O ofensywie na tych kierunkach meldował też gen. Gierasimow. – Zgrupowanie „Wschód” kontynuuje natarcie na zachód w szybkim tempie, poszerzając strefę kontroli w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim – mówił.

W kontekście sytuacji w południowej części obwodu donieckiego gen. Gierasimow meldował o walkach ulicznych w Siewiersku, skąd Rosjanie mają – według jego słów – poszerzać teren kontrolowany przez siebie (szef Sztabu Generalnego opisując walki o Siewiersk mówił o zajmowaniu „ponad 100 budynków dziennie”). Ponadto z meldunku szefa Sztabu Generalnego Rosji wynikało, że jednostki zgrupowania „Południe” zajęły wieś Iwanopol i prowadzą walki uliczne w Konstantynówce (południowo-wschodnia i wschodnia część miasta ma być pod kontrolą Rosjan).

Z kolei gen. Sołodczuk meldował, że Rosjanie zajęli południową część Myrnohradu i otoczyli ukraińskich obrońców w północnej części miasta (czemu Ukraińcy zaprzeczają, 1 grudnia informowali o tym, że są w stanie rotować siły w rejonie Myrnohradu). Z meldunku gen. Sołodczuka wynika, że w północnej części Myrnohradu broni się zgrupowanie ukraińskie o sile ok. 1,5-2 tys. żołnierzy, które Rosjanie wzywają do kapitulacji.

Władimir Putin mówi o ukraińskiej armii złożonej z chłopów i robotników oraz o tragedii ukraińskiego narodu

Władimir Putin zarzucił ukraińskiemu dowództwu, że to „nie ma litości” dla żołnierzy, wysyłając ich na „bezsensowną śmierć”, co jest „tragedią dla ukraińskiego narodu”. Putin mówił też, że „z wyjątkiem neonazistowskich batalionów” armia ukraińska składa się z „robotników i chłopów”. – To tragedia dla ukraińskiego narodu, która wynika z przestępczej polityki złodziejskiej junty, która przejęła władzę w Kijowie – ocenił działania ukraińskiej armii, która – według gen. Sołodczuka – próbuje odzyskać kontrolę nad Pokrowskiem.

Putin dziękował też rosyjskim żołnierzom za postępy w rejonie Pokrowska. – To ważny obszar. Wszyscy rozumiemy, jak ważny jest i że zapewni postępy w osiągnięciu wszystkich kluczowych celów, które ustanowiliśmy na początku specjalnej operacji wojskowej – stwierdził. Pokrowsk, który Rosjanie określają Krasnoarmiejskiem (taką nazwę miasto nosiło do 2016 roku – red.) jest ważnym węzłem logistycznym w obwodzie donieckim – jego zajęcie umożliwi rozwinięcie przez Rosjan ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska.

Do wizyty Putina na stanowisku dowodzenia doszło w przededniu wizyty na Kremlu specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa. Z Witkoffem Putin ma rozmawiać o zmodyfikowanej w toku negocjacji USA z Ukraińcami wersji 28-punktowego planu pokojowego, przygotowanego przez administrację USA.