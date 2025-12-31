Skąd bierze się ta różnica w nadejściu Nowego Roku? Wszystko za sprawą stref czasowych, które sprawiają, że zmiana daty nie następuje jednocześnie. Glob ziemski podzielony jest na 24 strefy czasowe o szerokości średnio 15 stopni każda. Strefy czasowe o granicach wytyczonych przez południki obowiązują jednak tylko na morzach i oceanach. Na lądach ich kształt jest zmodyfikowany zgodnie z linią przebiegu granic. Tak, by w małych i średnich państwach obowiązywała tylko jedna strefa czasowa. Większe państwa, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Rosja, Australia, znajdują się w kilku strefach czasowych.

Kluczową rolę w wyznaczaniu początku nowego dnia odgrywa Międzynarodowa Linia Zmiany Daty (ang. International Date Line) – umowna linia biegnąca przez Ocean Spokojny, wzdłuż której następuje przejście do nowej daty kalendarzowej. To właśnie jej położenie pozwala ustalić, które miejsca na świecie jako pierwsze wchodzą w Nowy Rok, a które robią to jako ostatnie.

Kiribati jako pierwsze świętuje Nowy Rok. Już o godzinie 11:00 czasu polskiego

Mieszkańcy archipelagu Line noworoczne życzenia składają sobie jako pierwsi na świecie, bo już o 11:00 czasu polskiego, bo Kiribati znajduje się w strefie UTC +14. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku linia zmiany daty przecinała archipelag. Mieszkańcy jednego państwa świętowali więc Nowy Rok z 24-godzinną różnicą. Aby taki problem nie występował zdecydowano o przesunięciu przebiegu linii. Dziś stolica Kiribati i miejscowości na wschodnich wyspach – m.in. miejscowość Poland – znajdują się w jednej strefie czasowej.