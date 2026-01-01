Przypomnijmy, iż pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) była Warszawa. Od 1 lipca 2024 r. SCT objęła większą część Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (w sumie 7 proc. powierzchni stolicy), ograniczając możliwość poruszania się starymi, niespełniającymi standardów samochodami. Od początku 2026 r. wprowadzone zostały kolejne wymogi, podwyższające normy i wiek dopuszczonych do ruchu aut. Docelowo rygory te mają być stopniowo zaostrzane aż do 2032 r.

Jakimi pojazdami nie wjedziemy do Strefy Czystego Transportu w Warszawie od 1 stycznia?

Od 1 stycznia 2026 r. do SCT w stolicy nie mogą wjeżdżać pojazdy wyprodukowane przed 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat); lub niespełniające normy Euro 3 – w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym – oraz wyprodukowane przed 2009 r. lub niespełniające norm Euro 5 – w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat).

Jak zaznacza ratusz, obostrzenia nie dotyczą mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 r. Trzeba spełnić jednak warunek: pojazd musi być zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 r.. Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb. Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami mogą wjeżdżać do strefy pojazdami niespełniającymi wymogów przez 4 dni w roku. Magistrat przypomina, że za nieuprawniony wjazd do SCT grozi do 500 zł mandatu.

W Krakowie właściciele starszych aut wjadą do SCT, ale będą musieli zapłacić

Wraz z nowym rokiem zaczęła też działać druga w Polsce Strefa Czystego Transportu, która obejmuje około połowę powierzchni Krakowa. Zgodnie z uchwałą tamtejszych radnych, do strefy bez dodatkowych opłat nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe z normą Euro poniżej 4 lub wyprodukowane przed 2005 r. oraz diesle z normą Euro poniżej 6 lub wyprodukowane przed 2014 r. Co istotne, mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały, tj. przed 26 czerwca 2025 r., byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, nadal mogą z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.