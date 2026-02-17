Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o dronach nad obwodem kijowskim, a także m.in. nad obwodem winnickim, połtawskim, czerkaskim i kirowohradzkim.
Wcześniej w mieście ogłoszono alarm w związku ze zbliżaniem się od północnego wschodu rosyjskich dronów.
W atakach, które widać na nagraniu uszkodzony został czołg, dwie anteny komunikacyjne i pojazd wojskowy.
Mer Odessy Serhij Łysak pisze o obiekcie infrastruktury i budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku ataku rosyjskich dronów. W jednym z zaatakowanych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych po ataku wybuchł pożar.
Dwie poprzednie rundy rozmów w tym formacie odbyły się w Abu Zabi. Na czele rosyjskiej delegacji, która udała się do Genewy, stanął doradca Władimira Putina Władimir Miediński, a nie – jak w Abu Zabi – szef GRU wiceadmirał Igor Kostiukow. Kreml tłumaczy to tym, że o ile rozmowy w Abu Zabi dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa to obecnie ich zakres ma być szerszy i obejmować również kwestie terytorialne i żądania wysuwane przez Rosję. W skład delegacji wejdzie też m.in. wiceszef MSZ Michaił Gałuzin, który nie uczestniczył w rozmowach w Abu Zabi. Kostiukow również będzie częścią delegacji. Do Genewy zmierza też dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kiryłł Dmitriew.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że od godziny 20.00 w poniedziałek do północy drony były strącane nad Morzem Czarnym (26), Krajem Krasnodarskim (24), Morzem Azowskim (15), okupowanym Krymem (6), nad obwodem biełgorodzkim i woroneskim (po 2) i jeden nad Republiką Adygei.
„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - głosi komunikat wydany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Lokalne władze podają, że we wsi Ilski w rejonie siewierskim w Kraju Krasnodarskim szczątki strąconego drona raniły dwie osoby. Ranni zostali hospitalizowani. W ataku ucierpiały też cztery budynki mieszkalne. W dwóch z nich pojawił się ogień.
O tym, że lotniska nie przyjmują i nie odprawiają samolotów poinformowała na swoim kanale w serwisie Telegram rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). W nocy przez pewien czas samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały również lotniska w Penzie i Uljanowsku.
Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1454 dniu wojny
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińska delegacja wyrus...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińska delegacja wyruszyła do Genewy,...
Brytyjskie MSZ oraz część europejskich sojuszników ogłosiły, że w próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego...
W stolicy Bawarii trwa 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpie...
W najnowszym odcinku programu „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gości dr. Mariusza Sulkowskiego z Uniwers...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas