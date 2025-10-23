Rzeczpospolita
Nowy sondaż: KO mocno w górę. A jakie poparcie miałaby wspólna lista koalicji rządzącej?

Są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Oprócz preferencji partyjnych zbadano też poparcie dla wspólnej listy koalicji tworzącej rząd Donalda Tuska, gdyby taka lista została wystawiona.

Publikacja: 23.10.2025 09:31

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Największy wzrost w badaniu notuje Koalicja Obywatelska – w porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia partia Donalda Tuska notuje wzrost o 4,1 punktu proc. i cieszy się poparciem 38,12 proc. ankietowanych. 

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który może liczyć na 29,81 proc. poparcia – co oznacza wzrost o 1,9 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania. 

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 15,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,9 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (6,02 proc., spadek o 1,1 punktu proc.).

Pod progiem wyborczym znalazła się Nowa Lewica (4,13 proc., spadek o 0,1 punktu proc.). Z kolei poniżej progu wyborczego i progu, gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.), znalazły się PSL (2,78 proc., spadek o 0,9 punktu proc.), Partia Razem (2,03 proc., spadek o 2,2 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc., spadek o 0,8 punktu proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 15-22 października. 

OGB szacuje, że przy takich wynikach KO zdobyłaby w Sejmie 210 mandatów, PiS – 162 mandaty, Konfederacja – 79 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 9 mandatów. 

W sondażu zbadano też poparcie, jakie uzyskałaby wspólna lista KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy, gdyby koalicja rządząca zdecydowała się wystawić taką listę w wyborach. Okazuje się, że na blok złożony z partii tworzących obecną koalicję byłoby gotowych zagłosować 46,73 proc. badanych. PiS w takiej sytuacji miałby 28,7 proc. poparcia, Konfederacja – 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 5,84 proc. Poniżej progu wyborczego, z poparciem 2,19 proc., znalazłaby się Partia Razem.

KO notuje najwyższe od początku roku poparcie w sondażu preferencji partyjnych przygotowanym przez OGB.

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Osoby Grzegorz Braun Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej

e-Wydanie