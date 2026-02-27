Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjęły USA w odpowiedzi na zagrożenie konfliktem z Iranem?

Dlaczego ambasada USA w Izraelu zezwoliła pracownikom na opuszczenie kraju?

Jakie były wyniki rozmów między przedstawicielami Iranu i USA w Genewie?

W jaki sposób USA koncentrują siły wojskowe wokół Iranu?

Na jakich warunkach USA chce osiągnąć nowe porozumienie nuklearne z Iranem?

Jakie są następne kroki w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem?

Stany Zjednoczone zezwoliły niektórym pracownikom ambasady USA w Izraelu na opuszczenie tego kraju. Swoją decyzję argumentują zagrożeniem bezpieczeństwa.

Reklama Reklama

Amerykański personel dyplomatyczny może opuścić Izrael. Ambasador podjął decyzję

Pracownicy ambasady USA w Jerozolimie w piątek rano mieli otrzymać wiadomość e-mail, w której Mike Huckabee – ambasador USA w Izraelu – przekazał, że jeśli chcą, mogą opuścić kraj. Decyzja podjęta została w związku z rosnącymi obawami o ryzyko konfliktu zbrojnego Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Jak zauważa Reuters, placówka dyplomatyczna nie ujawniła szczegółów ws. zagrożeń bezpieczeństwa, które doprowadziły do „autoryzowanego wyjazdu”, pozwalającego personelowi samodzielnie zdecydować o wyjeździe. „Jest to mniej niż nakaz wyjazdu, który został wprowadzony w tym tygodniu dla części personelu ambasady USA w Bejrucie” – zauważa agencja.

Według doniesień dziennika „The New York Times” Huckabee miał w korespondencji mailowej zachęcać pracowników ambasady do tego, by – jeśli chcą opuścić Izrael – znaleźli lot z lotniska Bena Guriona w Tel Awiwie do dowolnego miejsca, z którego będą mogli później udać się do Waszyngtonu.