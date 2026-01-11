Donald Trump radzi Kubie zawrzeć układ

W niedzielę Donald Trump w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth odniósł się do wenezuelskiej ropy oraz Kuby. „Przez wiele lat Kuba żyła dzięki ogromnym ilościom ropy i pieniędzy z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dwóm ostatnim wenezuelskim dyktatorom. Ale koniec z tym!” – napisał.

„Większość tych Kubańczyków zginęła w ubiegłym tygodniu w ataku USA, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed zbirami i szantażystami, którzy przez tak wiele lat trzymali ją jako zakładnika” – dodał Trump, stwierdzając, że teraz Wenezuela jest i będzie chroniona przez Stany Zjednoczone i „zdecydowanie najsilniejsze siły zbrojne na świecie”. „Nie będzie już żadnej ropy ani pieniędzy wysyłanych na Kubę – zero!” – oświadczył. Amerykański prezydent „zdecydowanie zasugerował” władzom w Hawanie zawarcie porozumienia „zanim będzie za późno”, ale nie podał żadnych szczegółów dotyczących układu, jaki ma na myśli.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i sekretarz stanu USA Marco Rubio Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

W niedzielę Trump w mediach społecznościowych skomentował też wpis jednego z użytkowników Truth Social, który stwierdził, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, były senator z Florydy, syn kubańskich emigrantów „będzie prezydentem Kuby”. „Dla mnie brzmi to świetnie” – napisał prezydent.

Administracja Trumpa nie przedstawiła dotąd swych sprecyzowanych planów dotyczących Kuby. Wcześniej Donald Trump ocenił, że interwencja wojskowa na wyspie jest niepotrzebna, ponieważ kraj stoi na krawędzi upadku. Z kolei Marco Rubio sugerował w ubiegłym tygodniu, że przywódcy Kuby powinni się martwić. Stwierdził, że Kuba jest w poważnych tarapatach i że gdyby zasiadał w kubańskim rządzie, to byłby zaniepokojony.

Władze Kuby reagują na słowa Donalda Trumpa

W niedzielę na słowa Donalda Trumpa dotyczące ropy z Wenezueli zareagowały kubańskie władze. „Ci, którzy zamieniają wszystko w interes, nawet ludzkie życie, nie mają moralnego prawa, by krytykować cokolwiek na Kubie” – napisał w serwisie X prezydent kraju Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dodał, że „histeryczne ataki” na Kubę wynikają z gniewu, że kraj ten wybrał własny „model polityczny”. Jednocześnie kubański prezydent ocenił, że kłopoty gospodarcze na Kubie to nie efekt kubańskiej rewolucji, lecz wieloletnich sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.