Aktualizacja: 23.10.2025 13:50 Publikacja: 23.10.2025 12:12
Foto: Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFP
Nowe sankcje USA zostały ogłoszone wieczorem w środę – dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się plany szczytu Trump–Putin. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że odwołał spotkanie, ponieważ „nie czuł się z tym dobrze”, cytuje agencja Reutera.
Zaraz po tym Departament Skarbu USA poinformował, że dwie największe rosyjskie firmy naftowe – państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil oraz wszystkie ich struktury zostały objęte sankcjami. Ma to zmniejszyć znacznie możliwości finansowania machiny wojennej przez Kreml. To pierwsze sankcje na Rosję od objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa.
W czwartek 23 października państwa Unii Europejskiej formalnie przyjęły 19. pakiet sankcji wobec Rosji, po tym, jak Słowacja wycofała się w środę wieczorem z blokowania decyzji. Nowe sankcje uderzają w import rosyjskiego LNG, rosyjskie kryptogiełdy, banki, a także w firmy z Indii i Chin wspierające agresora. Ugodzony został też po raz pierwszy turystyczny biznes Rosji.
„To ważny pakiet, który za cel ma obcięcie dochodów Rosji z głównych źródeł poprzez nowe ograniczenia energetyczne, finansowe i handlowe” – poinformowała duńska prezydencja UE. Ponadto nowe sankcje obejmują zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Czytaj więcej
Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji. Przeładunek na pełnym morzu w pobliżu Malezji rosyj...
Ograniczenia będą wdrażane dwuetapowo: umowy krótkoterminowe zostaną rozwiązane po sześciu miesiącach, a umowy długoterminowe wygasną 1 stycznia 2027 r. Pakiet 19 dodaje również 117 tankowców floty cieni do czarnej listy, zwiększając ich łączną liczbę z 441 do 558. Wprowadza również zakaz reasekuracji używanych rosyjskich samolotów i statków przez pięć lat od ich sprzedaży.
Unia Europejska nałożyła też zakaz świadczenia w Rosji wszelkich usług bezpośrednio związanych z turystyką.
Czytaj więcej
Pęka kolejna unijna instytucja. Po raz pierwszy Europejski Bank Centralny poparł wykorzystanie za...
Sankcje zawarte w pakiecie obejmują również nowy mechanizm ograniczający przemieszczanie się rosyjskich dyplomatów w obrębie Wspólnoty. „UE ogranicza działania rosyjskich dyplomatów, aby przeciwdziałać próbom destabilizacji. Putinowi coraz trudniej jest finansować tę wojnę. Celem sankcji są też między innymi rosyjskie banki, giełdy kryptowalut, podmioty w Indiach i Chinach” – napisała w poście na portalu X Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji.
Łącznie 19. pakiet obejmuje 45 organizacji, które pomogły Kremlowi uniknąć sankcji, w tym 12 firm z Chin i Hongkongu, donosi Bloomberg. Zakazane zostaną również transakcje z pięcioma rosyjskimi bankami, a także usługi kryptowalutowe dla obywateli, rezydentów i firm rosyjskich. Ponadto rozszerzane są ograniczenia dotyczące rosyjskich systemów płatności elektronicznych, w szczególności systemu i kart Mir.
Czytaj więcej
Grupa G7 może obniżyć dochody Moskwy z ropy naftowej nawet o 80 mld dol. rocznie. Ma też inne pom...
Bruksela nałożyła też sankcje na cztery banki na Białorusi i w Kazachstanie. Zakazane zostały dla unijnych podmiotów i obywateli wszelkie transakcje z pięcioma bankami, jedną giełdą kryptowalut i dwoma firmami handlującymi ropą naftową w Tadżykistanie, Kirgistanie, Paragwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Hongkongu.
Wcześniej unijne źródła dyplomatyczne poinformowały agencję Reuters, że ograniczenia dotkną również cztery chińskie firmy powiązane z przemysłem naftowym, w tym dwie rafinerie, firmę handlową i organizację pomagającą Rosji w unikaniu sankcji.
Ostatnim krajem, który wstrzymywał nowy pakiet, była Słowacja. Jej premier Robert Fico zwrócił się do Komisji Europejskiej o gwarancje kontroli wysokich cen energii i uwzględnienia interesów przemysłu w polityce klimatycznej. W czwartek 23 października Słowacy wycofali swój sprzeciw. Słowacki dyplomata stwierdził, że postulaty kraju zostały spełnione w nowych przepisach dodanych do komunikatu końcowego szczytu przywódców UE.
Czytaj więcej
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansowa...
Szef ukraińskiego gabinetu prezydenta, Andrij Jermak, z zadowoleniem przyjął nowy pakiet sankcji Wspólnoty, stwierdzając, że uwzględnia on wiele propozycji Kijowa. „Ale na tym nie poprzestajemy. Pakiet nr. 20. jest już w przygotowaniu. Logika jest prosta: mniej pieniędzy dla Rosji, tym mniej rakiet na Ukrainie” – powiedział.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe sankcje USA zostały ogłoszone wieczorem w środę – dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się plany szczytu Trump–Putin. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że odwołał spotkanie, ponieważ „nie czuł się z tym dobrze”, cytuje agencja Reutera.
Zaraz po tym Departament Skarbu USA poinformował, że dwie największe rosyjskie firmy naftowe – państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil oraz wszystkie ich struktury zostały objęte sankcjami. Ma to zmniejszyć znacznie możliwości finansowania machiny wojennej przez Kreml. To pierwsze sankcje na Rosję od objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa.
To już 25 lat odkąd na intelektualnej mapie Polski i stolicy funkcjonuje Centrum Badawcze Transformacji, Integra...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Rozwój wydobycia i posiadanie własnych zasobów węglowodorów – gazu i ropy naftowej – to warunek bezpieczeństwa e...
Regiony Rosji toną pozbawione subsydiów z Kremla i dochodów własnych zabieranych na potrzeby wojny. Dochody z po...
Zarządzanie kryzysowe w Polsce polega na doraźnym dostosowywaniu rozwiązań do realiów sytuacji, a nie na spójnym...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Socjalistyczny reżim wenezuelski proponował Amerykanom szeroki dostęp do swojej ropy i kopalin oraz osłabienie z...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas