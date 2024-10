Czytaj więcej Dane osobowe Rewolucyjne zmiany w paszportach i dowodach osobistych? Komisja Europejska ma plan 8 października Komisja Europejska przyjęła wnioski dotyczące cyfryzacji paszportów oraz dowodów osobistych dla osób podróżujących z i do strefy Schengen. Taką wersję dokumentów będzie można przechowywać w telefonie.

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Podobnie jak zastrzeżenie numeru PESEL, tak i jego cofnięcie jest bardzo łatwe. Wymaga to tylko kilku prostych kroków. Można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu. Są na to trzy sposoby - przez aplikację mObywatel, przez stronę gov.pl lub podczas wizyty w urzędzie. Mamy możliwość wyboru, czy chcemy cofnąć zastrzeżenie bezterminowo, czy czasowo – do wyznaczonego dnia i godziny.



Zaraz po wykonaniu czynności wymagającej użycia numeru PESEL można ponownie go zastrzec. Jest to możliwe już po 30 minutach od momentu cofnięcia zastrzeżenia.

Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel

W celu cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL osoby posiadające aplikację mObywatel po zalogowaniu się powinny wejść w znajdującą się na ekranie głównym ikonę „Zastrzeż PESEL”. Jeśli nie jest ona widoczna, znajdziemy ją po wejściu w Usługi w dolnym menu. Wyświetli się status naszego numeru PESEL. W tym miejscu należy cofnąć zgodę na zastrzeżenie. Pojawi się pytanie, czy chcemy zrobić to bezterminowo, czy czasowo. W drugim przypadku musimy ustawić datę i godzinę ponownego zastrzeżenia. Gdy to zrobimy, na ekranie pojawi się komunikat „PESEL jest niezastrzeżony”.

Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL przez internet

Aby cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL przez internet będziemy potrzebować: