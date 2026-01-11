Aktualizacja: 11.01.2026 20:24 Publikacja: 11.01.2026 19:39
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel Bermúdez odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa
Do tej pory Wenezuela była największym dostawcą ropy naftowej na Kubę, jednak z przytaczanych przez agencję Reutera danych dotyczących transportu morskiego wynika, że odkąd przed tygodniem siły zbrojne USA pojmały prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, w związku ze ścisłą amerykańską blokadą naftową wokół Wenezueli z wenezuelskich portów nie wypłynęła w kierunku Kuby żadna dostawa.
Po obaleniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli pełni dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodríguez, która stara się o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i chce złożyć wizytę w Białym Domu. Władze w Caracas i Waszyngtonie realizują umowę w sprawie wenezuelskiej ropy, w ramach której to Amerykanie mają sprzedawać surowiec z Wenezueli na światowych rynkach. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają być wydawane z korzyścią dla Wenezueli i USA.
Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie stanowiące, że dochód z wenezuelskiej ropy będzie przechowywany przez USA, a środki te nie mogą być przedmiotem roszczeń innych państw czy podmiotów. Pierwsza część umowy dotyczy 50 mln baryłek wenezuelskiej ropy o wartości 2 mld dol. Środki zostaną zdeponowane na rachunkach kontrolowanych przez Departament Skarbu USA.
W niedzielę Donald Trump w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth odniósł się do wenezuelskiej ropy oraz Kuby. „Przez wiele lat Kuba żyła dzięki ogromnym ilościom ropy i pieniędzy z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dwóm ostatnim wenezuelskim dyktatorom. Ale koniec z tym!” – napisał.
„Większość tych Kubańczyków zginęła w ubiegłym tygodniu w ataku USA, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed zbirami i szantażystami, którzy przez tak wiele lat trzymali ją jako zakładnika” – dodał Trump, stwierdzając, że teraz Wenezuela jest i będzie chroniona przez Stany Zjednoczone i „zdecydowanie najsilniejsze siły zbrojne na świecie”. „Nie będzie już żadnej ropy ani pieniędzy wysyłanych na Kubę – zero!” – oświadczył. Amerykański prezydent „zdecydowanie zasugerował” władzom w Hawanie zawarcie porozumienia „zanim będzie za późno”, ale nie podał żadnych szczegółów dotyczących układu, jaki ma na myśli.
W niedzielę Trump w mediach społecznościowych skomentował też wpis jednego z użytkowników Truth Social, który stwierdził, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, były senator z Florydy, syn kubańskich emigrantów „będzie prezydentem Kuby”. „Dla mnie brzmi to świetnie” – napisał prezydent.
Administracja Trumpa nie przedstawiła dotąd swych sprecyzowanych planów dotyczących Kuby. Wcześniej Donald Trump ocenił, że interwencja wojskowa na wyspie jest niepotrzebna, ponieważ kraj stoi na krawędzi upadku. Z kolei Marco Rubio sugerował w ubiegłym tygodniu, że przywódcy Kuby powinni się martwić. Stwierdził, że Kuba jest w poważnych tarapatach i że gdyby zasiadał w kubańskim rządzie, to byłby zaniepokojony.
W niedzielę na słowa Donalda Trumpa dotyczące ropy z Wenezueli zareagowały kubańskie władze. „Ci, którzy zamieniają wszystko w interes, nawet ludzkie życie, nie mają moralnego prawa, by krytykować cokolwiek na Kubie” – napisał w serwisie X prezydent kraju Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dodał, że „histeryczne ataki” na Kubę wynikają z gniewu, że kraj ten wybrał własny „model polityczny”. Jednocześnie kubański prezydent ocenił, że kłopoty gospodarcze na Kubie to nie efekt kubańskiej rewolucji, lecz wieloletnich sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.
„Kuba to wolny, niezależny i suwerenny naród. Nikt nam nie mówi, jak mamy postępować. Kuba nie atakuje, jest atakowana przez Stany Zjednoczone od 66 lat i nie grozi, lecz przygotowuje się, gotowa bronić ojczyzny do ostatniej kropli krwi” – oświadczył Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Z kolei minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez Parrilla napisał w serwisie X, że Kuba ma prawo importować paliwa od dowolnego dostawcy chcącego je eksportować. Zaprzeczył też, jakoby Kuba otrzymywała finansowe lub materiałowe wynagrodzenie w zamian za usługi bezpieczeństwa świadczone innym państwom.
W amerykańskim ataku na Wenezuelę zginęło 32 członków kubańskich sił zbrojnych i służb wywiadowczych. Według Hawany, byli oni odpowiedzialni za „bezpieczeństwo i obronę”. Szczegóły ich pobytu w Wenezueli nie zostały ujawnione.
