Europejski Bank Centralny zmienia zdanie. Rosyjskie aktywa dla Ukrainy?

Pęka kolejna unijna instytucja. Po raz pierwszy Europejski Bank Centralny poparł wykorzystanie zamrożonych rezerw rosyjskich na pomoc Ukrainie.

Publikacja: 20.10.2025 16:29

Europejski Bank Centralny zmienia zdanie. Rosyjskie aktywa dla Ukrainy?

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Iwona Trusewicz

„Jeśli wszystkie kraje posiadające (rosyjskie – red.) aktywa i dysponujące gotówką, którą można wykorzystać jako zabezpieczenie, pójdą w tym samym kierunku i pożyczą Ukrainie pieniądze, które zostaną spłacone poprzez rosyjskie finansowanie odbudowy Ukrainy, ponieważ to Rosja jest tam agresorem, to myślę, że w dużym stopniu przekonałoby to Rosję do podjęcia negocjacji” – powiedziała w poniedziałek Christine Lagarde, prezeska EBC, w programie „Face the Nation” amerykańskiej stacji CBS.

Uczciwe rozwiązanie według EBC

Do tej pory Europejski Bank Centralny apelował do krajów Wspólnoty o nieruszanie rezerw rosyjskich. Wskazywał, że ich konfiskata mogłaby w dłuższej perspektywie podważyć euro oraz zaufanie do europejskiej waluty i systemu finansowego. Teraz jednak Christine Lagarde jest zdania, że wykorzystanie rosyjskich aktywów w ramach nowego planu UE jest możliwe.

„Myślę, że uczciwym rozwiązaniem byłoby udzielenie kredytu operacyjnego pod zastaw pozostałych na rachunkach zysków z rosyjskich aktywów – wyjaśniła Francuska. Według Lagarde, podstawą takiego działania musi być jedność – tak aby „każdy, kto posiada rosyjskie rezerwy, zrobił to samo”.

Kraje zachodnie zamroziły około 300 mld dol. waluty i papierów wartościowych, które rosyjski bank centralny trzymał nie u siebie w Rosji czy zaprzyjaźnionych krajach, ale na Zachodzie i to pomimo zagrożenia sankcjami już od 2014 r.

Czytaj więcej

Wielce drogi Krymie
Gospodarka
Wielce drogi Krymie
Prezeska banku Elwira Nabiullina nigdy nie wyjaśniła rodakom, dlaczego tak ogromne pieniądze zasilały zachodni system finansowy. Wysokość oprocentowania w zachodnich bankach była niższa od tej oferowanej oficjalnie przez banki w wielu innych krajach. Chyba że rosyjski bank centralny dostał na terenie Unii jakieś specjalnie atrakcyjne warunki lokowania aktywów. Ale o tym do tej pory nic nie wiadomo.

Dlaczego rosyjskie pieniądze pozostały w Unii?

Amerykańskie aktywa, w które rosyjski bank centralny silnie inwestował przed wojną Putina, szybko sprzedał przed wybuchem wojny, przerzucając się na inwestowanie w złoto. Papierów i walut jednak Bank Rosji z Zachodu w porę nie wycofał. W rezultacie takiego działania około 200 mld euro (230 mld dol.) znajduje się zamrożone na terenie Wspólnoty, w tym około 185 mld euro w belgijskim depozycie Euroclear.

Z tej kwoty Bruksela planuje udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 140 mld euro, wykorzystując zyski, które powstały na kontach w wyniku wykupu obligacji. Plan zakłada, że pożyczka będzie de facto bezzwrotna. Zostanie zastąpiona gwarancjami państw UE, że zwrócą one te 140 mld euro, jeśli Rosja zgodzi się wypłacić i wypłaci Ukrainie pełne reparacje za wyrządzone szkody. A to kwota już dziś dużo wyższa aniżeli 140 mld euro.

W tym przypadku, jak podkreśla Komisja Europejska, transakcja nie będzie uznawana za konfiskatę. A to uniemożliwia rosyjskie roszczenia. Wielka Brytania i Kanada potwierdziły gotowość do przyłączenia się do tego kroku: mogą posiadać aktywa o wartości ponad 50 mld dol.

Czytaj więcej

Kraje G7 maja plan uderzenia w kasę Kremla
Gospodarka
G7 kontra Rosja. Jak opróżnić skarbiec Putina

Biorąc pod uwagę, że Kreml nie chce płacić za jakiekolwiek zniszczenia, mordy i rabunki, które od 3,5 roku przeprowadza na Ukrainie, Bank Rosji może zamrożonych aktywów już nigdy nie zobaczyć.

