Północne Zgrupowanie Wojsk zostało utworzone przez Rosjan na początku 2024 roku. Zgrupowanie to jest odpowiedzialne za prowadzenie działań wojennych w północno-wschodniej Ukrainie, przede wszystkim w obwodach sumskim i charkowskim. Po ukraińskiej kontrofensywie w obwodzie kurskim Władimir Putin zaczął podkreślać konieczność stworzenia „strefy buforowej” na terytorium północnych obwodów Ukrainy, graniczących z Rosją, która miałaby zabezpieczać terytorium Rosji przed atakami ukraińskiej armii.

Gen. Walerij Gierasimow mówi, że tzw. strefa buforowa na północy Ukrainy ma powierzchnię 950 km2

Ze słów gen. Gierasimowa wynika, że w 2026 roku można spodziewać się zintensyfikowania działań rosyjskiej armii właśnie na froncie północnym. Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej mówił, że Władimir Putin nakazał poszerzenie „strefy buforowej” w obwodach sumskim i charkowskim w 2026 roku. Niedawno Putin odebrał meldunek, z którego wynikało, że czołówki rosyjskiej armii znajdują się ok. 15 km od Sum, stolicy obwodu sumskiego. W ostatnich miesiącach północna część obwodu sumskiego jest regularnym celem rosyjskich ataków z powietrza i ataków rakietowych.

Gen. Gierasimow przekonywał, że działania Rosjan na froncie północnym mają „zapewnić pokojowe życie mieszkańcom obwodów biełgorodzkiego i kurskiego”.

Z jego słów wynikało, że obecnie Rosjanie okupują ok. 950 km2 terytoriów obwodów sumskiego i kurskiego. Na tym terenie znajduje się 14 miejscowości w obwodzie charkowskim i 18 w obwodzie sumskim. Największą zajętą przez Rosjan na tym odcinku frontu miejscowością jest Wołczańsk w obwodzie charkowskim.