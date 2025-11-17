Akt dywersji na kolei. Co wiadomo? Minister: Doszło do odpalenia ładunku wybuchowego

– W ten weekend mieliśmy do czynienia z dwoma aktami dywersji – oświadczył szef MSWiA, dodając, że jeden, potwierdzony, miał miejsce w miejscowości Mika, a drugi był „bardzo prawdopodobny”, choć ustalenia służb jeszcze trwają.

– Wczoraj około godz. 7.30 na trasie kolejowej jeden z pociągów zatrzymał się, ponieważ zauważono wyrwę w torze kolejowym. Od wczesnych godzin rannych na miejscu przebywała policja, CBŚP, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, straż pożarna i wszystkie służby państwowe, prokuratura, celem sprawdzenia tego, z czym mamy do czynienia. Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe – mówił w poniedziałek Kierwiński. Minister zaznaczył, że w niedzielę eksperci potwierdzili to „ponad wszelką wątpliwość”.

Szef MSWiA zapewnił, że w sprawie zabezpieczono „bardzo obfity materiał dowodowy”, który „pozwoli z całą pewnością bardzo szybko zweryfikować sprawców tego haniebnego aktu dywersji”. Jak relacjonował, zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, znaleziono także „liczne materiały”, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców.

