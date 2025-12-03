W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen. – Jak dotąd nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony agresora, którym jest Rosja, sądzę, że najlepszym środkiem budowy zaufania byłoby, na początek, pełne zawieszenie broni – stwierdziła.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że dobrą informacją jest, iż rozmowy pokojowe trwają.

– Ale jednocześnie musimy upewnić się, że w czasie, kiedy trwają, a my nie jesteśmy pewni, kiedy się skończą, Ukraina będzie w jak najkorzystniejszej pozycji, by kontynuować walkę, odpierać Rosjan. Ale także, by byli w jak najkorzystniejszej pozycji, gdy rozmowy pokojowe rzeczywiście dotrą do punktu, gdy usiądą do stołu – dodał.

Z kolei szef MSZ Polski Radosław Sikorski ocenił, iż „intencje Rosji nie są dobre”. Sikorski poinformował też, że Polska wraz z Norwegią i Niemcami przeznaczą łącznie 500 mln dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy (tzw. inicjatywa PURL). Szefowie MSZ państw NATO biorą w środę udział w spotkaniu w Brukseli.

Wołodymyr Zełenski: Rustem Umerow i gen. Andrij Hnatow jadą do Brukseli i Waszyngtonu

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w środę z wizytą do Brukseli przybędzie Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow. Umerow i gen. Hnatow spotkają się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców państw europejskich.