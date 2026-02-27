Rzeczpospolita
Obowiązkowy zestaw na 10 dni. To musi mieć każdy. Niemcy podali listę

Niemiecki rząd podał listę żywności, która powinna się znaleźć w zestawie awaryjnym. Zgodnie z zaleceniem wskazane jest przygotowanie zapasów na co najmniej 10 dni. Wcześniejsze wskazówki mówiły o 72 godzinach.

Publikacja: 27.02.2026 15:31

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, na niemieckich stronach rządowych opublikowano listę produktów żywnościowych, które każdy powinien zabezpieczyć na wypadek awaryjnej sytuacji. Zalecane jest także zaopatrzenie się w podstawowe leki.

Podano listę obowiązkowych produktów. Czemu ma służyć?

Rządowe instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo ludności w Niemczech wydały nowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia zapasów żywności i wody. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof zaleca, by zgromadzić w domu produkty żywnościowe, które pozwolą każdemu przetrwać około 10 dni. Wcześniejsze zalecenia obejmowały okres trzech dni (72 godzin).

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jak podają niemieckie władze, zalecenia mają charakter prewencyjny. Zapas żywności ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia poważnych zakłóceń, w czasie których dostęp do sklepów może być utrudniony. Mogą to być sytuacje związane z długotrwałymi awariami prądu, problemami z dostawami czy powodziami.

Żywność na 10 dni. Co ma się znaleźć w zestawie?

Rządowy portal "Ernährungsvorsorge", poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu wskazał, jaka żywność powinna znaleźć się na liście niezbędnych produktów oraz podał jej orientacyjne ilości.

Lista zapasów na 10 dni dla 1 osoby powinna obejmować:

  • produkty zbożowe, pieczywo, ziemniaki, ryż, makaron – ok. 3,3 kg
  • warzywa i rośliny strączkowe – ok. 4 kg
  • owoce – ok. 2,5 kg
  • mleko i produkty mleczne – ok. 2,5 kg
  • mięso, ryby, jaja lub alternatywy białkowe – ok. 1,2 kg

Wymienione ilości produktów powinny pokrywać dzienne zapotrzebowanie energetyczne jednej osoby wynoszące około 2200 kcal. Zalecane jest także zgromadzenie odpowiedniej ilości płynów, wystarczającej na 10 dni. Zapasy należy regularnie uzupełniać. W przypadku posiadania zwierząt, trzeba pamiętać również o przygotowaniu większej ilości karmy.

Leki, dokumenty i radio. O tym również trzeba pamiętać

Niemieckie instytucje sugerują również, by mieć przygotowany plecak z przedmiotami, które mogą się okazać potrzebne w razie potrzeby ewakuacji. Lista rzeczy, które należy do niego spakować obejmuje:

  • apteczkę i leki przyjmowane na stałe,
  • radio na baterie i zapasowe baterie,
  • najważniejsze dokumenty,
  • wodę
  • latarkę
  • pieniądze
  • śpiwór lub koc,
  • ubranie i środki higieny na kilka dni,
  • podstawowe naczynia i sztućce.

W przypadku ewakuacji trzeba pamiętać, by do plecaka włożyć również dokument tożsamości i zabezpieczoną żywność na kilka dni.

Źródło: rp.pl

