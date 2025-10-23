Rzeczpospolita
Ekonomia
Czarny czwartek Kremla. USA uderzają w ropę, a Unia w banki i sojuszników Rosji

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na główne rosyjskie koncerny naftowe. Z kolei Bruksela przyjęła 19 pakiet sankcji, mocno bijący w finansowanie rosyjskiej wojny. A na tym nie koniec.

Publikacja: 23.10.2025 12:12

Czarny czwartek Kremla. USA uderzają w ropę, a Unia w banki i sojuszników Rosji

Foto: Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie sankcje nałożyły Stany Zjednoczone na rosyjskie koncerny naftowe?
  • Co obejmuje 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji?
  • Jakie zmiany dotyczą obsługi finansowej rosyjskich podmiotów?
  • Jaki wpływ na nowy pakiet sankcji miała postawa Słowacji?

Nowe sankcje USA zostały ogłoszone wieczorem w środę – dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się plany szczytu Trump–Putin. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że odwołał spotkanie, ponieważ „nie czuł się z tym dobrze”, cytuje agencja Reutera.

Zaraz po tym Departament Skarbu USA poinformował, że dwie największe rosyjskie firmy naftowe – państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil oraz wszystkie ich struktury zostały objęte sankcjami. Ma to zmniejszyć znacznie możliwości finansowania machiny wojennej przez Kreml. To pierwsze sankcje na Rosję od objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa.

W czwartek 23 października państwa Unii Europejskiej formalnie przyjęły 19. pakiet sankcji wobec Rosji, po tym, jak Słowacja wycofała się w środę wieczorem z blokowania decyzji. Nowe sankcje uderzają w import rosyjskiego LNG, rosyjskie kryptogiełdy, banki, a także w firmy z Indii i Chin wspierające agresora. Ugodzony został też po raz pierwszy turystyczny biznes Rosji.

Tankowce floty cieni, kryptogiełdy, usługi turystyczne w Rosji na czarnej liście Unii

„To ważny pakiet, który za cel ma obcięcie dochodów Rosji z głównych źródeł poprzez nowe ograniczenia energetyczne, finansowe i handlowe” – poinformowała duńska prezydencja UE. Ponadto nowe sankcje obejmują zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

Czytaj więcej

Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji
Gaz
Flota cieni zarządzana z hotelu w Dubaju. Rosja testuje przeładunek LNG na morzu

Ograniczenia będą wdrażane dwuetapowo: umowy krótkoterminowe zostaną rozwiązane po sześciu miesiącach, a umowy długoterminowe wygasną 1 stycznia 2027 r. Pakiet 19 dodaje również 117 tankowców floty cieni do czarnej listy, zwiększając ich łączną liczbę z 441 do 558. Wprowadza również zakaz reasekuracji używanych rosyjskich samolotów i statków przez pięć lat od ich sprzedaży.

Unia Europejska nałożyła też zakaz świadczenia w Rosji wszelkich usług bezpośrednio związanych z turystyką.

Czytaj więcej

Europejski Bank Centralny zmienia zdanie. Rosyjskie aktywa dla Ukrainy?
Finanse
Europejski Bank Centralny zmienia zdanie. Rosyjskie aktywa dla Ukrainy?

Sankcje zawarte w pakiecie obejmują również nowy mechanizm ograniczający przemieszczanie się rosyjskich dyplomatów w obrębie Wspólnoty. „UE ogranicza działania rosyjskich dyplomatów, aby przeciwdziałać próbom destabilizacji. Putinowi coraz trudniej jest finansować tę wojnę. Celem sankcji są też między innymi rosyjskie banki, giełdy kryptowalut, podmioty w Indiach i Chinach” – napisała w poście na portalu X Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji.

Firmy z krajów sojuszniczych też objęte sankcjami

Łącznie 19. pakiet obejmuje 45 organizacji, które pomogły Kremlowi uniknąć sankcji, w tym 12 firm z Chin i Hongkongu, donosi Bloomberg. Zakazane zostaną również transakcje z pięcioma rosyjskimi bankami, a także usługi kryptowalutowe dla obywateli, rezydentów i firm rosyjskich. Ponadto rozszerzane są ograniczenia dotyczące rosyjskich systemów płatności elektronicznych, w szczególności systemu i kart Mir.

Czytaj więcej

Kraje G7 maja plan uderzenia w kasę Kremla
Gospodarka
G7 kontra Rosja. Jak opróżnić skarbiec Putina

Bruksela nałożyła też sankcje na cztery banki na Białorusi i w Kazachstanie. Zakazane zostały dla unijnych podmiotów i obywateli wszelkie transakcje z pięcioma bankami, jedną giełdą kryptowalut i dwoma firmami handlującymi ropą naftową w Tadżykistanie, Kirgistanie, Paragwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Hongkongu.

Wcześniej unijne źródła dyplomatyczne poinformowały agencję Reuters, że ograniczenia dotkną również cztery chińskie firmy powiązane z przemysłem naftowym, w tym dwie rafinerie, firmę handlową i organizację pomagającą Rosji w unikaniu sankcji.

Ostatnim krajem, który wstrzymywał nowy pakiet, była Słowacja. Jej premier Robert Fico zwrócił się do Komisji Europejskiej o gwarancje kontroli wysokich cen energii i uwzględnienia interesów przemysłu w polityce klimatycznej. W czwartek 23 października Słowacy wycofali swój sprzeciw. Słowacki dyplomata stwierdził, że postulaty kraju zostały spełnione w nowych przepisach dodanych do komunikatu końcowego szczytu przywódców UE.

Czytaj więcej

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Gospodarka
Niemcy naciskają na sięgnięcie po pieniądze Rosji. „Aby zakończyć wojnę, nie przedłużyć”

Szef ukraińskiego gabinetu prezydenta, Andrij Jermak, z zadowoleniem przyjął nowy pakiet sankcji Wspólnoty, stwierdzając, że uwzględnia on wiele propozycji Kijowa. „Ale na tym nie poprzestajemy. Pakiet nr. 20. jest już w przygotowaniu. Logika jest prosta: mniej pieniędzy dla Rosji, tym mniej rakiet na Ukrainie” – powiedział.

Nowe sankcje USA zostały ogłoszone wieczorem w środę – dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się plany szczytu Trump–Putin. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że odwołał spotkanie, ponieważ „nie czuł się z tym dobrze", cytuje agencja Reutera.

Zaraz po tym Departament Skarbu USA poinformował, że dwie największe rosyjskie firmy naftowe – państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil oraz wszystkie ich struktury zostały objęte sankcjami. Ma to zmniejszyć znacznie możliwości finansowania machiny wojennej przez Kreml. To pierwsze sankcje na Rosję od objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa.

