Barack Obama
Obama był gościem podcastu amerykańskiego youtubera i komentatora politycznego Briana Tylera Cohena. Podczas rundy błyskawicznych pytań Obama usłyszał pytanie: „Czy kosmici naprawdę istnieją?”.
– To prawda – odpowiedział, zastrzegając: – Ale ich nie widziałem. I nie są przetrzymywani w Strefie 51 – dodał.
Słowa te wywołały w internecie sporo kontrowersji i stały się pożywką dla nowych teorii dotyczących wizyty obcych cywilizacji na Ziemi i tego, co rzekomo ukrywać mają władze Stanów Zjednoczonych.
W niedzielę były prezydent opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym wyjaśnił, co miał na myśli. Stwierdził, że „nie widzi dowodów” na to, że kosmici „nawiązali z nami kontakt”.
Jak napisał Barack Obama, prawdopodobieństwo odwiedzenia Ziemi przez kosmitów jest „niskie”, a on sam – odpowiadając Cohenowi – starał się „trzymać ducha rundy szybkich pytań”.
Dodał, że skoro już jego słowa przyciągnęły uwagę, wyjaśni je dokładniej. „Statystycznie Wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest znikome, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę!” – napisał w komentarzach do nagrania wypowiedzi.
Strefa 51 (ang. Area 51, Dreamland lub Groom Lake) – nosząca oficjalną nazwę Air Force Flight Test Center, Detachment 3 – to amerykańska baza wojskowa służąca do testów nowych rozwiązań technicznych, zbudowana w 1955 r. Znajduje się w zachodniej części hrabstwa Lincoln na południu stanu Nevada, w Strefie Sił Powietrznych Nellis.
Strefa 51 od dawna budzi zainteresowanie miłośników teorii spiskowych i osób przekonanych o istnieniu UFO. W 2013 r. CIA oficjalnie potwierdziła istnienie poligonu, ale nie przyznała się do posiadania dowodów na katastrofy pozaziemskich statków kosmicznych na Ziemi i czarnookich istot pozaziemskich.
Odtajnione dokumenty potwierdzają istnienie poligonu o powierzchni 20 700 kilometrów kwadratowych, mimo że przez dziesięciolecia urzędnicy rządu USA odmawiali takich potwierdzeń.
