Z tego artykułu dowiesz się: Jakie sankcje nałożyły Stany Zjednoczone na rosyjskie koncerny naftowe?

Co obejmuje 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji?

Jakie zmiany dotyczą obsługi finansowej rosyjskich podmiotów?

Jaki wpływ na nowy pakiet sankcji miała postawa Słowacji?

Nowe sankcje USA zostały ogłoszone wieczorem w środę – dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się plany szczytu Trump–Putin. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że odwołał spotkanie, ponieważ „nie czuł się z tym dobrze”, cytuje agencja Reutera.

Reklama Reklama

Zaraz po tym Departament Skarbu USA poinformował, że dwie największe rosyjskie firmy naftowe – państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil oraz wszystkie ich struktury zostały objęte sankcjami. Ma to zmniejszyć znacznie możliwości finansowania machiny wojennej przez Kreml. To pierwsze sankcje na Rosję od objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa.

W czwartek 23 października państwa Unii Europejskiej formalnie przyjęły 19. pakiet sankcji wobec Rosji, po tym, jak Słowacja wycofała się w środę wieczorem z blokowania decyzji. Nowe sankcje uderzają w import rosyjskiego LNG, rosyjskie kryptogiełdy, banki, a także w firmy z Indii i Chin wspierające agresora. Ugodzony został też po raz pierwszy turystyczny biznes Rosji.

Tankowce floty cieni, kryptogiełdy, usługi turystyczne w Rosji na czarnej liście Unii

„To ważny pakiet, który za cel ma obcięcie dochodów Rosji z głównych źródeł poprzez nowe ograniczenia energetyczne, finansowe i handlowe” – poinformowała duńska prezydencja UE. Ponadto nowe sankcje obejmują zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG).