Nowy sondaż: KO na czele, najszybciej rośnie poparcie dla partii Grzegorza Brauna

Opublikowano wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Na czele utrzymuje się Koalicja Obywatelska.

Publikacja: 27.11.2025 09:24

Artur Bartkiewicz

Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu uzyskała 38,01 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. PiS notuje 27,97 proc. poparcia, co stanowi wynik o 0,1 punktu proc. gorszy niż w ostatnim sondażu. 

Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 13,97 proc. badanych, o 0,3 punktu proc. mniej niż w ostatnim badaniu OGB.

Największy wzrost w sondażu notuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 8,94 proc. respondentów (wzrost o 2,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania). 

Gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu – wskazuje sondaż OGB. Poniżej progu wyborczego znalazły się Nowa Lewica (8,94 proc., spadek o 0,2 punktu proc.), Partia Razem (2,75 proc., wzrost o 0,5 punktu proc.), PSL (2,68 proc., wzrost o 0,5 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,44 proc., spadek o 1,5 punktu proc.).

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

OGB przedstawia też symulację podziału mandatów przy takim rozkładzie głosów. Największy klub w Sejmie miałaby KO, która zdobyłaby 210 mandatów. PiS obsadziłby 152 mandaty, Konfederacja – 62 mandaty, a Konfederacja Korony Polskiej – 36 mandatów. 

W stosunku do wyniku wyborów z 15 października 2023 roku KO zyskałaby 53 mandaty, PiS – straciłby 42 mandaty, a Konfederacja zyskałaby 44 mandaty, a gdyby doliczyć mandaty zdobyte przez Konfederację Korony Polskiej – 80 mandatów (w wyborach z 2023 roku Konfederacja startowała z jednej listy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna). 

Informacja jest aktualizowana 

