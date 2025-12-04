Władimir Putin: Rosja zajmie Donbas - tak lub inaczej

Władimir Putin: Rosja nie chce wracać do G8

W tym samym wywiadzie Putin stwierdził, że nie jest zainteresowany powrotem Rosji do formatu G8 (który jest de facto formatem G7+Rosja – czyli forum współpracy siedmiu największych gospodarek świata poszerzonych o Rosję, której gospodarka jest znacznie mniejsza niż gospodarki krajów należących do G7).

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w przeszłości w praktyce przestaliśmy pojawiać się na tych spotkaniach – stwierdził. Rosja została wykluczona z G8 po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku.

Putin przekonywał, że udział krajów tworzących G7 w światowej gospodarce „zmniejsza się” i wskazywał przy tym na problemy gospodarcze Niemiec.

Punkt dotyczący powrotu Rosji do G8 pojawił się w oryginalnym 28-punktowym projekcie planu pokojowego, opracowanym przez administrację Donalda Trumpa (treść planu ujawnił serwis Axios). W czerwcu Trump mówił, że wykluczenie Rosji z G8 było błędem.

Władimir Putin: Plan pokojowy USA powstał w oparciu o ustalenia ze szczytu na Alasce

W rozmowie z India Today Putin ujawnił też pewne szczegóły dotyczące negocjacji Rosji z USA ws. pokoju na Ukrainie. Przywódca Rosji przyznał, że plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa powstał głównie w oparciu o to, co uzgodnił z Trumpem w czasie sierpniowego szczytu na Alasce. Putin mówił też, że oryginalny, 28-punktowy plan pokojowy Amerykanie podzielili na cztery dokumenty (o tym, że w czasie spotkania na Kremlu Putin omawiał z wysłannikami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, cztery przekazane wcześniej Moskwie dokumenty, mówił doradca Putina Jurij Uszakow). Mówiąc o Europie Putin stwierdził, że powinna się ona włączyć w rozmowy pokojowe a nie w nich przeszkadzać.

Mówiąc o spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem Putin podkreślił, że trwało ono tak długo, ponieważ obie strony musiały omówić każdy punkt planu pokojowego. Przywódca Rosji przyznał, że nie przy wszystkich punktach strony doszły do porozumienia. - Ta rozmowa była potrzebna, bardzo konkretna... W niektórych miejscach powiedzieliśmy: „tak, możemy to przedyskutować, ale nie możemy się na to zgodzić”. Taki był ton rozmowy – wyjaśnił.