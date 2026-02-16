Obama był gościem podcastu amerykańskiego youtubera i komentatora politycznego Briana Tylera Cohena. Podczas rundy błyskawicznych pytań Obama usłyszał pytanie: „Czy kosmici naprawdę istnieją?”.

– To prawda – odpowiedział, zastrzegając: – Ale ich nie widziałem. I nie są przetrzymywani w Strefie 51 – dodał.

Słowa te wywołały w internecie sporo kontrowersji i stały się pożywką dla nowych teorii dotyczących wizyty obcych cywilizacji na Ziemi i tego, co rzekomo ukrywać mają władze Stanów Zjednoczonych.

Oświadczenie Baracka Obamy dotyczące Strefy 51 i wizyty kosmitów

W niedzielę były prezydent opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym wyjaśnił, co miał na myśli. Stwierdził, że „nie widzi dowodów” na to, że kosmici „nawiązali z nami kontakt”.