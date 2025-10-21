Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kometa Lemmon będzie widoczna nad Polską. Kiedy warto spojrzeć w niebo?

Już dziś wieczorem na polskim niebie zobaczyć będzie można wyjątkowe zjawisko. Mowa o komecie Lemmon (C/2025 A6), która znajdzie się wówczas najbliżej Ziemi. Po raz kolejny dojdzie do tego za ponad tysiąc lat.

Publikacja: 21.10.2025 13:10

Kometa Lemmon (C/2025 A6) już dziś znajdzie się najbliżej Ziemi

Kometa Lemmon (C/2025 A6) już dziś znajdzie się najbliżej Ziemi

Foto: Nicola / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Lemmon to kolejna – po SWAN (C/2025 R2) – kometa, którą można będzie obserwować na październikowym niebie. Tę ostatnią najlepiej można było podziwiać wczoraj.

Kometa Lemmon (C/2025 A6): „Ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat”

Kometa Lemmon (C/2025 A6) została odkryta 3 stycznia 2025 roku w ramach programu astronomicznego Mount Lemmon Survey. Już dziś, 21 października, C/2025 A6 znajdzie się najbliżej Ziemi, mijając ją w odległości około 90 mln kilometrów. Będzie to więc najlepszy moment, aby ją zobaczyć.

Wydarzenie to jest wyjątkowe, ponieważ okres orbitalny komety, czyli czas, w którym wykonuje jedno pełne okrążenie wokół Słońca, wynosi około 1350 lat. „Warto jej poszukać, bo ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat” – tymi słowami do obserwacji komety Lemmon zachęca Planetarium w Toruniu w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

8 listopada C/2025 A6 znajdzie się w peryhelium, a więc w miejscu swojej orbity położonym najbliżej Słońca.

Czytaj więcej

Naukowiec ma nową teorię dotyczącą „wielkiej ciszy” w kosmosie
Kosmos
Dlaczego kosmici nie próbują się z nami skontaktować? Naukowiec NASA podaje możliwy powód
Reklama
Reklama

Kometa Lemmon (C/2025 A6): Kiedy i jak ją obserwować?

Według szacunków jasność komety Lemmon 21 października wynieść może – w skali jasności obiektów astronomicznych – około 4,5 magnitudo. Dzięki temu będzie możliwość jej obserwacji nawet gołym okiem, ale tylko pod warunkiem odpowiednio ciemnego nieba, a więc w miejscu z dala od miejskich świateł i innych źródeł zanieczyszczenia świetlnego. Specjaliści sugerują jednak użycie lornetki, dzięki której C/2025 A6 będzie zdecydowanie łatwiej dostrzec. 

Kometa Lemmon widoczna będzie jako lekko zielona, mglista plamka z wyraźnie zaznaczonym jądrem. Najlepiej wypatrywać jej dziś po zachodzie Słońca, a więc w pierwszej części wieczoru. Najlepszy czas na jej obserwację wypada między godz. 19:00 a 21:00. Później Lemmon zniknie za zachodnim horyzontem.

Planetarium w Toruniu podaje następującą instrukcję obserwacji: „[…] w godzinach 19-21 spójrzmy ponad północno-zachodni horyzont. Tam odnajdziemy Wielki Wóz. Dyszel Wozu wskazuje nam jasną gwiazdę – Arktura. Na linii łączącej dyszel i Arktura, nieco bliżej tej jasnej gwiazdy możemy poszukiwać naszej komety. Nieuzbrojonym okiem może to być trudne (no chyba że w ciemnym miejscu, w idealnych warunkach), ale z pomocą lornetki powinniśmy ją znaleźć […]”.

Obserwacji komety sprzyjać powinno prognozowane na dzisiejszy wieczór pogodne niebo.

Kometa SWAN (C/2025 R2) minęła Ziemię 20 października. Co o niej wiadomo?

Kometa Lemmon nie jest jedyną, widoczną na październikowym niebie nad naszym krajem. 20 października naszą planetę minęła bowiem kometa SWAN (C/2025 R2). Znalazła się około 24 mln kilometrów od Ziemi, a więc jeszcze bliżej niż będzie to miało miejsce w przypadku komety Lemmon. Jednak jej jasność wynosi obecnie około 6 magnitudo, przez co jest ona słabiej widoczna niż kometa Lemmon. Tym samym do jej obserwacji niezbędna jest lornetka lub teleskop.

Reklama
Reklama

Kometę SWAN nadal bowiem można próbować wypatrywać na niebie, a dokładnie nad zachodnim horyzontem. Znaleźć ją można w połowie drogi między gwiazdą Altair z konstelacji Orła a linią horyzontu. Obserwacje najlepiej prowadzić wieczorem około godz. 19:00.

Kometa SWAN odkryta została 11 września 2025 roku na zdjęciach z instrumentu SWAN (Solar Wind ANisotropies) zainstalowanego na pokładzie sondy kosmicznej SOHO. Dzień później, czyli 12 września, kometa osiągnęła swoje peryhelium.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kosmos Komety astronomia

Lemmon to kolejna – po SWAN (C/2025 R2) – kometa, którą można będzie obserwować na październikowym niebie. Tę ostatnią najlepiej można było podziwiać wczoraj.

Kometa Lemmon (C/2025 A6): „Ponownie zagości w okolicach Ziemi za ponad tysiąc lat”

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Naukowiec ma nową teorię dotyczącą „wielkiej ciszy” w kosmosie
Kosmos
Dlaczego kosmici nie próbują się z nami skontaktować? Naukowiec NASA podaje możliwy powód
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Opublikowano dane z okresu ponad 11 lat obserwacji pola magnetycznego Ziemi
Kosmos
Naukowcy odkryli zmiany w polu magnetycznym Ziemi. „W tym regionie dzieje się coś szczególnego”
Naukowcy alarmują o możliwych konsekwenacjach rosnącej liczby satelitów (zdj. ilustracyjne)
Kosmos
Satelity Starlink Elona Muska deorbitują w alarmującym tempie. Dlaczego to problem?
Białe smugi na zdjęciu czerwonej powierzchni Marsa to wiry powietrzne, unoszące pył (fot. ESA)
Kosmos
Nowa analiza „diabłów pyłowych” Marsa. Tego o Czerwonej Planecie nie wiedzieliśmy
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Na Enceladusie, księżycu Saturna, może istnieć życie - dowodzą astronomowie
Kosmos
Na jednym z księżyców Saturna może istnieć życie. Astronomowie znaleźli nowe dowody
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie