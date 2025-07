Przełomowe odkrycie naukowców. Zmienia nasz obraz neandertalczyków

- To było intensywne, zorganizowane i strategiczne. Neandertalczycy postępowali z wielką ostrożnością – od polowania i transportu zwłok po zbieranie tłuszczu w wyznaczonym miejscu. Wiedzieli o wysokiej wartości odżywczej tłuszczu i rozumieli, jak uzyskać do niego efektywny dostęp. Prawdopodobnie składali poszczególne części ciała w chronionych miejscach, aby później można je było zabrać do jeziora w celu zebrania tłuszczu – wyjaśnił Lutz Kindler, archeolog kierujący opisywanymi badaniami, cytowany w komunikacie LEIZA.