Przed nami kolejne dni z zimową aurą. Synoptycy ostrzegają przed mrozem i śniegiem. Sytuacja ma jednak zmienić się już w weekend. Czy w końcu zrobi się cieplej, a zza chmur wyjrzy słońce? Znamy prognozę na najbliższe dni.

Publikacja: 18.02.2026 09:14

Synoptycy prognozują wyraźną zmianę w pogodzie. Już wkrótce ma zrobić się cieplej

Foto: KseniaJoyg / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Nad nasz kraj dotarł właśnie chłodny front atmosferyczny mający związek z niżem z centrum nad Morzem Bałtyckim, informuje serwis tvnmeteo.pl. To on odpowiadać będzie za dosyć pochmurną pogodę i opady śniegu w najbliższym czasie. On także sprowadzi nad Polskę zimne powietrze z północy, które – w zależności od regionu – utrzyma się do piątku lub soboty. Następnie nadejdzie wyraźna zmiana w pogodzie, a to za sprawą ciepłego, atlantyckiego powietrza, które dotrze nad Europę.

Prognoza pogody na najbliższe dni: Nawet minus 10 stopni Celsjusza

W prognozie pogody na trwający właśnie tydzień IMGW zapowiadał wiele zimowych zjawisk, takich jak mrozy, opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, oblodzenia, odwilż oraz opady marznące powodujące gołoledź.

Nadal towarzyszą nam dosyć niskie temperatury, zimno jest zwłaszcza w nocy. Mrozy nie są już jednak tak silne jak jeszcze na początku tygodnia. Dziś rano o godz. 6.00 najzimniej było w Lęborku, gdzie – jak podaje IMGW – termometry pokazały minus 11,5 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie najcieplej było w Bielsku-Białej (1,2 stopnia Celsjusza). Z kolei najniższa temperatura odczuwalna była w Łebie (minus 14 stopni Celsjusza), a najwyższa – w Nowym Sączu (0 stopni Celsjusza).

W środę na termometrach średnio zobaczyć będzie można od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 0 stopni Celsjusza na południu. Nieco chłodniej zrobi się w czwartek i piątek. Wówczas średnia temperatura powietrza mieścić się będzie w przedziale od minus 10 do minus 2 stopni Celsjusza.

Zmiana w pogodzie. Tu będzie nawet 17 stopni Celsjusza

W sobotę od północnego zachodu zacznie napływać do naszego kraju cieplejsze powietrze. Tego dnia średnio na termometrach zobaczyć będzie można od minus 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 2 stopni Celsjusza na zachodzie.

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie jednak 22 lutego. Wówczas średnio na termometrach zobaczyć będzie można od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Dosyć wysokie temperatury utrzymają się przez kolejne dni. Wyjątkowo ciepło ma być w środę i czwartek. Wówczas miejscami na południu kraju termometry mogą pokazać maksymalnie nawet 16-17 stopni Celsjusza.

Foto: IMGW

Śnieg, oblodzenie, a później deszcz. Prognoza pogody na najbliższe dni

„W Sudetach, Beskidzie Śląskim i Karpatach oraz częściowo na południu kraju prognozuje się okresami umiarkowane opady śniegu prowadzące do przyrostu pokrywy o około 10 cm” – czytamy w ostatnim raporcie IMGW na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W środę śnieg prognozowany jest w niemal całym kraju, a jedynie miejscami na południu możliwy deszcz ze śniegiem. W związku z tym ostatnim IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla południa Polski. Ostrzeżenie obowiązywać ma do północy w czwartek 19 lutego.

W czwartek i piątek miejscami nadal prognozowane są opady śniegu. Od soboty w całym kraju przewaga deszczu i deszczu ze śniegiem. Z kolei w niedzielę i poniedziałek w niemal  prognozowane są dosyć intensywne opady deszczu.

Źródło: rp.pl

