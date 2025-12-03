Aktualizacja: 03.12.2025 13:50 Publikacja: 03.12.2025 12:19
Radosław Sikorski
Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy oświadczył, że Władimir Putin powinien „przestać marnować czas świata”. Z kolei szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper stwierdziła, iż rosyjski przywódca „powinien zakończyć pohukiwanie i rozlew krwi i okazać gotowość do podejścia do stołu (negocjacji) i poprzeć sprawiedliwy i trwały pokój” dla Ukrainy, w interesie europejskiego bezpieczeństwa.
Mark Rutte, sekretarz generalny NATO
– To, co widzimy, to że Putin nie zmienił kursu. Na polu walki zachowuje się jeszcze agresywniej – oświadczył szef MSZ Estonii Margus Tsahkna. – Jest oczywiste, że nie chce żadnej formy pokoju – dodał.
W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen. – Jak dotąd nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony agresora, którym jest Rosja, sądzę, że najlepszym środkiem budowy zaufania byłoby, na początek, pełne zawieszenie broni – stwierdziła.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że dobrą informacją jest, iż rozmowy pokojowe trwają.
– Ale jednocześnie musimy upewnić się, że w czasie, kiedy trwają, a my nie jesteśmy pewni, kiedy się skończą, Ukraina będzie w jak najkorzystniejszej pozycji, by kontynuować walkę, odpierać Rosjan. Ale także, by byli w jak najkorzystniejszej pozycji, gdy rozmowy pokojowe rzeczywiście dotrą do punktu, gdy usiądą do stołu – dodał.
Z kolei szef MSZ Polski Radosław Sikorski ocenił, iż „intencje Rosji nie są dobre”. Sikorski poinformował też, że Polska wraz z Norwegią i Niemcami przeznaczą łącznie 500 mln dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy (tzw. inicjatywa PURL). Szefowie MSZ państw NATO biorą w środę udział w spotkaniu w Brukseli.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że w środę z wizytą do Brukseli przybędzie Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow. Umerow i gen. Hnatow spotkają się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców państw europejskich.
Ukraińcy mają poinformować europejskich partnerów o tym, co wiedzą na temat wtorkowych rozmów amerykańsko-rosyjskich na Kremlu, a także omówią „europejski komponent niezbędnej architektury bezpieczeństwa”.
Po Brukseli Umerow i gen. Hnatow udadzą się do USA na spotkanie z przedstawicielami prezydenta Trumpa. „Ukraina będzie pracować konstruktywnie na rzecz prawdziwego pokoju” – zadeklarował Zełenski.
Odwołane zostało natomiast spotkanie Witkoffa i Kushnera z Zełenskim, do którego miało dojść w Brukseli. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strona rosyjska miała zażądać, by Witkoff i Kushner polecieli z Moskwy bezpośrednio do USA.
USA i Rosja nie ujawniają szczegółów rozmów na Kremlu – z informacji przekazywanych przez Uszakowa wynika, że Waszyngton i Moskwa uzgodniły, że nie będą upubliczniać informacji na temat negocjacji. Potwierdził to w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który odmówił komentarza na temat negocjacji z Amerykanami stwierdzając, że „im ciszej na temat negocjacji, tym bardziej będą one produktywne”.
Uszakow mówił jedynie, że w czasie rozmowy omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej Rosji przez Stany Zjednoczone i dotyczące długoterminowego porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W trakcie rozmów poruszono m.in. „kwestie terytorialne” i nie osiągnięto w tym zakresie porozumienia. Rozmowy miały też dotyczyć perspektyw wznowienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA.
Uszakow podsumował, że rozmowy były „konstruktywne, bardzo użyteczne i istotne”. Putin miał też przekazać „ważne sygnały”, które Witkoff i Kushner mają przekazać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi.
Doradca Putina mówił też, że rozmowy będą kontynuowane „na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności” Rosja pozostanie w kontakcie z Kushnerem i Witkoffem. W kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem Uszakow mówił, że dojdzie do niego w zależności od postępów w negocjacjach.
O perspektywach zakończenia wojny Rosji z Ukrainą mówił we wtorkowej rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji wojna Rosji z Ukrainą jest „nielogiczna”, ponieważ żadna ze stron jej nie wygrywa, a obie ponoszą ciężkie straty. Rubio mówił też, że walka toczy się obecnie o 20 proc. obwodu donieckiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy, a USA ustalają, na jakie ustępstwa jest w stanie pójść Ukraina oraz jak zagwarantować jej, że pozostanie krajem suwerennym i niepodległym oraz że nie zostanie ponownie najechana przez Rosję.
Rosja ma uzależniać zgodę na zakończenie wojny na Ukrainie – co Władimir Putin miał sygnalizować Donaldowi Trumpowi już w czasie sierpniowego szczytu na Alasce – od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, a także od gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonować żadne zachodnie wojska. Takie zapisy znalazły się w 28-punktowym planie pokojowym opracowanym przez administrację Trumpa (jego treść ujawnił portal Axios), który jednak potem miał zostać zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą w Genewie (plan miał zostać zredukowany do 19 punktów), najbardziej sporne kwestie pozostawiono do rozstrzygnięcia Trumpowi i Zełenskiemu w bezpośredniej rozmowie). Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji mówił jednak, że jeśli plan nie będzie oddawać „ducha i litery” rozmów na Alasce, wówczas Rosja go odrzuci.
Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję, stan na 2 grudnia (MAPA)
Tuż przed spotkaniem z Witkoffem i Kushnerem na Kremlu Putin odwiedził stanowisko dowodzenia rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie i odebrał meldunek m.in. od szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, z którego wynikało, że Rosjanie zajęli Pokrowsk i są bliscy zajęcia Myrnohradu. Doniesień tych, podobnie jak podanej pod koniec listopada informacji o zajęciu przez Rosjan Kupiańska w obwodzie charkowskim, nie potwierdza strona ukraińska.
