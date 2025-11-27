Aktualizacja: 27.11.2025 09:35 Publikacja: 27.11.2025 09:24
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Foto: PAP
Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu uzyskała 38,01 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. PiS notuje 27,97 proc. poparcia, co stanowi wynik o 0,1 punktu proc. gorszy niż w ostatnim sondażu.
Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 13,97 proc. badanych, o 0,3 punktu proc. mniej niż w ostatnim badaniu OGB.
Największy wzrost w sondażu notuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 8,94 proc. respondentów (wzrost o 2,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania).
Gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu – wskazuje sondaż OGB. Poniżej progu wyborczego znalazły się Nowa Lewica (8,94 proc., spadek o 0,2 punktu proc.), Partia Razem (2,75 proc., wzrost o 0,5 punktu proc.), PSL (2,68 proc., wzrost o 0,5 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,44 proc., spadek o 1,5 punktu proc.).
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
OGB przedstawia też symulację podziału mandatów przy takim rozkładzie głosów. Największy klub w Sejmie miałaby KO, która zdobyłaby 210 mandatów. PiS obsadziłby 152 mandaty, Konfederacja – 62 mandaty, a Konfederacja Korony Polskiej – 36 mandatów.
W stosunku do wyniku wyborów z 15 października 2023 roku KO zyskałaby 53 mandaty, PiS – straciłby 42 mandaty, a Konfederacja zyskałaby 44 mandaty, a gdyby doliczyć mandaty zdobyte przez Konfederację Korony Polskiej – 80 mandatów (w wyborach z 2023 roku Konfederacja startowała z jednej listy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna).
