Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu uzyskała 38,01 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. PiS notuje 27,97 proc. poparcia, co stanowi wynik o 0,1 punktu proc. gorszy niż w ostatnim sondażu.

Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 13,97 proc. badanych, o 0,3 punktu proc. mniej niż w ostatnim badaniu OGB.

Największy wzrost w sondażu notuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 8,94 proc. respondentów (wzrost o 2,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania).