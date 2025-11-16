Szykuje się rewolucja w kosmologii? „To oznacza ogromną zmianę paradygmatu”

Aktualizacja: 16.11.2025 06:45 Publikacja: 16.11.2025 06:00
Wyniki badania zostały opublikowane 6 listopada w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” – czasopiśmie naukowym wydawanym przez Królewskie Towarzystwo Astronomiczne, jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych na świecie, zajmujące się astronomią, astrofizyką, kosmologią, planetologią oraz geofizyką. W komunikacie prasowym wydanym przez towarzystwo dotyczącym wyników badań naukowców z Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej czytamy, że „podważają długo utrzymywaną teorię, że tajemnicza siła zwana ciemną energią sprawia, iż odległe galaktyki oddalają się od siebie coraz szybciej” – czytamy.
– Nasze badanie pokazuje, że w obecnej epoce wszechświat wszedł już w fazę spowolnionej ekspansji, oraz że ciemna energia ewoluuje w czasie znacznie szybciej, niż wcześniej przypuszczano. Jeśli te wyniki zostaną potwierdzone, będzie to oznaczać ogromną zmianę paradygmatu w kosmologii od czasu odkrycia ciemnej energii 27 lat temu – mówi prof. Young-Wook Lee z Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej, główny autor badania.
W ostatnich latach w badaniach nad kosmosem dominuje pogląd, że wszechświat rozszerza się w coraz szybszym tempie. Zjawisko to napędzane jest przez tzw. ciemną energię, która wypełnia przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie, tworząc swego rodzaju antygrawitację. Ciemna energia to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk w kosmosie. Choć wypełnia go w ok. 70 proc., nasza wiedza na jej temat w dużej części ma charakter spekulatywny.
Wniosek dotyczący rozszerzania się wszechświata oraz tego, że odbywa się to w coraz szybszym tempie, został oparty m.in. na pomiarach odległości panujących w kosmosie. Do pomiarów dotyczących odległych galaktyk wykorzystuje się właściwości supernowych typu Ia. Traktowane są one jako tzw. „świece standardowe” – obiekty o znanej nam jasności będące punktem odniesienia w mierzeniu kosmicznych odległości (to na tej podstawie stwierdzono, że odległości rosną, a wszechświat się rozszerza).
Badania przeprowadzone przez astronomów z Uniwersytetu Yonsei podważają naszą dotychczasową wiedzę na temat supernowych Ia. Wskazują, że w rzeczywistości ich właściwości są silnie uzależnione od wieku gwiazd, z których pochodzą. Astronomowie doszli do tego wniosku, poddając badaniu dużą próbkę danych obejmującą 300 galaktyk-gospodarzy supernowych. W przeprowadzonych analizach uzyskali niezwykle wysoki poziom istotności statystycznej – 99,999 proc. „Sugeruje to, że przyciemnienie odległych supernowych wynika nie tylko z efektów kosmologicznych, lecz także z efektów astrofizycznych związanych z ewolucją gwiazd” – czytamy w komunikacie Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Co więcej, okazuje się, że nawet po standaryzacji jasności, supernowe pochodzące z młodszych populacji gwiazd wydają się systematycznie słabsze, podczas gdy te z populacji starszych – jaśniejsze.
Po uwzględnieniu tych analiz dane dotyczące supernowych przestały pasować do standardowego modelu kosmologicznego Lambda-CDM (z tzw. stałą kosmologiczną Lambda), którego elementem jest ciemna materia. Znacznie lepiej zgadzają się za to z nowym modelem kosmologicznym opierającym się na analizie oscylacji akustycznych barionów (BAO) – czyli „dźwięku Wielkiego Wybuchu” – oraz danych z kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (CMB). Został on ogłoszony w 2024 r. w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).
Naukowcy z Uniwersytetu Yonsei twierdzą, że zarówno ich skorygowane dane o supernowych, jak i wcześniejsze wyniki ogłoszone przez DESI, wskazują, że ciemna energia słabnie i zmienia się w czasie. Kiedy badacze połączyli te dwie rzeczy, okazało się, że w trakcie wyliczeń standardowy model Lambda-CDM został odrzucony z przytłaczającym poziomem pewności. „Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że ta łączna analiza pokazuje, iż wszechświat nie przyspiesza obecnie, jak dotąd sądzono, lecz już przeszedł w fazę spowolnionej ekspansji (ang. decelerated expansion)” – czytamy w komunikacie.
Prof. Lee wyjaśnia: – W projekcie DESI kluczowe wyniki uzyskano, łącząc nieskorygowane dane o supernowych z pomiarami oscylacji akustycznych barionów. Doprowadziło to do wniosku, że choć wszechświat w przyszłości zacznie zwalniać, obecnie nadal przyspiesza. W przeciwieństwie do tego nasza analiza – uwzględniająca korektę związaną z wiekiem gwiazd – pokazuje, że wszechświat już teraz znajduje się w fazie spowolnienia (ang. decelerating phase). Co ciekawe, jest to zgodne z niezależnymi przewidywaniami z analiz BAO lub BAO+CMB, choć dotąd nie poświęcano temu wiele uwagi.
Zespół z Uniwersytetu Yonsei kontynuuje badania nad supernowymi. Prowadzi tzw. „test bez ewolucji” (evolution-free test), w którym wykorzystuje się wyłącznie supernowe pochodzące z młodych, współczesnych galaktyk w całym zakresie przesunięcia ku czerwieni. Pierwsze wyniki już potwierdzają wcześniejsze wnioski.
Co więcej, w najbliższych latach badacze powinni uzyskać kolejne dane, które mogą pomóc w wyjaśnieniu specyfiki supernowych Ia, a tym samym również – w potwierdzeniu lub obaleniu twierdzenia o spowolnieniu ekspansji wszechświata. „W ciągu najbliższych pięciu lat, gdy Obserwatorium Very C. Rubin odkryje ponad 20 tys. nowych galaktyk-gospodarzy supernowych, precyzyjne pomiary wieku gwiazd pozwolą na znacznie bardziej wiarygodny i ostateczny test kosmologii supernowych” – komentuje prof. Chul Chung z Uniwersytetu Yonsei (współautor badań, współprowadzący je z doktorantem Junhyukiem Sonem).
Obserwatorium Very C. Rubin położone jest w chilijskich Andach. Znajduje się w nim najpotężniejszy na świecie aparat cyfrowy. Rozpoczął on działalność naukową w tym roku.
