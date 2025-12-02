Aktualizacja: 02.12.2025 06:57 Publikacja: 02.12.2025 06:16
Władimir Putin
Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS
Putin odebrał meldunek od szefa Sztabu Generalnego a jednocześnie głównodowodzącego siłami walczącymi na Ukrainie gen. Walerija Gierasimowa, a także od dowódców zgrupowań „Centrum” i „Wschód” – gen. Walerego Sołodczuka i gen. Andrieja Iwanajewa.
Gen. Gierasimow zameldował, że rosyjska armia kontynuuje ofensywę, której celem jest przejęcie pełnej kontroli nad Donbasem (obejmuje obwody doniecki i ługański).
Z meldunku gen. Gierasimowa wynikało, że Rosjanie zajęli Wołczańsk w obwodzie charkowskim i obecnie prowadzą działania, by stworzyć strefę bezpieczeństwa na pograniczu obwodu sumskiego i charkowskiego. Gen. Gierasimow poinformował też, że jednostki zgrupowania „Zachód” weszły do miejscowości Łyman i obecnie walczą w południowo-wschodniej i wschodniej części miasta.
Gen. Iwanajew zameldował, że rosyjska armia weszła do miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim. Z jego meldunku wynikało, że jednostki rosyjskiej 5. Armii uchwyciły przyczółek na przedmieściach Hulajpola i obecnie w mieście trwają walki uliczne. – Ofensywa na tym kierunku jest kontynuowana – podkreślił gen. Iwanajew.
Ponadto – jak mówił dowódca zgrupowania „Wschód” – jednostki 29. i 36. Armii rozszerzają strefę kontroli na wschodnim brzegu rzeki Gajczur. Jak mówił głównym celem jest w tym rejonie odepchnięcie Ukraińców od lewego brzegu rzeki Gajczur, by możliwa była dalsza ofensywa na zachód, wzdłuż granicy między obwodami dniepropietrowskim i zaporoskim.
Czytaj więcej
Rosyjski przywódca ogłosił, że ukraińskie wojska są okrążone w Pokrowsku i Myrnohradzie, a Kupiań...
Gen. Iwanajew mówił też o trwającej ofensywie w południowej części obwodu dniepropietrowskiego i we wschodniej części obwodu zaporoskiego. – 5., 29. i 36. Armie nacierają na szerokim froncie – podkreślił.
Dowódca zgrupowania „Wschód” poinformował, że od 1 listopada żołnierze tego zgrupowania zajęli ponad 360 km2 terytorium obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego. Rosjanie mieli w tym okresie zająć 7 miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim i 12 w obwodzie zaporoskim.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1377 dniu wojny
Foto: PAP
O ofensywie na tych kierunkach meldował też gen. Gierasimow. – Zgrupowanie „Wschód” kontynuuje natarcie na zachód w szybkim tempie, poszerzając strefę kontroli w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim – mówił.
W kontekście sytuacji w południowej części obwodu donieckiego gen. Gierasimow meldował o walkach ulicznych w Siewiersku, skąd Rosjanie mają – według jego słów – poszerzać teren kontrolowany przez siebie (szef Sztabu Generalnego opisując walki o Siewiersk mówił o zajmowaniu „ponad 100 budynków dziennie”). Ponadto z meldunku szefa Sztabu Generalnego Rosji wynikało, że jednostki zgrupowania „Południe” zajęły wieś Iwanopol i prowadzą walki uliczne w Konstantynówce (południowo-wschodnia i wschodnia część miasta ma być pod kontrolą Rosjan).
Z kolei gen. Sołodczuk meldował, że Rosjanie zajęli południową część Myrnohradu i otoczyli ukraińskich obrońców w północnej części miasta (czemu Ukraińcy zaprzeczają, 1 grudnia informowali o tym, że są w stanie rotować siły w rejonie Myrnohradu). Z meldunku gen. Sołodczuka wynika, że w północnej części Myrnohradu broni się zgrupowanie ukraińskie o sile ok. 1,5-2 tys. żołnierzy, które Rosjanie wzywają do kapitulacji.
Władimir Putin zarzucił ukraińskiemu dowództwu, że to „nie ma litości” dla żołnierzy, wysyłając ich na „bezsensowną śmierć”, co jest „tragedią dla ukraińskiego narodu”. Putin mówił też, że „z wyjątkiem neonazistowskich batalionów” armia ukraińska składa się z „robotników i chłopów”. – To tragedia dla ukraińskiego narodu, która wynika z przestępczej polityki złodziejskiej junty, która przejęła władzę w Kijowie – ocenił działania ukraińskiej armii, która – według gen. Sołodczuka – próbuje odzyskać kontrolę nad Pokrowskiem.
Putin dziękował też rosyjskim żołnierzom za postępy w rejonie Pokrowska. – To ważny obszar. Wszyscy rozumiemy, jak ważny jest i że zapewni postępy w osiągnięciu wszystkich kluczowych celów, które ustanowiliśmy na początku specjalnej operacji wojskowej – stwierdził. Pokrowsk, który Rosjanie określają Krasnoarmiejskiem (taką nazwę miasto nosiło do 2016 roku – red.) jest ważnym węzłem logistycznym w obwodzie donieckim – jego zajęcie umożliwi rozwinięcie przez Rosjan ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska.
Do wizyty Putina na stanowisku dowodzenia doszło w przededniu wizyty na Kremlu specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa. Z Witkoffem Putin ma rozmawiać o zmodyfikowanej w toku negocjacji USA z Ukraińcami wersji 28-punktowego planu pokojowego, przygotowanego przez administrację USA.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Putin odebrał meldunek od szefa Sztabu Generalnego a jednocześnie głównodowodzącego siłami walczącymi na Ukrainie gen. Walerija Gierasimowa, a także od dowódców zgrupowań „Centrum” i „Wschód” – gen. Walerego Sołodczuka i gen. Andrieja Iwanajewa.
Niedzielne negocjacje pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w całości skupiły się na tym, gdzie w...
NATO analizuje możliwość przyjęcia „bardziej agresywnego” podejścia do narastających rosyjskich działań hybrydow...
Izrael prowadzi „de facto państwową politykę w zakresie zorganizowanych i powszechnych tortur” - wynika z raport...
Ukraińska delegacja jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędą się rozmowy w sprawie planu pokojowego –...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Czeska inicjatywa „Dar dla Putina” odsunęła plany zakupu pocisków rakietowych Flamingo, na które zebrała 12,5 mi...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas