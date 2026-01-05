Aktualizacja: 05.01.2026 18:37 Publikacja: 05.01.2026 18:24
Nicolás Maduro
Zatrzymanie Nicolása Maduro było największą interwencją USA w Ameryce Łacińskiej od czasu inwazji na Panamę w 1989 roku. W sobotę amerykańskie siły specjalne wkroczyły do Caracas, przebiły się przez ochronę Maduro i zatrzymały go w jednym z tzw. bezpiecznych pomieszczeń.
W poniedziałek rano czasu lokalnego Maduro oraz jego żona Cilia Flores zostali przewiezieni z aresztu na Brooklynie śmigłowcem do sądu federalnego na Manhattanie. Prokuratura oskarża 63-letniego polityka o kierowanie międzynarodową siatką przemytniczą kokainy, współpracującą m.in. z meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas, kolumbijską partyzantką FARC oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua.
Maduro od lat zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że są one pretekstem do realizacji „imperialistycznych planów” USA wobec bogactw naturalnych Wenezueli.
Jak relacjonują amerykańskie media, sędzia Alvin Hellerstein powitał obecnych na sali sądowej i przedstawił swoją rolę. – Moim zadaniem jest dopilnowanie, by proces był sprawiedliwy – powiedział, po czym przystąpił do odczytania zarzutów.
Maduro oskarżony jest m.in. o spiskowanie w celu prowadzenia narkoterroryzmu, spiskowanie w celu przemytu kokainy, posiadanie karabinów maszynowych i urządzeń o charakterze destrukcyjnym oraz spiskowanie w celu posiadania karabinów maszynowych i urządzeń o charakterze destrukcyjnym.
Maduro potwierdził swoją tożsamość i przekazał przed sądem, że „jest prezydentem Wenezueli i że został pojmany w swoim domu w Caracas.” Maduro posługując się językiem hiszpańskim poinformował również sędziego, że chciałby skorzystać z możliwości zorganizowania wizyty konsularnej.
– Jestem niewinny, jestem porządnym człowiekiem, nadal jestem prezydentem mojego kraju – mówił.
Do winny nie przyznała się również jego żona Cilia Flores. – Tak, nazywam się Cilia Flores Maduro, jestem pierwszą damą Wenezueli – powiedziała przed sądem. – Jestem niewinna, całkowicie niewinna – przekazała.
Obrońca Maduro, Barry Pollack poinformował, że obecnie „nie ubiega się o zwolnienie za kaucją, ale może to zrobić później.”
Choć administracja Trumpa określała Maduro jako dyktatora i „barona narkotykowego”, prezydent USA nie ukrywa ambicji związanych z wenezuelską ropą naftową. Kraj ten dysponuje największymi na świecie udokumentowanymi rezerwami – ok. 303 mld baryłek, głównie ciężkiej ropy z regionu Orinoko.
Sektor naftowy Wenezueli od lat znajduje się jednak w zapaści z powodu złego zarządzania, niedoinwestowania i sankcji USA. W ubiegłym roku produkcja wynosiła średnio 1,1 mln baryłek dziennie – jedną trzecią poziomu z lat 70.
Początkowo władze w Caracas potępiły zatrzymanie Maduro jako „porwanie” i próbę kolonialnego przejęcia surowców. W niedzielę tymczasowa prezydent Delcy Rodríguez złagodziła jednak stanowisko, deklarując gotowość do współpracy z Waszyngtonem.
– Zapraszamy rząd USA do wspólnej pracy nad agendą współpracy. Prezydent Donald Trump, nasze narody i cały region zasługują na pokój i dialog, a nie wojnę – powiedziała Rodríguez.
56-letnia polityk, wywodząca się z ruchu chavistowskiego, znana jest z pragmatycznego podejścia i dobrych relacji z sektorem prywatnym, mimo twardej retoryki ideologicznej.
Operacja USA wywołała natomiast międzynarodowe oburzenie. Rosja, Chiny oraz lewicowi sojusznicy Wenezueli potępili działania Waszyngtonu. Kuba – najbliższy partner Caracas – poinformowała, że podczas operacji zginęło 32 jej wojskowych i funkcjonariuszy wywiadu.
Sojusznicy USA w Europie zachowują ostrożność, podkreślając konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego. Szwajcaria zamroziła aktywa Maduro i jego współpracowników. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma debatować nad legalnością zatrzymania urzędującej głowy państwa.
Maduro trafił do nowojorskiego Metropolitan Detention Center, gdzie – według doniesień – więźniowie przebywają w celach nawet 23 godziny na dobę. Warunki w tym ośrodku były wcześniej krytykowane m.in. przez Seana „Diddy’ego” Combsa i Joaquína „El Chapo” Guzmána.
Prezydent Trump uzasadniał operację napływem migrantów z Wenezueli oraz nacjonalizacją amerykańskich aktywów naftowych sprzed dekad. – Odbieramy to, co zostało nam skradzione. Amerykańskie firmy wrócą do Wenezueli. To my tu rządzimy – oświadczył.
W samej Wenezueli panuje napięcie. Opozycja wstrzymała się ze świętowaniem, a mieszkańcy gromadzą żywność i leki, obawiając się destabilizacji.
