Pierwsze takie odkrycie. Zmienia naszą wiedzę na temat wczesnego wszechświata

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie złożone cząsteczki organiczne zidentyfikowano poza naszą galaktyką?

Co czyni Wielki Obłok Magellana interesującym obiektem do badań kosmologicznych?

Jakie są plany naukowców na przyszłość po najnowszych odkryciach?

Co sugerują nowe odkrycia o powstawaniu życia poza Ziemią?

Badania przeprowadził zespół naukowców, którym kierowała Marta Sewiło z University of Maryland i Goddard Space Flight Center należącego do NASA. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical Journal Letters”.

Naukowcy odkryli w lodzie poza naszą galaktyką złożone cząsteczki organiczne

W lodzie otaczającym protogwiazdę o nazwie ST6 znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana, a więc poza Drogą Mleczną, naukowcy zidentyfikowali pięć złożonych cząsteczek organicznych (COM), z których wiele występuje również na Ziemi: metanol i etanol (popularne rodzaje alkoholu), mrówczan metylu i aldehyd octowy (głównie używane jako chemikalia przemysłowe na Ziemi) oraz kwas octowy (główny składnik octu). Ten ostatni nigdy wcześniej nie został jednoznacznie wykryty w lodzie w jakimkolwiek miejscu w kosmosie. Z kolei etanol, mrówczan metylu i aldehyd octowy po raz pierwszy odkryto w lodzie poza Drogą Mleczną.

Ponadto badacze zaobserwowali cechy widmowe przypominające inną złożoną cząsteczkę organiczną – aldehyd glikolowy. Jest to cząsteczka pokrewna cukrowi i będąca prekursorem bardziej złożonych biocząsteczek, takich jak składniki RNA. W tym przypadku naukowcy podkreślają jednak, że aby potwierdzić wykrycie tej cząsteczki, konieczne są dalsze badania.

Wspomniane złożone cząsteczki organiczne to – w rozumieniu astrofizycznym – cząsteczki zawierające co najmniej sześć atomów, z których co najmniej jeden to węgiel. Stanowią one chemiczne prekursory cząsteczek budujących życie, takich jak aminokwasy, cukry i zasady azotowe.