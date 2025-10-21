Lemmon to kolejna – po SWAN (C/2025 R2) – kometa, którą można będzie obserwować na październikowym niebie. Tę ostatnią najlepiej można było podziwiać wczoraj.

Kometa Lemmon (C/2025 A6): „Ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat”

Kometa Lemmon (C/2025 A6) została odkryta 3 stycznia 2025 roku w ramach programu astronomicznego Mount Lemmon Survey. Już dziś, 21 października, C/2025 A6 znajdzie się najbliżej Ziemi, mijając ją w odległości około 90 mln kilometrów. Będzie to więc najlepszy moment, aby ją zobaczyć.

Wydarzenie to jest wyjątkowe, ponieważ okres orbitalny komety, czyli czas, w którym wykonuje jedno pełne okrążenie wokół Słońca, wynosi około 1350 lat. „Warto jej poszukać, bo ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat” – tymi słowami do obserwacji komety Lemmon zachęca Planetarium w Toruniu w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

8 listopada C/2025 A6 znajdzie się w peryhelium, a więc w miejscu swojej orbity położonym najbliżej Słońca.