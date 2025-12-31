Aktualizacja: 31.12.2025 06:58 Publikacja: 31.12.2025 06:09
Gen. Walerij Gierasimow
Północne Zgrupowanie Wojsk zostało utworzone przez Rosjan na początku 2024 roku. Zgrupowanie to jest odpowiedzialne za prowadzenie działań wojennych w północno-wschodniej Ukrainie, przede wszystkim w obwodach sumskim i charkowskim. Po ukraińskiej kontrofensywie w obwodzie kurskim Władimir Putin zaczął podkreślać konieczność stworzenia „strefy buforowej” na terytorium północnych obwodów Ukrainy, graniczących z Rosją, która miałaby zabezpieczać terytorium Rosji przed atakami ukraińskiej armii.
Ze słów gen. Gierasimowa wynika, że w 2026 roku można spodziewać się zintensyfikowania działań rosyjskiej armii właśnie na froncie północnym. Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej mówił, że Władimir Putin nakazał poszerzenie „strefy buforowej” w obwodach sumskim i charkowskim w 2026 roku. Niedawno Putin odebrał meldunek, z którego wynikało, że czołówki rosyjskiej armii znajdują się ok. 15 km od Sum, stolicy obwodu sumskiego. W ostatnich miesiącach północna część obwodu sumskiego jest regularnym celem rosyjskich ataków z powietrza i ataków rakietowych.
Gen. Gierasimow przekonywał, że działania Rosjan na froncie północnym mają „zapewnić pokojowe życie mieszkańcom obwodów biełgorodzkiego i kurskiego”.
Z jego słów wynikało, że obecnie Rosjanie okupują ok. 950 km2 terytoriów obwodów sumskiego i kurskiego. Na tym terenie znajduje się 14 miejscowości w obwodzie charkowskim i 18 w obwodzie sumskim. Największą zajętą przez Rosjan na tym odcinku frontu miejscowością jest Wołczańsk w obwodzie charkowskim.
W grudniu Rosjanie mieli zająć siedem miejscowości na froncie północnym.
W czasie wizytacji na stanowisku dowodzenia Północnego Zgrupowania Wojsk Federacji Rosyjskiej gen. Gierasimow miał odebrać meldunki o postępach na północnym odcinku frontu. Jak informuje komunikat Ministerstwa Obrony Rosji, szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej odebrał meldunek od dowódcy całego zgrupowania, gen. Jewgienija Nikiforowa, a także od dowódców jednostek walczących na froncie północnym. Głównodowodzący rosyjskich wojsk na Ukrainie ocenił, że Rosjanie z powodzeniem tworzą „strefę buforową” w obwodach graniczących z Rosją.
Gen. Gierasimow odznaczył też żołnierzy Północnego Zgrupowania Wojsk, którzy wyróżnili się w czasie wykonywania misji bojowych.
Z jego słów wynikało, że tempo rosyjskiej ofensywy na Ukrainie osiągnęło rekordowy poziom w grudniu tego roku. W ostatnim miesiącu 2025 roku Rosjanie mieli zająć ponad 700 km2 terytorium Ukrainy.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku
Foto: PAP
Głównym celem rosyjskiej ofensywy na Ukrainie jest Donbas, a konkretnie kontrolowana jeszcze przez Ukrainę część obwodu donieckiego. To właśnie od wycofania się ukraińskich wojsk z Donbasu Rosja uzależnia swoją zgodę na przerwanie działań wojennych na Ukrainie. W toku negocjacji prowadzonych z USA Rosja sygnalizowała gotowość wycofania się z niektórych zajętych części terytorium ukraińskiego – te deklaracje dotyczą prawdopodobnie właśnie okupowanych części obwodów sumskiego i charkowskiego – tych obwodów bowiem Rosja nie anektowała (inaczej niż Donbasu i położonych na południu obwodów zaporoskiego i chersońskiego, które Rosja nielegalnie anektowała w 2022 roku, mimo że w tamtym momencie nie kontrolowała całości terytorium żadnego z tych obwodów; mimo to anektowane obwody Rosja uważa za część swojego terytorium).
