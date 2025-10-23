Największy wzrost w badaniu notuje Koalicja Obywatelska – w porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia partia Donalda Tuska notuje wzrost o 4,1 punktu proc. i cieszy się poparciem 38,12 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który może liczyć na 29,81 proc. poparcia – co oznacza wzrost o 1,9 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 15,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,9 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (6,02 proc., spadek o 1,1 punktu proc.).

Pod progiem wyborczym znalazła się Nowa Lewica (4,13 proc., spadek o 0,1 punktu proc.). Z kolei poniżej progu wyborczego i progu, gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.), znalazły się PSL (2,78 proc., spadek o 0,9 punktu proc.), Partia Razem (2,03 proc., spadek o 2,2 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc., spadek o 0,8 punktu proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 15-22 października.