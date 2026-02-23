Zamieszanie wywołał opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. Zobowiązuje ono państwa członkowskie UE do zapewnienia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, czyli systemu pozwalającego na legitymowanie się w całej Unii Europejskiej bez konieczności podawania pełnych danych personalnych.

W dokumencie stwierdzono, że "nie jest możliwe dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów określonych dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej i, co za tym idzie, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego rozwiązania, w tym nowej aplikacji". W uzasadnieniu podano również, że nie będzie potrzeby utrzymywania dwóch aplikacji jednocześnie, zapewniających podobne funkcje "nie tylko ze względu na koszty ich utrzymania, ale też na użytkowników, którzy będą mogli poczuć się zdezorientowani, nie mając pewności, co wybrać". Wskazano, że dwie aplikacje, czyli mObywatel oraz europejski portfel tożsamości cyfrowej, mają być utrzymywane jednocześnie "w trakcie okresu przejściowego".

– Na podstawie uzasadnienia projektu noweli, która ma wprowadzić europejski portfel tożsamości cyfrowej, można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z mObywatelem – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Paweł Makowiec z portalu cyberdefence24.pl. Zaznaczył przy tym, że w dokumentach nie napisano wprost o likwidacji aplikacji mObywatel i należy poczekać na oficjalne stanowisko resortu.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski: będą dwie aplikacje

Do sprawy odniósł się w niedzielę wieczorem na platformie X (dawniej Twitter) wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, który stwierdził, że depesza PAP wprowadza w błąd i "wbrew domysłom w tekście nikt niczego nie wyłącza". Jak dodał, "ekosystem mObywatela się rozwija i dołączy do niego Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej".