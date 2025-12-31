Rzeczpospolita
Wydarzenia
Świat wita Nowy Rok. Jako pierwsze Kiribati

Kiribati, wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym jest pierwszym krajem, który wita Nowy Rok. Gdy w Polsce robimy ostatnie zakupy przed powitaniem 2026 roku, mieszkańcy miejscowości Poland, położonej na atolu Kiritimati w archipelagu wysp Line, już świętują.

Publikacja: 31.12.2025 10:31

Nadejście Nowego Roku w Nowym Jorku obwieszcza kula, umieszczona na 40-metrowym słupie na Times Squa

Foto: PAP/EPA/Olga Fedorova

Bartosz Lewicki

Skąd bierze się ta różnica w nadejściu Nowego Roku? Wszystko za sprawą stref czasowych, które sprawiają, że zmiana daty nie następuje jednocześnie. Glob ziemski podzielony jest na 24 strefy czasowe o szerokości średnio 15 stopni każda. Strefy czasowe o granicach wytyczonych przez południki obowiązują jednak tylko na morzach i oceanach. Na lądach ich kształt jest zmodyfikowany zgodnie z linią przebiegu granic. Tak, by w małych i średnich państwach obowiązywała tylko jedna strefa czasowa. Większe państwa, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Rosja, Australia, znajdują się w kilku strefach czasowych. 

Amerykańska osada Ingaluk na Małej Diomedzie
odkrycia i podróże
Kto jako pierwszy świętuje Nowy Rok?

Kluczową rolę w wyznaczaniu początku nowego dnia odgrywa Międzynarodowa Linia Zmiany Daty (ang. International Date Line) – umowna linia biegnąca przez Ocean Spokojny, wzdłuż której następuje przejście do nowej daty kalendarzowej. To właśnie jej położenie pozwala ustalić, które miejsca na świecie jako pierwsze wchodzą w Nowy Rok, a które robią to jako ostatnie.

Kiribati jako pierwsze świętuje Nowy Rok. Już o godzinie 11:00 czasu polskiego

Mieszkańcy archipelagu Line noworoczne życzenia składają sobie jako pierwsi na świecie, bo już o 11:00 czasu polskiego, bo Kiribati znajduje się w strefie UTC +14. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku linia zmiany daty przecinała archipelag. Mieszkańcy jednego państwa świętowali więc Nowy Rok z 24-godzinną różnicą. Aby taki problem nie występował zdecydowano o przesunięciu przebiegu linii. Dziś stolica Kiribati i miejscowości na wschodnich wyspach – m.in. miejscowość Poland – znajdują się w jednej strefie czasowej.

Burdż Chalifa, Dubaj. Sztuczne ognie wokół najwyższego budynku na świecie
Świat
Świat wita 2025 rok. Pokaz fajerwerków na najwyższym budynku świata
Po Kiribati fala Nowego Roku przesuwa się stopniowo przez Nową Zelandię, Australię oraz Azję. Następnie obejmuje Europę i Afrykę, aż wreszcie dociera do obu Ameryk. 

O godzinie 12:00 czasu polskiego Nowy Rok świętują kraje Samoa i Tonga, a także Nowa Zelandia. O 14:00 czasu polskiego Nowy Rok wita Australia. W Japonii Nowy Rok przypada o godzinie 16:00 czasu polskiego. O godzinie 6:00 rano czasu polskiego Nowy Rok rozpoczyna się w Waszyngtonie i Nowym Jorku, a o 7:00 – w Meksyku i Chicago. O godzinie 9:00 życzenia noworoczne składają sobie mieszkańcy Los Angeles, San Francisco i Vancouver.

Ostatnie miejsca na globie, w których nadchodzi Nowy Rok

A gdzie Nowy Rok nadchodzi najpóźniej? Kiedy w większości krajów świata nowy rok jest już faktem, po przeciwnej stronie Międzynarodowej Linii Zmiany Daty, na terytorium Stanów Zjednoczonych - American Samoa, położonym ok. 70 kilometrów od wyspy Samoa - wciąż będzie stary rok. Niektórzy turyści wykorzystują to, by - przekraczając linię zmiany daty łodzią lub samolotem mieć okazję do powtórnego wzniesienia noworocznego toastu.

Absolutnie ostatnim miejscem na świecie, gdzie nadchodzi Nowy Rok jest również należąca do Stanów Zjednoczonych wyspa Baker Island. Wyspa jest jednak niezamieszkała. 

Strefa czasowa w Polsce

Polska jest w strefie czasowej GMT+1 w okresie zimowym, od października do marca (czas z zimowego na letni zmienia się w ostatnią niedzielę marca - z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, zaś z letniego na zimowy przechodzi się w ostatnią niedzelę października). Kiedy obowiązuje czas środkowoeuropejski letni, do czasu GMT dodaje się dwie godziny. 

Miejsca Regiony Australia i Oceania Kiribati Święta Nowy Rok
e-Wydanie
