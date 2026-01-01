Aktualizacja: 01.01.2026 19:01 Publikacja: 01.01.2026 18:52
Uszkodzenia, które według rosyjskich władz okupacyjnych powstały w wyniku ataku ukraińskich dronów na hotel i kawiarnię w kontrolowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego
Foto: Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS
O ataku jako pierwszy poinformował Wołodymyr Saldo, szef zainstalowanych przez Rosję władz części obwodu chersońskiego, okupowanej przez wojska rosyjskie. Zarzucił on władzom w Kijowie popełnienie „krwawej zbrodni”.
„W nocy wróg przeprowadził ukierunkowany atak dronów na miejsce, w którym cywile świętowali Nowy Rok. Trzy bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały hotel i kawiarnię w miejscowości Chorły nad Morzem Czarnym” – napisał w mediach społecznościowych.
Saldo podał, że 24 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych. Zaznaczył, że wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko. Według niego, część ofiar spłonęła, a jeden z dronów przenosił mieszankę zapalającą, która, napisał, miała być wcześniej używana przez Ukraińców do podpalania pól.
We wpisie czytamy, że pożar, który wybuchł ok. północy, został ugaszony wczesnym rankiem.
W kolejnym wpisie Saldo przekazał, że wśród rannych są kobiety i dzieci. Poinformował, że 2 i 3 stycznia zostały ogłoszone w rosyjskiej części obwodu chersońskiego dniami żałoby.
Opublikowane przez Wołodymyra Saldo zdjęcie, mające przedstawiać pożar w obwodzie chersońskim po ataku ukraińskich dronów
Foto: Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS
W serwisie Telegram Saldo opublikował osiem zdjęć, mających przedstawiać miejsce ataku. Na jednym z nich widać szalejący ogień, inne ukazują zniszczenia, rozrzucone szczątki budynku, zwęglone fragmenty świadczące o tym, że na miejscu doszło do znacznego pożaru. Na zdjęciach widać ciało przykryte białym prześcieradłem, na ziemi widoczne są ślady przypominające plamy krwi.
Do sprawy odniosły się rosyjskie władze. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Petrenko poinformowała, że w związku ze śmiercią ponad 20 cywilów „w wyniku ataku Sił Zbrojnych Ukrainy” wszczęte zostało śledztwo „w sprawie terroryzmu”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji podało, iż wstępne informacje wskazują, że zginęły 24 osoby, w tym jedno dziecko, a obrażenia odniosło 50 osób, w tym sześcioro małoletnich, którzy przebywają w szpitalu. „Nie ma wątpliwości, że atak został zaplanowany wcześniej, a drony celowo wycelowano w miejsca, gdzie cywile zgromadzili się, by świętować Sylwestra” – głosi komunikat. Kierowany przez Siergieja Ławrowa resort nazwał atak „zbrodnią wojenną”.
Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, powiedział rosyjskiej agencji TASS, że Moskwa zemści się na Siłach Zbrojnych Ukrainy. Oświadczył, że sprawcy ataku oraz ich dowódcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Z kolei rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oceniła w mediach społecznościowych, że winę ponoszą zachodni sojusznicy Ukrainy, którzy pomagają Kijowowi.
Nie sposób niezależnie potwierdzić twierdzeń strony rosyjskiej – nie wiadomo zatem, czy rzeczywiście doszło do ataku dronów ani czy ofiarami byli cywile. Ukraińskie wojsko nie odniosło się do oskarżeń rosyjskich władz. W sylwestrową noc Ukraina przeprowadziła atak na cele w Rosji. Ukraińskie media podały, że Kijów wziął na cel rafinerie ropy naftowej, położone w obwodzie kałuskim i w Kraju Krasnodarskim.
Rosja ogłosiła aneksję obwodu chersońskiego i trzech innych regionów Ukrainy we wrześniu 2022 r. – do dziś wojska rosyjskie nie kontrolują w pełni żadnego z tych obszarów.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
