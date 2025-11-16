Szykuje się rewolucja w kosmologii? „To oznacza ogromną zmianę paradygmatu”

Wniosek dotyczący rozszerzania się wszechświata oraz tego, że odbywa się to w coraz szybszym tempie, został oparty m.in. na pomiarach odległości panujących w kosmosie. Do pomiarów dotyczących odległych galaktyk wykorzystuje się właściwości supernowych typu Ia. Traktowane są one jako tzw. „świece standardowe” – obiekty o znanej nam jasności będące punktem odniesienia w mierzeniu kosmicznych odległości (to na tej podstawie stwierdzono, że odległości rosną, a wszechświat się rozszerza).

Badania przeprowadzone przez astronomów z Uniwersytetu Yonsei podważają naszą dotychczasową wiedzę na temat supernowych Ia. Wskazują, że w rzeczywistości ich właściwości są silnie uzależnione od wieku gwiazd, z których pochodzą. Astronomowie doszli do tego wniosku, poddając badaniu dużą próbkę danych obejmującą 300 galaktyk-gospodarzy supernowych. W przeprowadzonych analizach uzyskali niezwykle wysoki poziom istotności statystycznej – 99,999 proc. „Sugeruje to, że przyciemnienie odległych supernowych wynika nie tylko z efektów kosmologicznych, lecz także z efektów astrofizycznych związanych z ewolucją gwiazd” – czytamy w komunikacie Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Co więcej, okazuje się, że nawet po standaryzacji jasności, supernowe pochodzące z młodszych populacji gwiazd wydają się systematycznie słabsze, podczas gdy te z populacji starszych – jaśniejsze.

Nowy model kosmologiczny też stawia znaki zapytania

Po uwzględnieniu tych analiz dane dotyczące supernowych przestały pasować do standardowego modelu kosmologicznego Lambda-CDM (z tzw. stałą kosmologiczną Lambda), którego elementem jest ciemna materia. Znacznie lepiej zgadzają się za to z nowym modelem kosmologicznym opierającym się na analizie oscylacji akustycznych barionów (BAO) – czyli „dźwięku Wielkiego Wybuchu” – oraz danych z kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (CMB). Został on ogłoszony w 2024 r. w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Naukowcy z Uniwersytetu Yonsei twierdzą, że zarówno ich skorygowane dane o supernowych, jak i wcześniejsze wyniki ogłoszone przez DESI, wskazują, że ciemna energia słabnie i zmienia się w czasie. Kiedy badacze połączyli te dwie rzeczy, okazało się, że w trakcie wyliczeń standardowy model Lambda-CDM został odrzucony z przytłaczającym poziomem pewności. „Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że ta łączna analiza pokazuje, iż wszechświat nie przyspiesza obecnie, jak dotąd sądzono, lecz już przeszedł w fazę spowolnionej ekspansji (ang. decelerated expansion)” – czytamy w komunikacie.

Prof. Lee wyjaśnia: – W projekcie DESI kluczowe wyniki uzyskano, łącząc nieskorygowane dane o supernowych z pomiarami oscylacji akustycznych barionów. Doprowadziło to do wniosku, że choć wszechświat w przyszłości zacznie zwalniać, obecnie nadal przyspiesza. W przeciwieństwie do tego nasza analiza – uwzględniająca korektę związaną z wiekiem gwiazd – pokazuje, że wszechświat już teraz znajduje się w fazie spowolnienia (ang. decelerating phase). Co ciekawe, jest to zgodne z niezależnymi przewidywaniami z analiz BAO lub BAO+CMB, choć dotąd nie poświęcano temu wiele uwagi.