Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach w wielu częściach kraju zrobi się bardzo ślisko i wystąpią intensywne opady śniegu. Warunki drogowe będą w związku z tym trudne.

Silny mróz w Europie (16 lutego) Foto: PAP

Pogoda na najbliższe dni. Oblodzenie, śnieg i mroźne noce

We wtorek IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem w województwach dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W środę ma ono dodatkowo objąć województwo podkarpackie. W czwartek ślisko będzie głównie na Podkarpaciu.

W związku z utrzymującym się nad Polską układem niskiego ciśnienia będzie pochmurnie i pojawią się opady śniegu. W wielu częściach kraju będą one bardzo obfite.

We wtorek śnieg będzie padał prawie w całym kraju, na południowym zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -9 stopni na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku.