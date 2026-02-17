Obywatel Mołdawii został zatrzymany w Puławach po zatrzymaniu pociągu towarowego do Dorohuska
Do podejrzanego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. – Pociąg towarowy, przy którym kręcił się ten mężczyzna, został sprawdzony, nie znaleziono materiałów niebezpiecznych – powiedział w rozmowie z PAP podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
Po zatrzymaniu i sprawdzeniu przez policję okazało się, że mężczyzna miał przy sobie dokumenty w języku rosyjskim. Znaleziono przy nim również torbę, w której były telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank.
O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Trwają czynności na miejscu zdarzenia. W składzie pociągu były cysterny z ropą. Policjanci, którzy podjęli interwencję, pełnili służbę w ramach operacji TOR wspólnie z żołnierzem WOT oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.
To nie pierwszy niepokojący incydent na kolei w ostatnim czasie. W listopadzie 2025 r., na odcinku między Lublinem a Warszawą, doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Po tych wydarzeniach premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.
Po tych wydarzeniach podjęto decyzję, że w patrolowaniu linii kolejowych we wschodniej Polsce funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei mają wesprzeć Wojska Obrony Terytorialnej. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych.
Zdaniem wielu ekspertów przypadki takie jak te na kolei mogą być uznane za element wojny hybrydowej. Definicja „wojny hybrydowej” mówi o łączeniu działań konwencjonalnych, nieregularnych, cybernetycznych, a także działań z zakresu terroryzmu i przestępczości oraz zmierzających do destabilizacji politycznej. W przypadku takich działań prowadzonych przeciw Polsce więcej tropów prowadzi do Rosji.
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, wyznaczenie jednego momentu, w którym rozpoczęły się działania hybrydowe może być trudne. Na przestrzeni ostatnich lat widać jednak wzrost liczby niepokojących wydarzeń. Przykłady? W marcu 2023 r. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali sześć osób, które miały prowadzić na zlecenie rosyjskich służb działania dywersyjne w Polsce. Do zatrzymań doszło po odkryciu ukrytych kamer rejestrujących ruch na torach na ważnych trasach i węzłach kolejowych.
12 maja 2024 r. spłonęła hala targowa przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.
Kilka tygodni później, w lipcu 2024 r., w paczkach przewożonych przez firmy kurierskie służby znalazły materiały wybuchowe. Jedna z przesyłek eksplodowała w Polsce.
Z kolei w nocy z 2 na 3 września 2025 r. w tajemniczych okolicznościach na trasie 141 na szlaku kolejowym Katowice – Katowice Ligota „ujawniono pusty wagon-węglarkę, który w nieustalonych okolicznościach został odłączony od składu relacji Dąbrowa Górnicza – KWK Szczygłowice”. „Rzeczpospolita” ustaliła wtedy, że pociąg, od którego odczepiono wagon, należał do spółki Kolprem, świadczącej usługi kolejowe dla koncernu ArcelorMittal Poland, potentata branży stalowej i największej koksowni w Europie, której zakład produkcyjny mieści się w Dąbrowie Górniczej.
