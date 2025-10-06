Rzeczpospolita
Marek A. Cichocki: Wielki, dziś zapomniany, triumf polskości

Powiedzieć, że książka Edwarda Luce’a, dziennikarza „Financial Timesa”, o Zbigniewie Brzezińskim, „Zbig”, była bardzo wyczekiwana, to za mało. Ta książka była niezbędna.

Publikacja: 06.10.2025 04:56

Prof. Zbigniew Brzeziński (1928-2017)

Prof. Zbigniew Brzeziński (1928-2017)

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Marek A. Cichocki

Jej pojawienie się musi więc zostać zauważone, a szczególnie z polskiej perspektywy powinna ona odegrać ważną rolę. Nie wątpię zresztą, że już wkrótce będziemy mieć jej polskojęzyczny debiut na naszym księgarskim rynku.

Na czym polegał legendarny spór między Zbigniewem Brzezińskim i Henrym Kissingerem?

Od śmierci Zbigniewa Brzezińskiego minęło już osiem lat i dał się wyraźnie odczuć pewien deficyt refleksji nad jego intelektualną i polityczną spuścizną w stosunkach międzynarodowych. Szczególnie w naszych czasach: rozpadu starego porządku światowego, wojny na Ukrainie, powrotu zagrożeń ze strony imperialnej Rosji i globalnych Chin oraz wobec momentami całkiem bezkrytycznych zachwytów – także u nas, w Polsce – nad politycznym realizmem i prymatem siły, powrót do myśli Brzezińskiego stał się nieodzowną potrzebą.

Czytaj więcej

Już w 2000 r. prof. Zbigniew Brzeziński, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA w latach 1977–198
Historia świata
Zbigniew Brzeziński. Jastrząb, który miał rację mówiąc o Rosji

Osobista, intelektualna i polityczna rywalizacja między Zbigniewem Brzezińskim i Henrym Kissingerem, guru amerykańskiego realizmu, była wręcz legendarna. Nie chodzi oczywiście o to, by teraz, po ich śmierci, dla rozrywki czy sensacji wracać do sporów między dwoma największymi amerykańskimi strategami po II wojnie światowej. Jednak ponowne przemyślenie ich argumentów daje szansę lepszego zrozumienia zagrożeń i nowych możliwości wynikających ze zmian współczesnej Ameryki, którą Donald Trump wyprowadza ze starych zobowiązań XX w. wobec Europy i całego świata.

Co Edward Luce pisze o Polsce?

Skoncentrowanie uwagi na Rosji przez Brzezińskiego ma także dla nas dzisiaj ogromne praktyczne znaczenie. Było to też powodem licznych ataków na niego czy wręcz oskarżeń o jakoby typową polską antyrosyjską obsesję. W istocie jednak nic bardziej nie wyróżniało sposobu myślenia Brzezińskiego niż zimna kalkulacja i precyzja analizy, szczególnie w odniesieniu do Rosji.

Czytaj więcej

Brzeziński: Skazani na współpracę
Wydarzenia
Brzeziński: Skazani na współpracę

Jest też w książce Luce’a o Brzezińskim dodatkowy istotny wątek: nieukrywane uznanie dla mocy polskiej historii i polskiego ducha w XX w. Szczególnie widoczne w newralgicznym momencie przełomu lat 70. i 80. Kiedy bowiem w komunistycznej Polsce wzbierała fala Solidarności, za sprawą takich ludzi jak Brzeziński, Jan Paweł II i Menachem Begin, język polski rozbrzmiewał w Białym Domu, Watykanie i izraelskim Knesecie. Był to wielki, dziś zapomniany, triumf polskości.

Autor

Marek A. Cichocki

Współprowadzący podcast „Niemcy w ruinie?”

Miejsca Regiony Europa Rosja Historia Historia Świata Historia USA Osoby Henry Kissinger USA Zbigniew Brzeziński

