Pierwsze takie odkrycie. Zmienia naszą wiedzę na temat wczesnego wszechświata

Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania życia. Dowodzi to, że występują one w całym kosmosie, a nie tylko w naszej galaktyce. Odkrycie pozwala lepiej przyjrzeć się chemii we wczesnym wszechświecie.

Publikacja: 02.11.2025 06:00

W lodzie otaczającym protogwiazdę znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana naukowcy odkryli złożone

W lodzie otaczającym protogwiazdę znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana naukowcy odkryli złożone cząsteczki organiczne / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Merrillie / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badania przeprowadził zespół naukowców, którym kierowała Marta Sewiło z University of Maryland i Goddard Space Flight Center należącego do NASA. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical Journal Letters”.

Naukowcy odkryli w lodzie poza naszą galaktyką złożone cząsteczki organiczne

W lodzie otaczającym protogwiazdę o nazwie ST6 znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana, a więc poza Drogą Mleczną, naukowcy zidentyfikowali pięć złożonych cząsteczek organicznych (COM), z których wiele występuje również na Ziemi: metanol i etanol (popularne rodzaje alkoholu), mrówczan metylu i aldehyd octowy (głównie używane jako chemikalia przemysłowe na Ziemi) oraz kwas octowy (główny składnik octu). Ten ostatni nigdy wcześniej nie został jednoznacznie wykryty w lodzie w jakimkolwiek miejscu w kosmosie. Z kolei etanol, mrówczan metylu i aldehyd octowy po raz pierwszy odkryto w lodzie poza Drogą Mleczną.

Ponadto badacze zaobserwowali cechy widmowe przypominające inną złożoną cząsteczkę organiczną – aldehyd glikolowy. Jest to cząsteczka pokrewna cukrowi i będąca prekursorem bardziej złożonych biocząsteczek, takich jak składniki RNA. W tym przypadku naukowcy podkreślają jednak, że aby potwierdzić wykrycie tej cząsteczki, konieczne są dalsze badania.

Wspomniane złożone cząsteczki organiczne to – w rozumieniu astrofizycznym – cząsteczki zawierające co najmniej sześć atomów, z których co najmniej jeden to węgiel. Stanowią one chemiczne prekursory cząsteczek budujących życie, takich jak aminokwasy, cukry i zasady azotowe.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pomógł w kolejnym odkryciu

Naukowcy dokonali swojego odkrycia dzięki instrumentowi MIRI (Mid-Infrared Instrument) Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST).

– To wszystko dzięki wyjątkowej czułości JWST w połączeniu z wysoką rozdzielczością kątową, dzięki której jesteśmy w stanie wykryć te słabe struktury widmowe związane z lodami wokół tak odległej protogwiazdy. Rozdzielczość widmowa JWST jest wystarczająco wysoka, aby umożliwić wiarygodną identyfikację. […] Wyjątkowa jakość naszych nowych obserwacji pozwoliła nam zebrać ogromną ilość informacji z jednego widma – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – wyjaśniła Marta Sewiło cytowana w komunikacie University of Maryland.

Nowe odkrycia pomogą lepiej poznać wczesną historię Wszechświata

Badana protogwiazda ST6 znajduje się około 160 000 lat świetlnych od Ziemi. Zlokalizowana jest w kosmicznym superbąblu o nazwie N158, niedaleko Mgławicy Tarantula.

W kontekście badań naukowych bardzo ważne jest jej położenie w Wielkim Obłoku Magellana, który stanowi rodzaj naturalnego laboratorium. Możliwe jest badanie w nim procesów gwiazdotwórczych w warunkach zbliżonych do tych, jakie panowały we wczesnym wszechświecie. Wielki Obłok Magellana zawiera od jednej trzeciej do połowy pierwiastków ciężkich (o liczbie atomowej wyższej niż hel) występujących w naszym Układzie Słonecznym i jednocześnie jest narażony na znacznie silniejsze promieniowanie ultrafioletowe.

– Środowisko o niskiej metaliczności, oznaczające zmniejszoną obfitość pierwiastków cięższych od wodoru i helu, jest interesujące, ponieważ przypomina galaktyki z wcześniejszych epok kosmologicznych. To, czego dowiadujemy się w Wielkim Obłoku Magellana, możemy wykorzystać do zrozumienia tych bardziej odległych galaktyk z czasów, gdy wszechświat był znacznie młodszy. Trudne warunki mówią nam więcej o tym, jak złożona chemia organiczna może zachodzić w tych prymitywnych środowiskach, gdzie znacznie mniej ciężkich pierwiastków, takich jak węgiel, azot i tlen, jest dostępnych do reakcji chemicznych – wyjaśniła Marta Sewiło.

Cząsteczki istotne dla powstawania życia: Naukowcy planują dalsze badania kosmosu

Najnowsze odkrycia, jak podkreślają sami naukowcy, nie stanowią dowodu na istnienie życia poza Ziemią. Sugerują jednak, że podstawowe elementy większych biocząsteczek, istotne dla powstania życia, wykształcały się znacznie wcześniej i w bardziej zróżnicowanych warunkach kosmicznych, niż dotychczas sądzono.

Teraz naukowcy planują rozszerzyć swoje badania o kolejne protogwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana, a być może także w Małym Obłoku Magellana. Chcą dzięki temu dalej zgłębiać zagadnienia związane ze złożoną chemią wszechświata.

