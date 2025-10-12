Nowa analiza „diabłów pyłowych” Marsa. Tego o Czerwonej Planecie nie wiedzieliśmy

Wiry pyłowe na Marsie. Co udało się odkryć badaczom?

Nowa publikacja naświetla jedno z ciekawszych zjawisk, które mocno wpływa na „dynamikę pyłów” Czerwonej Planety. Wiry pyłowe Marsa powstają w warunkach, gdy gorące powietrze na powierzchni planety podnosi się i zaczyna wirować. Autorom nowej publikacji udało się odkryć kilka istotnych cech tego zjawiska.

Diabły pyłowe na Marsie zdają się mieć charakter sezonowy. Ich częstszą obecność odnotowano wiosną i latem na obydwu półkulach planety. Jak pokazała analiza danych, zjawiska te trwają zazwyczaj kilka minut. Zaobserwowano również, że wiry pyłowe pojawiają się często na jednej z najbardziej gładkich równin na Marsie – Amazonis Planitia. Zdaniem badaczy ten płaski i rozległy teren stwarza idealne warunki do powstawania diabłów pyłowych. Obrazy z dwóch sond marsjańskich pozwoliły także ustalić, że większość wirów porusza się w linii prostej.

Ciekawe dane dotyczą też prędkości rozwijanej przez przypowierzchniowe wiatry. Dotychczas uważano, że wiry pyłowe na Marsie osiągają średnią prędkość ok. 50 km/h. Według najnowszej analizy diabły pyłowe mogą poruszać się znacznie szybciej. W nowym zestawieniu skatalogowano m.in. wichurę pyłową o prędkości sięgającej do ok. 158 km/h.

Wyniki badania a przyszłe misje kosmiczne

„Kluczowe wnioski z tego badania są takie, że wiatry na Marsie mogą być dużo szybsze na powierzchni, niż wcześniej sądzono i że te szybkie wiatry są bardziej rozpowszechnione, niż wcześniej sądzono” – wyjaśnia główny autor badania Valentin Bickel z Uniwersytetu w Bernie. Naukowcy przypominają jednocześnie, że ze względu na rzadką atmosferę Czerwonej Planety, zaobserwowane wichury byłyby w praktyce ledwo wyczuwalne.

Zbadanie silnych wiatrów pyłowych otwiera drogę do szerszego zrozumienia dynamiki klimatu na Marsie. Silne wiatry unoszą pyły do atmosfery, wpływając m.in. na tworzenie się chmur i burz pyłowych. Te blokują dotarcie światła słonecznego do powierzchni planety, obniżając jej temperaturę w ciągu dnia. Zrozumienie tego procesu może mieć kluczowe znaczenie przy projektowaniu przyszłych misji kosmicznych na Marsa. Jak podaje CNN, dane z analizy są już używane przy planowaniu miejsca lądowania łazika marsjańskiego Rosalind Franklin. Rozpoczęcie tej misji ExoMars ESA jest planowane wstępnie na 2030 r.