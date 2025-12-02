Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Władimir Putin odebrał meldunki o sytuacji na froncie. Rosjanie twierdzą, że weszli do kolejnego miasta

Władimir Putin odwiedził 1 grudnia jedno ze stanowisk dowodzenia „Specjalnej Operacji Wojskowej” (tak władze Rosji określają wojnę najeźdźczą przeciw Ukrainie). Z przekazanych mu meldunków wynika, że rosyjska armia weszła do miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim, gdzie obecnie trwają walki uliczne.

Publikacja: 02.12.2025 06:16

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co Władimir Putin usłyszał od swoich generałów o sytuacji na froncie?
  • Na których odcinkach frontu Rosjanie - według meldunków generałów - rozwijają ofensywę?
  • Jak Władimir Putin ocenia opór stawiany Rosjanom przez ukraińską armię?

Putin odebrał meldunek od szefa Sztabu Generalnego a jednocześnie głównodowodzącego siłami walczącymi na Ukrainie gen. Walerija Gierasimowa, a także od dowódców zgrupowań „Centrum” i „Wschód” – gen. Walerego Sołodczuka i gen. Andrieja Iwanajewa. 

Co generałowie zameldowali 1 grudnia Władimirowi Putinowi?

Gen. Gierasimow zameldował, że rosyjska armia kontynuuje ofensywę, której celem jest przejęcie pełnej kontroli nad Donbasem (obejmuje obwody doniecki i ługański). 

Z meldunku gen. Gierasimowa wynikało, że Rosjanie zajęli Wołczańsk w obwodzie charkowskim i obecnie prowadzą działania, by stworzyć strefę bezpieczeństwa na pograniczu obwodu sumskiego i charkowskiego. Gen. Gierasimow poinformował też, że jednostki zgrupowania „Zachód” weszły do miejscowości Łyman i obecnie walczą w południowo-wschodniej i wschodniej części miasta. 

Reklama
Reklama

Gen. Iwanajew zameldował, że rosyjska armia weszła do miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim. Z jego meldunku wynikało, że jednostki rosyjskiej 5. Armii uchwyciły przyczółek na przedmieściach Hulajpola i obecnie w mieście trwają walki uliczne. – Ofensywa na tym kierunku jest kontynuowana – podkreślił gen. Iwanajew. 

Ponadto – jak mówił dowódca zgrupowania „Wschód” – jednostki 29. i 36. Armii rozszerzają strefę kontroli na wschodnim brzegu rzeki Gajczur. Jak mówił głównym celem jest w tym rejonie odepchnięcie Ukraińców od lewego brzegu rzeki Gajczur, by możliwa była dalsza ofensywa na zachód, wzdłuż granicy między obwodami dniepropietrowskim i zaporoskim. 

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze jadą transporterem opancerzonym wyposażonym w kratę chroniącą przed dronami bojo
Konflikty zbrojne
Jaka jest sytuacja na froncie? Władimir Putin znów kłamie o swych zwycięstwach

Gen. Iwanajew mówił też o trwającej ofensywie w południowej części obwodu dniepropietrowskiego i we wschodniej części obwodu zaporoskiego. – 5., 29. i 36. Armie nacierają na szerokim froncie – podkreślił. 

Dowódca zgrupowania „Wschód” poinformował, że od 1 listopada żołnierze tego zgrupowania zajęli ponad 360 km2 terytorium obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego. Rosjanie mieli w tym okresie zająć 7 miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim i 12 w obwodzie zaporoskim. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1377 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1377 dniu wojny

Foto: PAP

Reklama
Reklama

O ofensywie na tych kierunkach meldował też gen. Gierasimow. – Zgrupowanie „Wschód” kontynuuje natarcie na zachód w szybkim tempie, poszerzając strefę kontroli w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim – mówił. 

