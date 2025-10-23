Aktualizacja: 23.10.2025 13:43 Publikacja: 23.10.2025 12:25
Dane z gospodarki za wrzesień dały raczej pozytywne sygnały
Foto: Adobe Stock
Dane z gospodarki za wrzesień dały raczej pozytywne sygnały. Wiadomo było, że między innymi ze względu na układ kalendarza czy efekty bazy powinniśmy zobaczyć wysokie odczyty, ale wzrost produkcji przemysłowej o 7,4 proc. r/r mile zaskoczył nawet największych optymistów. Podobnie zresztą wzrost produkcji budowlano-montażowej o 0,2 proc. – wynik na plusie przewidział tylko jeden zespół analityczny. Do tego doszedł zgodny ze średnią prognoz wzrost sprzedaży detalicznej o 6,4 proc. r/r.
Łącznie dane za trzeci kwartał budują w ekonomistach przekonanie, że w tym okresie PKB mógł rosnąć o blisko 4 proc. r/r. Byłby to najlepszy wynik polskiej gospodarki od trzech lat, i ponownie jeden z najwyższych w Unii Europejskiej.
O tym, że w danych za trzeci kwartał jest jednak też dość duża łyżka dziegciu, przekonuje Karol Pogorzelski, ekonomista banku Pekao. – Polska wciąż się dynamicznie rozwija, ale tempo odbicia gospodarczego po kryzysie energetycznym jest najwolniejsze spośród wszystkich dotychczasowych odbić ostatniego trzydziestolecia – zauważa. - Owszem, mieliśmy nieco lepsze dane we wrześniu, ale w całym kwartale widać słabe budownictwo, tylko umiarkowane ożywienie w produkcji przemysłowej, a branże eksportowe nadal radzą sobie słabo – wylicza. Zwraca też uwagę na brak istotnej poprawy, jeśli chodzi o rentowności firm. Te silnie spadły w ostatnich około dwóch latach, m.in. ze względu na wzrost kosztów energii czy szybki wzrost płac, przy jednoczesnym osłabionym popycie z zagranicy.
Ożywienie w przemyśle postępuje, acz jest nierównomierne, wciąż cierpią m.in. branże eksportowe. Dane np. S&P Global czy Polskiego Instytutu Ekonomicznego sugerują, że poziom zamówień i sprzedaży zaczyna się stabilizować. – Trzeci kwartał przyniósł wzrost produkcji przemysłowej do rekordowego poziomu, mimo bardzo trudnego otoczenia zewnętrznego, mimo niepewności globalnej związanej z cłami, mimo niskiej skłonności firm do inwestycji – zauważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. – Moim zdaniem zawdzięczamy to dywersyfikacji. W regionie produkcja przemysłowa wygląda w ostatnich kwartałach wyraźnie gorzej – dodaje.
Wciąż piętą achillesową gospodarki w 2025 r. są inwestycje. Ekonomiści spodziewali się, że w 2025 r. w danych widoczny będzie dużo większy impuls wynikający z uruchomienia inwestycji współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy unijnej. Rzeczywistość okazuje się wyraźnie słabsza: w drugim kwartale dynamika inwestycji była na minusie, zresztą podobnie jak dynamika produkcji budowlano-montażowej w całym okresie styczeń-wrzesień , wobec analogicznego okresu rok temu. – Widać dużo zamówień publicznych na kolei, jest też dużo pieniędzy na inwestycje w spółkach energetycznych. Natomiast dane makro są cały czas rozczarowujące – zauważa Pogorzelski.
– Nie ma wątpliwości, że ożywienie się pojawi, a pytaniem otwartym pozostaje jedynie kiedy ono nastąpi – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomista Banku Pocztowego. – Dane dotyczące zakontraktowania środków unijnych, czy to w ramach KPO, czy perspektywy 2021-2027 wskazują, że odbicie to powinno nastąpić lada moment – dodaje.
Solidnie wyglądają też dane ważne dla dynamiki konsumpcji prywatnej. Zarówno w danych o sprzedaży detalicznej towarów, jak i w nastrojach konsumenckich, widać wzrost popytu na dobra trwałego użytku (m.in. meble, sprzęt RTV/AGD). – Gospodarstwa domowe odczuwają korzystne efekty związane ze wzrostem realnych wynagrodzeń. Przypominam też, że w trzecim kwartale wskaźnik inflacji znacząco się obniżył – mówi Borowski. Jednocześnie w 2026 r. roczna dynamika konsumpcji prywatnej będzie zapewne spowalniać (acz, według prognoz, do wciąż solidnych okolic 3-3,5 proc. z ponad 4 proc. obecnie) ze względu na hamowanie realnego tempa płac. W strukturze wzrostu gospodarczego powinny jednak to miejsce zająć lepsze dane o inwestycjach. Pytanie, jak konsumenci będą wykorzystywać nabudowane w latach 2024-2025 oszczędności. – Widzimy odbudowanie realnych aktywów finansowych netto. One już osiągnęły rekordowy poziom, gospodarstwa domowe nadrobiły realny spadek wartości aktywów z lat z wysoką inflacją – zauważa Borowski. Teoretycznie to powinno sprzyjać konsumpcji, acz duży wpływ na to, czy wydajemy pieniądze, ma poczucie naszej pewności. Dane o nastrojach konsumenckich z trzeciego kwartału wskazały poprawę i w zasadzie najlepsze wyniki od początku pandemii, rośnie odsetek gospodarstw domowych deklarujących poprawę sytuacji finansowej. Obawy budzi sytuacja na rynku pracy. Te strachy podsyca m.in. spadek liczby ofert pracy.
Borowski zwraca też uwagę na rekordowo wysoką produkcję usług. Dane Eurostatu pokazują solidny wzrost. – Według mnie blisko 4-procentowy wzrost PKB w trzecim kwartale będziemy zawdzięczać w dużym stopniu właśnie usługom – mówi ekonomista i dodaje, że Polska jest w typowej sytuacji dla gospodarki doganiającej. – Mamy relatywnie wysoką elastyczność dochodową popytu w przypadku usług. Rośnie popyt na usługi, nie tylko konsumpcyjne, ale też świadczone na rzecz innych firm – wyjaśnia.
Sygnały ostrożnie optymistyczne, ale bez perspektyw boomu, wysyła też nowy Szybki Monitoring NBP, który wykazał lekką poprawę koniunktury w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale i oczekiwania dalszej poprawy. Jak zauważają ekonomiści Santander Bank Polska, wzrósł optymizm firm w zakresie popytu krajowego przy pogorszeniu perspektyw eksportu, a na większości rynków firmy odnotowały zmniejszenie przewagi podaży nad popytem. – Szybki Monitoring NBP potwierdził, że firmy notują poprawę wyników, spodziewają się dalszej poprawy w kolejnych kwartałach – dodaje Pogorzelski. Wciąż jednak nie można mówić o istotnej poprawie rentowności firm, ta pozostaje niska. A to właśnie ona wydaje się być kluczem do trwałej poprawy popytu na pracowników. – Powinny ruszyć inwestycje prywatne, musi wzrosnąć produktywność pracy. Aby to się stało, przedsiębiorstwa musiałyby zyskać więcej pewności co do rynków zbytu, a do tego potrzebują ożywienia gospodarczego w strefie euro. To jest możliwe w przyszłym roku, o ile "wypali" pakiet fiskalny w Niemczech – mówi Pogorzelski. Odbudowę koniunktury w Europie duszą jednak wojny handlowe.
