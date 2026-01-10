1 godz. 14 min. 19 sek.

Chiny: czas na Tajwan, ale bez komandosów, jak to robią USA

W tym odcinku omawiamy chińską reakcję na wydarzenia w Wenezueli oraz rosnące wpływy Pekinu w krajach Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej, pokazując je w szerszym kontekście globalnej rywalizacji mocarstw. W drugiej części przenosimy się na Bałkany, analizując ten region jako geopolityczne skrzyżowanie interesów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin.

W styczniu 2026 r., gdy Donald Trump ponownie kształtuje globalną politykę z Białego Domu, świat obserwuje reakcje Pekinu na nagłą zmianę w Wenezueli. Mateusz Grzeszczuk, prof. Marcin Jacoby i prof. Marko Babić demaskują chińską strategię długofalowego uzależniania świata od swojej infrastruktury i surowców. Od portów w Ameryce Łacińskiej po inwestycje na Bałkanach – czy Zachód traci grunt pod nogami?

Pekin patrzy na Caracas

Prof. Marcin Jacoby zwraca uwagę, że chińska obecność w Ameryce Łacińskiej nie powinna być interpretowana wyłącznie przez pryzmat pojedynczych kryzysów, takich jak Wenezuela, lecz jako element długofalowej, globalnej strategii Pekinu. Jak podkreśla, Chiny „myślą o tym, żeby nie być zależne od nikogo, a żeby wszyscy byli zależni od Chin”, budując złożoną sieć relacji surowcowych, infrastrukturalnych i technologicznych na całym świecie. Utrata części wpływów w jednym kraju nie musi więc oznaczać strategicznej porażki, bo, jak zauważa profesor – „nigdy nie wiemy, czy coś, co nam się wydaje niedobre, będzie niedobre w dłuższej perspektywie”, a Pekin potrafi przekuwać krótkoterminowe straty w narracyjne i polityczne zyski, szczególnie na globalnym Południu.

Prof. Marcin Jacoby podkreśla, że obecna faza polityki międzynarodowej oznacza faktyczny koniec udawania, iż państwa działają według wspólnych norm etycznych i zasad. „Stany Zjednoczone już nie udają, że kierują się wartościami, a Europa została właściwie samotną wysepką, która wciąż próbuje mówić o normach i prawie międzynarodowym” – zauważa.