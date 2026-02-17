04:47 Zachodnia i środkowa Ukraina są w nocy celem ataku rosyjskich dronów

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o dronach nad obwodem kijowskim, a także m.in. nad obwodem winnickim, połtawskim, czerkaskim i kirowohradzkim.

04:46 W nocy eksplozje rozległy się w Dnieprze

Wcześniej w mieście ogłoszono alarm w związku ze zbliżaniem się od północnego wschodu rosyjskich dronów.

04:45 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagrania z ataków na pozycje Rosjan na odcinku kurskim i północnosłobodziańskim

W atakach, które widać na nagraniu uszkodzony został czołg, dwie anteny komunikacyjne i pojazd wojskowy.

04:41 W nocnym ataku dronów na Odessę ranne zostały dwie osoby

Mer Odessy Serhij Łysak pisze o obiekcie infrastruktury i budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku ataku rosyjskich dronów. W jednym z zaatakowanych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych po ataku wybuchł pożar.

04:35 W Genewie rozpocznie się dziś trzecia runda rozmów pokojowych w trójstronnym formacie (USA, Rosja, Ukraina)

Dwie poprzednie rundy rozmów w tym formacie odbyły się w Abu Zabi. Na czele rosyjskiej delegacji, która udała się do Genewy, stanął doradca Władimira Putina Władimir Miediński, a nie – jak w Abu Zabi – szef GRU wiceadmirał Igor Kostiukow. Kreml tłumaczy to tym, że o ile rozmowy w Abu Zabi dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa to obecnie ich zakres ma być szerszy i obejmować również kwestie terytorialne i żądania wysuwane przez Rosję. W skład delegacji wejdzie też m.in. wiceszef MSZ Michaił Gałuzin, który nie uczestniczył w rozmowach w Abu Zabi. Kostiukow również będzie częścią delegacji. Do Genewy zmierza też dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kiryłł Dmitriew.

04:33 W poniedziałek wieczorem Rosjanie mieli strącić 76 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że od godziny 20.00 w poniedziałek do północy drony były strącane nad Morzem Czarnym (26), Krajem Krasnodarskim (24), Morzem Azowskim (15), okupowanym Krymem (6), nad obwodem biełgorodzkim i woroneskim (po 2) i jeden nad Republiką Adygei.

04:31 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - głosi komunikat wydany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

04:28 Dwie osoby ranne w ataku ukraińskiego drona na rejon siewierski w Kraju Krasnodarskim

Lokalne władze podają, że we wsi Ilski w rejonie siewierskim w Kraju Krasnodarskim szczątki strąconego drona raniły dwie osoby. Ranni zostali hospitalizowani. W ataku ucierpiały też cztery budynki mieszkalne. W dwóch z nich pojawił się ogień.

04:25 W nocy działanie tymczasowo wstrzymało lotniska w Iżewsku, Kazaniu i Niżniekamsku

O tym, że lotniska nie przyjmują i nie odprawiają samolotów poinformowała na swoim kanale w serwisie Telegram rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). W nocy przez pewien czas samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały również lotniska w Penzie i Uljanowsku.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1454 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1454 dniu wojny Foto: PAP

04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: