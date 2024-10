Zarówno obywatele Unii Europejskiej, jak i państw trzecich, którzy przekraczają zewnętrzne granice UE, są poddawani kontrolom na granicach. Aktualnie mają one formę fizyczną i opóźniają cały proces przekroczenia granic. Jak wskazują dane przedstawione na stronie Komisji Europejskiej, w 2023 roku granicę UE przekroczono 600 mln razy. Bezpieczeństwo i kontrola są ważne, jednak przy takiej liczbie konieczne jest przyspieszenie całego procesu.

Reklama

Cyfrowe poświadczenia podróżne: O co chodzi w proponowanych przepisach?

Cyfrowe poświadczenie podróżne ma stanowić cyfrową wersję danych z paszportów oraz dowodów osobistych, które są zawarte w mikroprocesorze tych dokumentów. Co istotne, udostępniony ma być wizerunek danej osoby, ale nie będą dostępne jej odciski palców. Takie poświadczenie w elektronicznej formie będzie można przechowywać w smartfonie dzięki aplikacji EU Digital Travel. Podróżujący sami będą decydować o tym, czy chcą korzystać z cyfrowej wersji.

„Dzisiejszy wniosek dotyczący cyfryzacji paszportów i dowodów osobistych toruje drogę do sprawniejszego i bezpieczniejszego podróżowania. Umożliwia podróżnym sprawniejsze i szybsze przemieszczanie się w całej UE. Wielu Europejczyków postrzega to właśnie jako atut naszej Unii” – twierdzi Věra Jourová, wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości i przejrzystości.

Czytaj więcej Bankowość prywatna Jak zastrzec numer PESEL? 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć Już prawie 4,5 mln Polaków zastrzegło swój numer PESEL, by nie mogli się nim posłużyć cyberprzestępcy. Wymaga to tylko kilku prostych kroków. Trzeba jednak pamiętać, że zastrzeżenie danych powoduje też pewne ograniczenia w dostępie do bankowości.

Dla kogo cyfrowe paszporty i dowody?

Aplikacja EU Digital Travel ma być przeznaczona dla obywateli UE oraz spoza niej, którzy posiadają paszport biometryczny, lub dla podróżnych do i ze strefy Schengen posiadających dowód tożsamości UE.