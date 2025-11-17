Reklama
Akt dywersji na kolei. Co wiadomo? Minister: Doszło do odpalenia ładunku wybuchowego

Członkowie rządu przekazują najnowsze informacje na temat aktów dywersji na kolei, m.in. eksplozji ładunku wybuchowego na trasie kolejowej Warszawa-Lublin w województwie mazowieckim. Ministrowie spraw wewnętrznych, infrastruktury, sprawiedliwości oraz ds. służb występują na specjalnej konferencji prasowej.

17.11.2025

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w pobliżu stacji kol

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w pobliżu stacji kolejowej w miejscowości Mika (powiat garwoliński)

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

Jakub Czermiński

W niedzielę w miejscowości Mika (powiat garwoliński, województwo mazowieckie) na trasie kolejowej Warszawa–Lublin maszynista zauważył uszkodzone torowisko.

W poniedziałek na miejscu byli m.in. premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

Uszkodzone tory w woj. mazowieckim. Tusk: Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia
Przestępczość
Uszkodzone tory w woj. mazowieckim. Tusk: Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia

Akt dywersji na kolei. Donald Tusk mówi o eksplozji na torach

Szef rządu poinformował, że „doszło do aktu dywersji” i że „eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy”. Na miejscu zdarzenia pracują służby.

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w poniedziałek odbyło się spotkanie ministra Kierwińskiego i kierownictwa służb odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, w którym brali udział także minister Siemioniak, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. O godz. 14.00 ministrowie wystąpili na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– W ten weekend mieliśmy do czynienia z dwoma aktami dywersji – oświadczył szef MSWiA, dodając, że jeden, potwierdzony, miał miejsce w miejscowości Mika, a drugi był „bardzo prawdopodobny”, choć ustalenia służb jeszcze trwają.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Przestępczość
Generał ostrzega: Szlaki kolejowe w Polsce nie w całej długości są chronione, łatwo doprowadzić do katastrofy

– Wczoraj około godz. 7.30 na trasie kolejowej jeden z pociągów zatrzymał się, ponieważ zauważono wyrwę w torze kolejowym. Od wczesnych godzin rannych na miejscu przebywała policja, CBŚP, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, straż pożarna i wszystkie służby państwowe, prokuratura, celem sprawdzenia tego, z czym mamy do czynienia. Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe – mówił w poniedziałek Kierwiński. Minister zaznaczył, że w niedzielę eksperci potwierdzili to „ponad wszelką wątpliwość”.

Szef MSWiA zapewnił, że w sprawie zabezpieczono „bardzo obfity materiał dowodowy”, który „pozwoli z całą pewnością bardzo szybko zweryfikować sprawców tego haniebnego aktu dywersji”. Jak relacjonował, zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, znaleziono także „liczne materiały”, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Ministerstwo Sprawiedliwości Przestępczość Polska mazowieckie Tomasz Siemoniak Marcin Kierwiński Waldemar Żurek Infrastruktura kolejowa Kolej

W niedzielę w miejscowości Mika (powiat garwoliński, województwo mazowieckie) na trasie kolejowej Warszawa–Lublin maszynista zauważył uszkodzone torowisko.

W poniedziałek na miejscu byli m.in. premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

