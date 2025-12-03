Rzeczpospolita
Jak Europa reaguje na rozmowy Witkoffa i Kushnera z Putinem na Kremlu?

Ukraińscy i europejscy politycy po wtorkowych rozmowach między Jaredem Kushnerem, Stevem Witkoffem i Władimirem Putinem na Kremlu krytykują władze Rosji za pozorowanie woli osiągnięcia pokoju.

Publikacja: 03.12.2025 12:19

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są reakcje europejskich polityków na rozmowy pomiędzy Jaredem Kushnerem, Stevem Witkoffem i Władimirem Putinem?
  • Jakie tematy były poruszane podczas spotkania na Kremlu?
  • Dlaczego doszło do odwołania spotkania Kushnera i Witkoffa z Putinem?

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy oświadczył, że Władimir Putin powinien „przestać marnować czas świata”. Z kolei szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper stwierdziła, iż rosyjski przywódca „powinien zakończyć pohukiwanie i rozlew krwi i okazać gotowość do podejścia do stołu (negocjacji) i poprzeć sprawiedliwy i trwały pokój” dla Ukrainy, w interesie europejskiego bezpieczeństwa. 

Musimy upewnić się, że w czasie kiedy trwają a my nie jesteśmy pewni, kiedy się skończą, Ukraina będzie w jak najkorzystniejszej pozycji, by kontynuować walkę, odpierać Rosjan

Mark Rutte, sekretarz generalny NATO

Szefowie MSZ państw UE: Widać, że Władimir Putin nie chce kończyć wojny

– To, co widzimy, to że Putin nie zmienił kursu. Na polu walki zachowuje się jeszcze agresywniej – oświadczył szef MSZ Estonii Margus Tsahkna. – Jest oczywiste, że nie chce żadnej formy pokoju – dodał. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff
Dyplomacja
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Stevem Witkoffem odwołane
W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen. – Jak dotąd nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony agresora, którym jest Rosja, sądzę, że najlepszym środkiem budowy zaufania byłoby, na początek, pełne zawieszenie broni – stwierdziła. 

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że dobrą informacją jest, iż rozmowy pokojowe trwają. 

– Ale jednocześnie musimy upewnić się, że w czasie, kiedy trwają, a my nie jesteśmy pewni, kiedy się skończą, Ukraina będzie w jak najkorzystniejszej pozycji, by kontynuować walkę, odpierać Rosjan. Ale także, by byli w jak najkorzystniejszej pozycji, gdy rozmowy pokojowe rzeczywiście dotrą do punktu, gdy usiądą do stołu – dodał. 

Z kolei szef MSZ Polski Radosław Sikorski ocenił, iż „intencje Rosji nie są dobre”. Sikorski poinformował też, że Polska wraz z Norwegią i Niemcami przeznaczą łącznie 500 mln dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy (tzw. inicjatywa PURL). Szefowie MSZ państw NATO biorą w środę udział w spotkaniu w Brukseli. 

Wołodymyr Zełenski: Rustem Umerow i gen. Andrij Hnatow jadą do Brukseli i Waszyngtonu

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w środę z wizytą do Brukseli przybędzie Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow. Umerow i gen. Hnatow spotkają się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców państw europejskich. 

Ukraińcy mają poinformować europejskich partnerów o tym, co wiedzą na temat wtorkowych rozmów amerykańsko-rosyjskich na Kremlu, a także omówią „europejski komponent niezbędnej architektury bezpieczeństwa”.

Po Brukseli Umerow i gen. Hnatow udadzą się do USA na spotkanie z przedstawicielami prezydenta Trumpa. „Ukraina będzie pracować konstruktywnie na rzecz prawdziwego pokoju” – zadeklarował Zełenski. 

Odwołane zostało natomiast spotkanie Witkoffa i Kushnera z Zełenskim, do którego miało dojść w Brukseli. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strona rosyjska miała zażądać, by Witkoff i Kushner polecieli z Moskwy bezpośrednio do USA.

Jak przebiegały rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na Kremlu?

USA i Rosja nie ujawniają szczegółów rozmów na Kremlu – z informacji przekazywanych przez Uszakowa wynika, że Waszyngton i Moskwa uzgodniły, że nie będą upubliczniać informacji na temat negocjacji. Potwierdził to w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który odmówił komentarza na temat negocjacji z Amerykanami stwierdzając, że „im ciszej na temat negocjacji, tym bardziej będą one produktywne”.

Uszakow mówił jedynie, że w czasie rozmowy omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej Rosji przez Stany Zjednoczone i dotyczące długoterminowego porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W trakcie rozmów poruszono m.in. „kwestie terytorialne” i nie osiągnięto w tym zakresie porozumienia. Rozmowy miały też dotyczyć perspektyw wznowienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA. 

Czytaj więcej

Spotkanie Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem na Kremlu trwało ok. pięciu godzin
Konflikty zbrojne
Pięć godzin Steve'a Witkoffa na Kremlu. Co wiemy o rozmowach z Władimirem Putinem?

Uszakow podsumował, że rozmowy były „konstruktywne, bardzo użyteczne i istotne”. Putin miał też przekazać „ważne sygnały”, które Witkoff i Kushner mają przekazać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi. 

Doradca Putina mówił też, że rozmowy będą kontynuowane „na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności” Rosja pozostanie w kontakcie z Kushnerem i Witkoffem. W kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem Uszakow mówił, że dojdzie do niego w zależności od postępów w negocjacjach. 

O perspektywach zakończenia wojny Rosji z Ukrainą mówił we wtorkowej rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji wojna Rosji z Ukrainą jest „nielogiczna”, ponieważ żadna ze stron jej nie wygrywa, a obie ponoszą ciężkie straty. Rubio mówił też, że walka toczy się obecnie o 20 proc. obwodu donieckiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy, a USA ustalają, na jakie ustępstwa jest w stanie pójść Ukraina oraz jak zagwarantować jej, że pozostanie krajem suwerennym i niepodległym oraz że nie zostanie ponownie najechana przez Rosję. 

Rosja ma uzależniać zgodę na zakończenie wojny na Ukrainie – co Władimir Putin miał sygnalizować Donaldowi Trumpowi już w czasie sierpniowego szczytu na Alasce – od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, a także od gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonować żadne zachodnie wojska. Takie zapisy znalazły się w 28-punktowym planie pokojowym opracowanym przez administrację Trumpa (jego treść ujawnił portal Axios), który jednak potem miał zostać zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą w Genewie (plan miał zostać zredukowany do 19 punktów), najbardziej sporne kwestie pozostawiono do rozstrzygnięcia Trumpowi i Zełenskiemu w bezpośredniej rozmowie). Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji mówił jednak, że jeśli plan nie będzie oddawać „ducha i litery” rozmów na Alasce, wówczas Rosja go odrzuci.

Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję, stan na 2 grudnia (MAPA)

Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję, stan na 2 grudnia (MAPA)

Foto: PAP

Tuż przed spotkaniem z Witkoffem i Kushnerem na Kremlu Putin odwiedził stanowisko dowodzenia rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie i odebrał meldunek m.in. od szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, z którego wynikało, że Rosjanie zajęli Pokrowsk i są bliscy zajęcia Myrnohradu. Doniesień tych, podobnie jak podanej pod koniec listopada informacji o zajęciu przez Rosjan Kupiańska w obwodzie charkowskim, nie potwierdza strona ukraińska. 

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Radosław Sikorski Wołodymyr Zełenski Organizacje NATO
e-Wydanie
