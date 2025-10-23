Aktualizacja: 23.10.2025 09:35 Publikacja: 23.10.2025 09:31
Donald Tusk
Foto: PAP/EPA
Największy wzrost w badaniu notuje Koalicja Obywatelska – w porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia partia Donalda Tuska notuje wzrost o 4,1 punktu proc. i cieszy się poparciem 38,12 proc. ankietowanych.
Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który może liczyć na 29,81 proc. poparcia – co oznacza wzrost o 1,9 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 15,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,9 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (6,02 proc., spadek o 1,1 punktu proc.).
Pod progiem wyborczym znalazła się Nowa Lewica (4,13 proc., spadek o 0,1 punktu proc.). Z kolei poniżej progu wyborczego i progu, gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.), znalazły się PSL (2,78 proc., spadek o 0,9 punktu proc.), Partia Razem (2,03 proc., spadek o 2,2 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc., spadek o 0,8 punktu proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 15-22 października.
OGB szacuje, że przy takich wynikach KO zdobyłaby w Sejmie 210 mandatów, PiS – 162 mandaty, Konfederacja – 79 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 9 mandatów.
W sondażu zbadano też poparcie, jakie uzyskałaby wspólna lista KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy, gdyby koalicja rządząca zdecydowała się wystawić taką listę w wyborach. Okazuje się, że na blok złożony z partii tworzących obecną koalicję byłoby gotowych zagłosować 46,73 proc. badanych. PiS w takiej sytuacji miałby 28,7 proc. poparcia, Konfederacja – 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 5,84 proc. Poniżej progu wyborczego, z poparciem 2,19 proc., znalazłaby się Partia Razem.
KO notuje najwyższe od początku roku poparcie w sondażu preferencji partyjnych przygotowanym przez OGB.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Największy wzrost w badaniu notuje Koalicja Obywatelska – w porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia partia Donalda Tuska notuje wzrost o 4,1 punktu proc. i cieszy się poparciem 38,12 proc. ankietowanych.
Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który może liczyć na 29,81 proc. poparcia – co oznacza wzrost o 1,9 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
– Prezydent Karol Nawrocki wyraźnie gra własną grę, dystansując się od Jarosława Kaczyńskiego. Łączy elektoraty,...
W USA nie do końca wiedzą, jakie jest znaczenie Donbasu dla obrony Ukrainy – mówi prof. Akademii Marynarki Wojen...
Do krótkiej wymiany zdań doszło między ministrami dyplomacji Polski i Węgier. Péter Szijjártó stwierdził, że pol...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
To logiczna konkluzja procesu, który już się właściwie wydarzył - mówił o zjednoczeniu PO z Inicjatywą Polską i...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas