Po silnym mrozie nadchodzą śnieżyce. Gdzie warunki będą najtrudniejsze?

Nadchodzące dni upłyną pod znakiem niżu i związanych z nim opadów śniegu. Kierowcy i piesi muszą uważać również na oblodzenie na drogach i chodnikach. W nocy będzie utrzymywał się silny mróz.

Publikacja: 17.02.2026 10:39

Niż nad Polską przyniesie opady śniegu w wielu częściach kraju

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach w wielu częściach kraju zrobi się bardzo ślisko i wystąpią intensywne opady śniegu. Warunki drogowe będą w związku z tym trudne. 

Silny mróz w Europie (16 lutego)

Foto: PAP

Pogoda na najbliższe dni. Oblodzenie, śnieg i mroźne noce

We wtorek IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem w województwach dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W środę ma ono dodatkowo objąć województwo podkarpackie. W czwartek ślisko będzie głównie na Podkarpaciu.

W związku z utrzymującym się nad Polską układem niskiego ciśnienia będzie pochmurnie i pojawią się opady śniegu. W wielu częściach kraju będą one bardzo obfite.

We wtorek śnieg będzie padał prawie w całym kraju, na południowym zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -9 stopni na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku.

Opady śniegu będą nam towarzyszyć również w środę i są prognozowane we wszystkich regionach. Na termometrach zobaczymy wówczas od -4 stopni na północnym wschodzie do 4 na południowym zachodzie.

Prognoza pogody na 17-22 lutego 2026 roku

Foto: PAP

W czwartek śnieg będzie padał głównie na południu kraju. IMGW prognozuje zagrożenie intensywnymi opadami śniegu w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Słupki rtęci pokażą od -5 stopni na Podlasiu do 2 stopni na Podkarpaciu.

Noce będą bardzo zimne. Z wtorku na środę na północnym wschodzie temperatura spadnie do -12 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju również wyniesie poniżej 0 stopni. Podobnie będzie w nocy ze środy na czwartek, a także z czwartku na piątek.

Zmiany w pogodzie w drugiej części tygodnia. Znów zrobi się chłodniej

W piątek śnieg może padać jedynie na Warmii i Mazurach, na Podkarpaciu i na południu Małopolski. Synoptycy zapowiadają silny mróz w Małopolsce i na Śląsku. W dzień temperatura może dochodzić do -7 stopni. W pozostałych regionach będzie od -4 na Podlasiu do 1 stopnia na zachodzie kraju. Temperatura w nocy z piątku na sobotę może spaść w Karpatach do -17 stopni i do -12 we wschodniej części kraju.

W sobotę pogodnie i mroźnie będzie we wschodniej części kraju. Temperatura wyniesie tam około -2 stopni. W zachodniej i środkowej części Polski będzie pochmurnie i nieco cieplej, od 0 do 4 stopni Celsjusza. Wystąpią tam opady śniegu i śniegu z deszczem, a na północnym zachodzie – opady marznącego deszczu.

W niedzielę w całym kraju temperatury będą dodatnie – od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie. Wszędzie prognozowane są opady deszczu, który na wschodzie będzie marznący.

Źródło: rp.pl

śnieg Prognoza pogody pogoda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
e-Wydanie
