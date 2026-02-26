„Rzeczpospolita”: Programista z Hiszpanii odkrył lukę w zabezpieczeniach urządzeń chińskiej firmy DJI, dzięki której mógł uzyskać dostęp do transmisji na żywo z kamer, dźwięku z mikrofonów, map oraz danych o stanie pracy niemal 7 tys. odkurzaczy w 24 krajach. Czy roboty sprzątające podłączone do internetu i inne urządzenia typu smart home (inteligentny dom) są atrakcyjnym celem dla hakerów?

Piotr Konieczny: Bardzo rzadko, z prostego powodu: ciężko taki dostęp zmonetyzować. To nie jest przejęcie kontroli nad komputerem, gdzie ktoś trzyma swoje kryptowaluty, pisze pracę magisterską albo loguje się do banku. Fakt, w niektórych przypadkach urządzenia mają kamery albo mikrofony i można w ten sposób pozyskać kompromitujące właściciela nagrania albo nawet posunąć się do szantażu. Ale to nie jest „skalowalny” model biznesowy dla cyberprzestępców. Inne ataki są dla nich bardziej intratne.

Z jakimi zagrożeniami musimy liczyć się w przypadku internetu rzeczy i przedmiotów typu smart home?

Przede wszystkim z wyciekiem informacji na nasz temat. Nie tylko danych osobowych, jakie podaliśmy podczas zakładania konta w „chmurze” producenta, ale również wizerunku (kamerka), głosu (mikrofon), albo planu naszego mieszkania (w przypadku urządzeń z lidarami). Pewnym ryzykiem jest to, że jeśli te urządzenia podpinamy do sieci Wi-Fi, w której mamy ważniejsze zasoby (np. nasz komputer), to może to ułatwić atak, który w skutkach będzie już zdecydowanie bardziej opłakany. Dlatego zawsze warto tego typu urządzenia podpinać do osobnej, odizolowanej sieci Wi-Fi lub sieci dla gości.

Biorąc jednak pod uwagę częstość tego typu ataków, to moim zdaniem właściciele smart gadżetów bardziej powinni się obawiać, że producent przestanie wspierać dane urządzenie, a bez połączenia z chmurą stanie się ono bezużyteczne. Już teraz niektóre z urządzeń, choć są na wyciągnięcie ręki, to nie są w stanie realizować wszystkich swoich funkcji poprzez sterowanie przyciskami na urządzeniu – potrzebują aplikacji i łączności z serwerami producenta.

Czy dla bezpieczeństwa lepiej zrezygnować z niektórych nowoczesnych udogodnień, np. systemów zbierających i/lub przesyłających do chmury informacje o naszej codziennej aktywności? Obecnie stosowane rozwiązania osoby niepowołane mogą wykorzystać do wykradnięcia tożsamości lub wejścia w posiadanie wiedzy, kiedy nasz dom jest pusty. Czy są łatwe metody obronienia się przed tym?

Jest wiele sposobów na ustalenie, czy „dom jest pusty”. Tak, za pomocą metadanych z inteligentnych urządzeń można tego dokonać. Ale jeśli ktoś chce się do nas włamać, to naprawdę nie uzależnia tego od faktu, czy mamy w domu „smart urządzenia”. Najpewniej po prostu sprawdzi, czy światła są zapalone lub poobserwuje lokal przez odpowiednio długi czas. To powiedziawszy, zamek w drzwiach lepiej mieć w wersji tradycyjnej, antywłamaniowej, niż ze sterowaniem przez Bluetooth. Choć większość włamywaczy bardziej niż atak hakerski przypuści na te drzwi atak siłowy.