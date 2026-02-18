Synoptycy prognozują wyraźną zmianę w pogodzie. Już wkrótce ma zrobić się cieplej
Nad nasz kraj dotarł właśnie chłodny front atmosferyczny mający związek z niżem z centrum nad Morzem Bałtyckim, informuje serwis tvnmeteo.pl. To on odpowiadać będzie za dosyć pochmurną pogodę i opady śniegu w najbliższym czasie. On także sprowadzi nad Polskę zimne powietrze z północy, które – w zależności od regionu – utrzyma się do piątku lub soboty. Następnie nadejdzie wyraźna zmiana w pogodzie, a to za sprawą ciepłego, atlantyckiego powietrza, które dotrze nad Europę.
W prognozie pogody na trwający właśnie tydzień IMGW zapowiadał wiele zimowych zjawisk, takich jak mrozy, opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, oblodzenia, odwilż oraz opady marznące powodujące gołoledź.
Nadal towarzyszą nam dosyć niskie temperatury, zimno jest zwłaszcza w nocy. Mrozy nie są już jednak tak silne jak jeszcze na początku tygodnia. Dziś rano o godz. 6.00 najzimniej było w Lęborku, gdzie – jak podaje IMGW – termometry pokazały minus 11,5 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie najcieplej było w Bielsku-Białej (1,2 stopnia Celsjusza). Z kolei najniższa temperatura odczuwalna była w Łebie (minus 14 stopni Celsjusza), a najwyższa – w Nowym Sączu (0 stopni Celsjusza).
W środę na termometrach średnio zobaczyć będzie można od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 0 stopni Celsjusza na południu. Nieco chłodniej zrobi się w czwartek i piątek. Wówczas średnia temperatura powietrza mieścić się będzie w przedziale od minus 10 do minus 2 stopni Celsjusza.
W sobotę od północnego zachodu zacznie napływać do naszego kraju cieplejsze powietrze. Tego dnia średnio na termometrach zobaczyć będzie można od minus 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 2 stopni Celsjusza na zachodzie.
Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie jednak 22 lutego. Wówczas średnio na termometrach zobaczyć będzie można od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Dosyć wysokie temperatury utrzymają się przez kolejne dni. Wyjątkowo ciepło ma być w środę i czwartek. Wówczas miejscami na południu kraju termometry mogą pokazać maksymalnie nawet 16-17 stopni Celsjusza.
W przyszłym tygodniu w niektórych regionach kraju maksymalna temperatura wzrosnąć może nawet do 17 stopni Celsjusza
„W Sudetach, Beskidzie Śląskim i Karpatach oraz częściowo na południu kraju prognozuje się okresami umiarkowane opady śniegu prowadzące do przyrostu pokrywy o około 10 cm” – czytamy w ostatnim raporcie IMGW na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
W środę śnieg prognozowany jest w niemal całym kraju, a jedynie miejscami na południu możliwy deszcz ze śniegiem. W związku z tym ostatnim IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla południa Polski. Ostrzeżenie obowiązywać ma do północy w czwartek 19 lutego.
W czwartek i piątek miejscami nadal prognozowane są opady śniegu. Od soboty w całym kraju przewaga deszczu i deszczu ze śniegiem. Z kolei w niedzielę i poniedziałek w niemal prognozowane są dosyć intensywne opady deszczu.
