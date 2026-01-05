Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zarzuty usłyszał Nicolás Maduro w federalnym sądzie w Nowym Jorku?

Zatrzymanie Nicolása Maduro było największą interwencją USA w Ameryce Łacińskiej od czasu inwazji na Panamę w 1989 roku. W sobotę amerykańskie siły specjalne wkroczyły do Caracas, przebiły się przez ochronę Maduro i zatrzymały go w jednym z tzw. bezpiecznych pomieszczeń.

Nicolás Maduro przewieziony do USA

W poniedziałek rano czasu lokalnego Maduro oraz jego żona Cilia Flores zostali przewiezieni z aresztu na Brooklynie śmigłowcem do sądu federalnego na Manhattanie. Prokuratura oskarża 63-letniego polityka o kierowanie międzynarodową siatką przemytniczą kokainy, współpracującą m.in. z meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas, kolumbijską partyzantką FARC oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua.

Maduro od lat zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że są one pretekstem do realizacji „imperialistycznych planów” USA wobec bogactw naturalnych Wenezueli.