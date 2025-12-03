– Właściciel psa miałby postawione zarzuty, mógłby trafić do więzienia albo zapłacić bardzo wysoką karę, a pies trafiłby do schroniska prowadzonego przez ekoaktywistów, gdzie trafiłby do klatki, ponieważ wylobbowali sobie w tej ustawie wyłączenie, że oni mogą trzymać w klatkach psy, które zabiorą ludziom z kojców, a ludzie muszą trzymać w olbrzymich kojcach po 20 m2 – kontynuował, wyrażając pogląd, że ekoaktywiści działają na szkodę zwierząt.

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że weto prezydenta zostanie poddane pod głosowanie. Będzie to pierwsza tego typu próba, odkąd Karol Nawrocki objął urząd. Projekt „ustawy łańcuchowej” poparło w Sejmie 280 posłów, do odrzucenia weta potrzeba 276 głosów.

Wojna PiS–Konfederacja. Sławomir Mentzen: Grzegorz Braun urósł kosztem Prawa i Sprawiedliwości

Prowadzący program w Radiu Zet pytał lidera Konfederacji również o politykę partyjną i o to, czy ten cieszy się, że „jest taka wojna” między nim a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Nie cieszę się, natomiast wydaje mi się, że powoli ta wojna się kończy, że od ok. trzech tygodni Kaczyński przestał mnie atakować i w sumie to mu się nie dziwię, bo na tej wojnie to głównie on tracił – odparł Sławomir Mentzen.

– Przypomnijmy sobie, jak świat wyglądał w czerwcu 2025 roku. Po prawej stronie sceny politycznej była euforia, niektórzy zaczęli mówić, że może będzie nawet jakaś większość konstytucyjna, że rząd już jest w odwrocie, być może nawet nie dotrwa do wyborów. I wtedy Jarosław Kaczyński stwierdził: nie, nie będzie dobrej atmosfery, my idziemy po samodzielną większość, PiS będzie miał 40 proc. I zaczął atakować Konfederację, mówiąc, że z Konfederacją nie da się w żaden sposób współpracować – powiedział.

– My się oczywiście broniliśmy, bo nie mieliśmy wyboru i efekt po pół roku jest mniej więcej taki, że nasze poparcie stoi w miejscu, Braun urósł kosztem Prawa i Sprawiedliwości i nie ma w tym momencie szans na to, że PiS dojdzie do 40 proc. – dodał. Mentzen ocenił też, że morale po prawej stronie sceny politycznej jest znacznie gorsze niż pół roku temu. – Jarosław Kaczyński wywołał wojnę, na której przede wszystkim on stracił. Zyskał Braun, my stoimy w miejscu, a cała prawica jest w defensywie. To było bez sensu – powiedział.