Według najnowszych prognoz IMGW, nadchodzące dni prawie w całym kraju będą pogodne i ciepłe. Najwyższych temperatur można spodziewać się w sobotę.
W najbliższych dniach wyż nad Polską przyniesie słoneczną pogodę, a temperatura na termometrach zacznie rosnąć.
Już w czwartek na południowym zachodzie kraju zrobi się bardzo ciepło – temperatura sięgnie nawet plus 14 stopni w województwie lubuskim. Najchłodniej będzie na Podlasiu i Warmii i Mazurach – tam 2-3 stopnie Celsjusza. W całym kraju zapowiada się dużo słońca.
Noc z czwartku na piątek będzie jeszcze chłodna, z ujemnymi temperaturami na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Będzie od minus 5 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie Polski.
W piątek zrobi się jeszcze cieplej. Na południowym zachodzie – w województwie dolnośląskim i lubuskim termometry pokażą 16 stopni Celsjusza. Nigdzie nie powinno padać. Minimalna temperatura wyniesie 5 stopni na Warmii i Mazurach. W nocy przymrozki pojawią się jedynie na południu Polski – tam termometry pokażą do minus 2 stopni Celsjusza.
Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie sobota. W większości regionów słupki rtęci pokażą kilkanaście stopni Celsjusza. Jedynie na północy Polski będzie od 6 do 8 stopni. Maksymalna temperatura wyniesie 17 stopni w województwie dolnośląskim i opolskim. Na południu i zachodzie kraju do 16 stopni. W pozostałych regionach będzie od 13 do 15 stopni. W większości kraju będzie pogodnie, opady deszczu pojawią się jedynie nad morzem. W nocy z soboty na niedzielę temperatura wyniesie od minus 2 stopni na południu Polski do 7 stopni na zachodzie.
Niedziela 1 marca to początek meteorologicznej wiosny. Przywita nas ona słoneczną pogodą na południu Polski i deszczem na północy i zachodzie kraju. Na wschodzie i w centrum powinno być dość pogodnie. Temperatura wyniesie od 5 stopni nad morzem do 15 stopni na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.
W kolejnych dniach pogoda nieco się pogorszy. W prognozach nie widać jednak powrotu mrozów.
