Future Frombork Festival. Kosmiczne wizje naukowców i artystów

Jaka jest idea tego wydarzenia?

Chcemy rozmawiać o nauce, technologii, przyszłości, kosmosie i o kondycji człowieka, o tym, jak on się we współczesnym świecie odnajduje. Nauka nie jest oderwana od naszego życia, wbrew pozorom najnowsza technologia kosmiczna ma związek z naszą codziennością. Powiązana jest z bezpieczeństwem, ochroną środowiska, transportem, rolnictwem. I my te związki pokazujemy. Decyduje również o naszej komunikacji, sposobie postrzegania rzeczywistości, jej opisywaniu. Stąd obecność artystów różnych dziedzin podczas festiwalu.

Dlaczego Frombork?

Bo tam jest pochowany Mikołaj Kopernik, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki, która zmieniła myślenie o świecie. W Polsce widzimy go przez pryzmat fryzury i piernika, nie doceniamy jego potencjału intelektualnego. Postanowiliśmy to zmienić. Kopernik był nietuzinkową postacią, był prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, zajmował się astronomią, matematyką, ekonomią, filologią. Chcemy wyzwolić go z tej popkulturowej papki, którą obrósł. Lokalizacja jest pewnym wyzwaniem, ale z drugiej strony z Gdańska dociera się tam w godzinę. Poza tym obecność na festiwalu można połączyć z wakacyjnym wyjazdem. Frombork położony jest nad Zalewem Wiślanym. To urocza miejscowość, wokół jest piękna przyroda i wiele historycznych atrakcji.

Dla kogo organizowany jest festiwal?

Chcemy kierować nasz przekaz do szerokiej publiczności, stąd duża rozpiętość tematyczna. Motywem przewodnim będzie oczywiście kosmos. Coś dla siebie znajdą tu zarówno dzieci, jak i dorośli. Fanatycy nauki, ale i osoby, dla których fizyka i astronomia są czymś obcym. Nawet o złożonych sprawach zamierzamy mówić językiem prostym i zrozumiałym. Nie chcemy budować barier, tylko otwierać drzwi do nauki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizujemy warsztaty, na których można pozyskać pewne praktyczne umiejętności - obserwacji nieba, astrofotografii, ale też garncarskie, krawieckie, improwizacji muzycznej, kreatywności. I oczywiście zapraszamy naszych gości do udziału w rozmowach i spotkaniach z wybitnymi naukowcami.

Misja kosmiczna z udziałem polskiego kosmonauty z pewnością zwiększyła zainteresowanie kosmosem?

Zdecydowanie tak, festiwal odbędzie się świeżo po powrocie astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co – jak sądzimy – przełoży się na frekwencję. Tematyka kosmiczna zaczyna być coraz szerzej obecna w przestrzeni publicznej. Chętniej się na ten temat mówi, rośnie ciekawość i fascynacja tym tematem.

Na jakich kwestiach organizatorzy zamierzają się koncentrować w tym roku?

Przeróżnych. Naukowcy opowiedzą m.in. jak szuka się planet podobnych do Ziemi, mówić będziemy o lotach na księżyc, zastanowimy się, kto będzie czerpał zyski z kosmicznych surowców, dlaczego wysłaliśmy Polaka w kosmos, jak kino wymyśla przyszłość. Pojawią się wykłady o roli technologii satelitarnych i badań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej w codziennym życiu. Ale nasi specjaliści opowiedzą również, jak znaleziono miejsce pochówku Kopernika, odbędzie się też wykład o organach połączony z koncertem organowym.