca.
Według szacunków jasność komety Lemmon 21 października wynieść może – w skali jasności obiektów astronomicznych – około 4,5 magnitudo. Dzięki temu będzie możliwość jej obserwacji nawet gołym okiem, ale tylko pod warunkiem odpowiednio ciemnego nieba, a więc w miejscu z dala od miejskich świateł i innych źródeł zanieczyszczenia świetlnego. Specjaliści sugerują jednak użycie lornetki, dzięki której C/2025 A6 będzie zdecydowanie łatwiej dostrzec.
Kometa Lemmon widoczna będzie jako lekko zielona, mglista plamka z wyraźnie zaznaczonym jądrem. Najlepiej wypatrywać jej dziś po zachodzie Słońca, a więc w pierwszej części wieczoru. Najlepszy czas na jej obserwację wypada między godz. 19:00 a 21:00. Później Lemmon zniknie za zachodnim horyzontem.
Planetarium w Toruniu podaje następującą instrukcję obserwacji: „[…] w godzinach 19-21 spójrzmy ponad północno-zachodni horyzont. Tam odnajdziemy Wielki Wóz. Dyszel Wozu wskazuje nam jasną gwiazdę – Arktura. Na linii łączącej dyszel i Arktura, nieco bliżej tej jasnej gwiazdy możemy poszukiwać naszej komety. Nieuzbrojonym okiem może to być trudne (no chyba że w ciemnym miejscu, w idealnych warunkach), ale z pomocą lornetki powinniśmy ją znaleźć […]”.
Obserwacji komety sprzyjać powinno prognozowane na dzisiejszy wieczór pogodne niebo.
Kometa Lemmon nie jest jedyną, widoczną na październikowym niebie nad naszym krajem. 20 października naszą planetę minęła bowiem kometa SWAN (C/2025 R2). Znalazła się około 24 mln kilometrów od Ziemi, a więc jeszcze bliżej niż będzie to miało miejsce w przypadku komety Lemmon. Jednak jej jasność wynosi obecnie około 6 magnitudo, przez co jest ona słabiej widoczna niż kometa Lemmon. Tym samym do jej obserwacji niezbędna jest lornetka lub teleskop.
Kometę SWAN nadal bowiem można próbować wypatrywać na niebie, a dokładnie nad zachodnim horyzontem. Znaleźć ją można w połowie drogi między gwiazdą Altair z konstelacji Orła a linią horyzontu. Obserwacje najlepiej prowadzić wieczorem około godz. 19:00.
Kometa SWAN odkryta została 11 września 2025 roku na zdjęciach z instrumentu SWAN (Solar Wind ANisotropies) zainstalowanego na pokładzie sondy kosmicznej SOHO. Dzień później, czyli 12 września, kometa osiągnęła swoje peryhelium.