W kontekście sytuacji w południowej części obwodu donieckiego gen. Gierasimow meldował o walkach ulicznych w Siewiersku, skąd Rosjanie mają – według jego słów – poszerzać teren kontrolowany przez siebie (szef Sztabu Generalnego opisując walki o Siewiersk mówił o zajmowaniu „ponad 100 budynków dziennie”). Ponadto z meldunku szefa Sztabu Generalnego Rosji wynikało, że jednostki zgrupowania „Południe” zajęły wieś Iwanopol i prowadzą walki uliczne w Konstantynówce (południowo-wschodnia i wschodnia część miasta ma być pod kontrolą Rosjan). 

Z kolei gen. Sołodczuk meldował, że Rosjanie zajęli południową część Myrnohradu i otoczyli ukraińskich obrońców w północnej części miasta (czemu Ukraińcy zaprzeczają, 1 grudnia informowali o tym, że są w stanie rotować siły w rejonie Myrnohradu). Z meldunku gen. Sołodczuka wynika, że w północnej części Myrnohradu broni się zgrupowanie ukraińskie o sile ok. 1,5-2 tys. żołnierzy, które Rosjanie wzywają do kapitulacji. 

Władimir Putin mówi o ukraińskiej armii złożonej z chłopów i robotników oraz o tragedii ukraińskiego narodu

Władimir Putin zarzucił ukraińskiemu dowództwu, że to „nie ma litości” dla żołnierzy, wysyłając ich na „bezsensowną śmierć”, co jest „tragedią dla ukraińskiego narodu”. Putin mówił też, że „z wyjątkiem neonazistowskich batalionów” armia ukraińska składa się z „robotników i chłopów”. – To tragedia dla ukraińskiego narodu, która wynika z przestępczej polityki złodziejskiej junty, która przejęła władzę w Kijowie – ocenił działania ukraińskiej armii, która – według gen. Sołodczuka – próbuje odzyskać kontrolę nad Pokrowskiem. 

Putin dziękował też rosyjskim żołnierzom za postępy w rejonie Pokrowska. – To ważny obszar. Wszyscy rozumiemy, jak ważny jest i że zapewni postępy w osiągnięciu wszystkich kluczowych celów, które ustanowiliśmy na początku specjalnej operacji wojskowej – stwierdził. Pokrowsk, który Rosjanie określają Krasnoarmiejskiem (taką nazwę miasto nosiło do 2016 roku – red.) jest ważnym węzłem logistycznym w obwodzie donieckim – jego zajęcie umożliwi rozwinięcie przez Rosjan ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska. 

Do wizyty Putina na stanowisku dowodzenia doszło w przededniu wizyty na Kremlu specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa. Z Witkoffem Putin ma rozmawiać o zmodyfikowanej w toku negocjacji USA z Ukraińcami wersji 28-punktowego planu pokojowego, przygotowanego przez administrację USA. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co Władimir Putin usłyszał od swoich generałów o sytuacji na froncie?
  • Na których odcinkach frontu Rosjanie - według meldunków generałów - rozwijają ofensywę?
  • Jak Władimir Putin ocenia opór stawiany Rosjanom przez ukraińską armię?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Putin odebrał meldunek od szefa Sztabu Generalnego a jednocześnie głównodowodzącego siłami walczącymi na Ukrainie gen. Walerija Gierasimowa, a także od dowódców zgrupowań „Centrum” i „Wschód” – gen. Walerego Sołodczuka i gen. Andrieja Iwanajewa. 

Co generałowie zameldowali 1 grudnia Władimirowi Putinowi?

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rozmowy USA - Ukraina w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie
Konflikty zbrojne
Plan pokojowy Donalda Trumpa. Jeden temat zdominował rozmowy USA - Ukraina
Admirał Giuseppe Cavo Dragone
Konflikty zbrojne
Rosyjskie ataki hybrydowe. NATO szykuje zmianę strategii
Izraelscy żołnierze na Zachodnim Brzegu
Konflikty zbrojne
Komitet ONZ: Codzienne narzucanie izraelskiej polityki Palestynie „może być równoznaczne z torturami”
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow stoi na czele ukraińskiej de
Konflikty zbrojne
Delegacja Ukrainy leci do USA na rozmowy ws. planu pokojowego
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak
Konflikty zbrojne
Czechy wstrzymują się z zakupem rakiet dla Ukrainy. W tle afera korupcyjna
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama