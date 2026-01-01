Rzeczpospolita
Prawo
Od 1 stycznia zmiany dla właścicieli starszych aut w Warszawie i Krakowie

Kraków jako drugie miasto w Polsce uruchomił Strefę Czystego Transportu. Z kolei w Warszawie zaczynają obowiązywać ostrzejsze zasady wjazdu do SCT.

Publikacja: 01.01.2026 16:55

Strefa Czystego Transportu (SCT) w Warszawie obejmuje głównie Śródmieście oraz części sąsiednich dzi

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) była Warszawa. Od 1 lipca 2024 r. SCT objęła większą część Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (w sumie 7 proc. powierzchni stolicy), ograniczając możliwość poruszania się starymi, niespełniającymi standardów samochodami. Od początku 2026 r. wprowadzone zostały kolejne wymogi, podwyższające normy i wiek dopuszczonych do ruchu aut. Docelowo rygory te mają być stopniowo zaostrzane aż do 2032 r.

Jakimi pojazdami nie wjedziemy do Strefy Czystego Transportu w Warszawie od 1 stycznia?

Od 1 stycznia 2026 r. do SCT w stolicy nie mogą wjeżdżać pojazdy wyprodukowane przed 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat); lub niespełniające normy Euro 3 – w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym – oraz wyprodukowane przed 2009 r. lub niespełniające norm Euro 5 – w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat).

Jak zaznacza ratusz, obostrzenia nie dotyczą mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 r. Trzeba spełnić jednak warunek: pojazd musi być zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 r.. Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb. Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami mogą wjeżdżać do strefy pojazdami niespełniającymi wymogów przez 4 dni w roku. Magistrat przypomina, że za nieuprawniony wjazd do SCT  grozi do 500 zł mandatu. 

Znak drogowy informujący o strefie czystego transportu na pl. Narutowicza w Warszawie
Samorząd
W Polsce będzie więcej stref czystego transportu. Prezydent podpisał ustawę

W Krakowie właściciele starszych aut wjadą do SCT, ale będą musieli zapłacić

Wraz z nowym rokiem zaczęła też działać druga w Polsce Strefa Czystego Transportu, która obejmuje około połowę powierzchni Krakowa. Zgodnie z uchwałą tamtejszych radnych, do strefy bez dodatkowych opłat nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe z normą Euro poniżej 4 lub wyprodukowane przed 2005 r. oraz diesle z normą Euro poniżej 6 lub wyprodukowane przed 2014 r. Co istotne, mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały, tj. przed 26 czerwca 2025 r., byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, nadal mogą z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.

Dodatkowo, z zakazu wjazdu do SCT zwolnione zostały: pojazdy specjalne (np. maszyny budowlane, pojazdy techniczne, kampery, maszyny rolnicze); pojazdy zabytkowe, wykorzystywane sporadycznie, często w ramach wydarzeń kulturalnych; pojazdy zgłoszone przez osoby legitymujące się kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami; pojazdy dowożące pacjentów do placówek medycznych znajdujących się w strefie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu i wybrania docelowej placówki.

Z kolei pojazdy niezgodne z normami mogą wjechać do SCT, ale po uiszczeniu opłaty. Wynosi ona 2,5 zł za godzinę. Przewidziano również opłatę dzienną (5 zł w 2026 r. oraz 15 zł od 2027 r., później przestanie obowiązywać) oraz abonament miesięczny (100 zł w 2026 r., 250 zł w 2027 r. oraz 500 zł w 2028 r.).

Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic
Transport
Kraków gotowy na strefę czystego transportu. Co zmieni dla mieszkańców i turystów?

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Warszawa strefa czystego transportu
e-Wydanie
