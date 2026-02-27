Niemiecki rząd podał listę żywności, która powinna się znaleźć w zestawie awaryjnym
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, na niemieckich stronach rządowych opublikowano listę produktów żywnościowych, które każdy powinien zabezpieczyć na wypadek awaryjnej sytuacji. Zalecane jest także zaopatrzenie się w podstawowe leki.
Rządowe instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo ludności w Niemczech wydały nowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia zapasów żywności i wody. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof zaleca, by zgromadzić w domu produkty żywnościowe, które pozwolą każdemu przetrwać około 10 dni. Wcześniejsze zalecenia obejmowały okres trzech dni (72 godzin).
Jak podają niemieckie władze, zalecenia mają charakter prewencyjny. Zapas żywności ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia poważnych zakłóceń, w czasie których dostęp do sklepów może być utrudniony. Mogą to być sytuacje związane z długotrwałymi awariami prądu, problemami z dostawami czy powodziami.
Rządowy portal "Ernährungsvorsorge", poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu wskazał, jaka żywność powinna znaleźć się na liście niezbędnych produktów oraz podał jej orientacyjne ilości.
Lista zapasów na 10 dni dla 1 osoby powinna obejmować:
Wymienione ilości produktów powinny pokrywać dzienne zapotrzebowanie energetyczne jednej osoby wynoszące około 2200 kcal. Zalecane jest także zgromadzenie odpowiedniej ilości płynów, wystarczającej na 10 dni. Zapasy należy regularnie uzupełniać. W przypadku posiadania zwierząt, trzeba pamiętać również o przygotowaniu większej ilości karmy.
Niemieckie instytucje sugerują również, by mieć przygotowany plecak z przedmiotami, które mogą się okazać potrzebne w razie potrzeby ewakuacji. Lista rzeczy, które należy do niego spakować obejmuje:
W przypadku ewakuacji trzeba pamiętać, by do plecaka włożyć również dokument tożsamości i zabezpieczoną żywność na kilka dni.
