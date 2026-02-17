Niż nad Polską przyniesie opady śniegu w wielu częściach kraju
Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach w wielu częściach kraju zrobi się bardzo ślisko i wystąpią intensywne opady śniegu. Warunki drogowe będą w związku z tym trudne.
Silny mróz w Europie (16 lutego)
We wtorek IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem w województwach dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W środę ma ono dodatkowo objąć województwo podkarpackie. W czwartek ślisko będzie głównie na Podkarpaciu.
W związku z utrzymującym się nad Polską układem niskiego ciśnienia będzie pochmurnie i pojawią się opady śniegu. W wielu częściach kraju będą one bardzo obfite.
We wtorek śnieg będzie padał prawie w całym kraju, na południowym zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -9 stopni na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku.
Opady śniegu będą nam towarzyszyć również w środę i są prognozowane we wszystkich regionach. Na termometrach zobaczymy wówczas od -4 stopni na północnym wschodzie do 4 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody na 17-22 lutego 2026 roku
W czwartek śnieg będzie padał głównie na południu kraju. IMGW prognozuje zagrożenie intensywnymi opadami śniegu w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Słupki rtęci pokażą od -5 stopni na Podlasiu do 2 stopni na Podkarpaciu.
Noce będą bardzo zimne. Z wtorku na środę na północnym wschodzie temperatura spadnie do -12 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju również wyniesie poniżej 0 stopni. Podobnie będzie w nocy ze środy na czwartek, a także z czwartku na piątek.
W piątek śnieg może padać jedynie na Warmii i Mazurach, na Podkarpaciu i na południu Małopolski. Synoptycy zapowiadają silny mróz w Małopolsce i na Śląsku. W dzień temperatura może dochodzić do -7 stopni. W pozostałych regionach będzie od -4 na Podlasiu do 1 stopnia na zachodzie kraju. Temperatura w nocy z piątku na sobotę może spaść w Karpatach do -17 stopni i do -12 we wschodniej części kraju.
W sobotę pogodnie i mroźnie będzie we wschodniej części kraju. Temperatura wyniesie tam około -2 stopni. W zachodniej i środkowej części Polski będzie pochmurnie i nieco cieplej, od 0 do 4 stopni Celsjusza. Wystąpią tam opady śniegu i śniegu z deszczem, a na północnym zachodzie – opady marznącego deszczu.
W niedzielę w całym kraju temperatury będą dodatnie – od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie. Wszędzie prognozowane są opady deszczu, który na wschodzie będzie marznący.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Kochamy Stany Zjednoczone, ale nie lubimy prezydenta Donalda Trumpa? Cenimy sobie suwerenność i obawiamy się o m...
Tylko 21 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem przestawiania zegarków dwa razy do roku. Od tej praktyk...
Za nami kolejna mroźna noc – były miejsca, gdzie temperatura spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza. W niektór...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas