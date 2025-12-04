Rzeczpospolita
Władimir Putin: Rosja zajmie Donbas - tak lub inaczej

Przywódca Rosji Władimir Putin w wywiadzie udzielonym India Today oświadczył, że Rosja „wyzwoli (w rzeczywistości podbije – red.) Donbas i Noworosję albo militarnie, albo winny sposób”.

Publikacja: 04.12.2025 09:36

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

- W tym wszystkim chodzi o to. Albo wyzwolimy te terytoria środkami zbrojnymi. Albo ukraińskie wojska wycofają się z tych terenów i przestaną walczyć - powiedział Putin. Ze słów przywódcy Rosji wynika, że Moskwa zaproponowała Ukrainie, by ta wycofała się z Donbasu, ale Kijów miał odrzucić taką możliwość. 

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Noworosja to nazwa krainy historycznej, obejmującej m.in. południowo-wschodnią Ukrainę. Użycie przez Putina tego terminu oznacza, że Rosja zamierza oprócz Donbasu oderwać od Ukrainy także dwa inne nielegalnie anektowane w 2022 roku obwody – zaporoski i chersoński. Częścią historycznej Noworosji są jednak również np. obwody mikołajowski i odeski. 

W 2014 roku konfederację pod nazwą Federacyjna Republika Noworosji powołały separatystyczne republiki powstałe na terenie Donbasu, przy wsparciu Rosji - Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa. Konfederacja rozpadła się w 2015 roku. W 2022 roku obie republiki zostały nielegalnie anektowane przez Rosję. 

Siedem największych gospodarek świata

Foto: PAP

Władimir Putin: Rosja nie chce wracać do G8

W tym samym wywiadzie Putin stwierdził, że nie jest zainteresowany powrotem Rosji do formatu G8 (który jest de facto formatem G7+Rosja – czyli forum współpracy siedmiu największych gospodarek świata poszerzonych o Rosję, której gospodarka jest znacznie mniejsza niż gospodarki krajów należących do G7).

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w przeszłości w praktyce przestaliśmy pojawiać się na tych spotkaniach – stwierdził. Rosja została wykluczona z G8 po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku. 

Putin przekonywał, że udział krajów tworzących G7 w światowej gospodarce „zmniejsza się” i wskazywał przy tym na problemy gospodarcze Niemiec. 

Punkt dotyczący powrotu Rosji do G8 pojawił się w oryginalnym 28-punktowym projekcie planu pokojowego, opracowanym przez administrację Donalda Trumpa (treść planu ujawnił serwis Axios). W czerwcu Trump mówił, że wykluczenie Rosji z G8 było błędem. 

Władimir Putin: Plan pokojowy USA powstał w oparciu o ustalenia ze szczytu na Alasce

W rozmowie z India Today Putin ujawnił też pewne szczegóły dotyczące negocjacji Rosji z USA ws. pokoju na Ukrainie. Przywódca Rosji przyznał, że plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa powstał głównie w oparciu o to, co uzgodnił z Trumpem w czasie sierpniowego szczytu na Alasce. Putin mówił też, że oryginalny, 28-punktowy plan pokojowy Amerykanie podzielili na cztery dokumenty (o tym, że w czasie spotkania na Kremlu Putin omawiał z wysłannikami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, cztery przekazane wcześniej Moskwie dokumenty, mówił doradca Putina Jurij Uszakow). Mówiąc o Europie Putin stwierdził, że powinna się ona włączyć w rozmowy pokojowe a nie w nich przeszkadzać. 

Mówiąc o spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem Putin podkreślił, że trwało ono tak długo, ponieważ obie strony musiały omówić każdy punkt planu pokojowego. Przywódca Rosji przyznał, że nie przy wszystkich punktach strony doszły do porozumienia. - Ta rozmowa była potrzebna, bardzo konkretna... W niektórych miejscach powiedzieliśmy: „tak, możemy to przedyskutować, ale nie możemy się na to zgodzić”. Taki był ton rozmowy – wyjaśnił.  

Władimir Putin 4 czerwca rozpoczyna dwudniową wizytę w Indiach – pierwszą oficjalną wizytę w tym kraju po rozpoczęciu przez Rosję agresji przeciw Ukrainie. 

