Rynek motoryzacyjny przechodzi dynamiczną transformację, a wraz z nim zmienia się podejście kierowców do posiadania samochodu. Coraz wyraźniej widać trend sięgania po produkty z drugiej ręki oraz nacisk na używanie, a nie na samo posiadanie pojazdu. W tej nowej rzeczywistości samochód używany przestał być traktowany jako gorsza alternatywa dla nowego. Wręcz przeciwnie – dla wielu stał się optymalnym i przemyślanym wyborem.

Dlaczego auta używane zyskują na popularności? Samochody nowe, jak wiadomo, tracą na wartości już w momencie wyjazdu z salonu. Tymczasem auto używane, pod warunkiem że pochodzi z wiarygodnego źródła i ma udokumentowany stan techniczny, może stanowić doskonałe rozwiązanie dla osób, które są wymagające wobec jakości i sprawności posiadanego auta, ale jednocześnie z jakiegoś powodu niekoniecznie chcą przeznaczać na nie duże pieniądze.

Finansowanie skrojone na miarę

Kluczem do pełnego wykorzystania potencjału aut z rynku wtórnego jest wybór odpowiedniej metody finansowania. Odpowiadając na potrzeby kierowców, Volkswagen Financial Services (VW FS), ściśle współpracując z markami samochodowymi Grupy Volkswagen, stworzył kompleksową ofertę, dostępną dla samochodów używanych sprzedawanych w autoryzowanej sieci dealerskiej Grupy VW – np. w programach Audi Select :plus czy Škoda Plus. W ten sposób kierowcy mogą wygodnie użytkować kilkuletnie auto w dogodnej miesięcznej racie.

Finansowanie samochodu używanego w takim modelu to przede wszystkim gwarancja jakości i przejrzystości. W ramach tej propozycji można wybierać spośród wielu aut, które są sprawdzone pod względem technicznym, mają gwarantowaną historię w zakresie przebiegu i pochodzenia oraz posiadają udokumentowane przeglądy i naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO), a klienci mają możliwość odbycia jazdy próbnej.

Jakie są możliwości

Volkswagen Financial Services przygotował kilka rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby różnych klientów, zarówno indywidualnych, jak i firm.

Klienci indywidualni mogą wybierać spośród takich opcji, jak:

∑ NAJEM – to propozycja doskonale wpisująca się w trend „używania, a nie posiadania”. Umożliwia najwygodniejsze użytkowanie auta bez konieczności jego kupowania. Stała miesięczna opłata pokrywa większość usług związanych z utrzymaniem samochodu. Są to m.in. ubezpieczenie, serwis w ASO, zarządzanie szkodami czy auto zastępcze bez limitu. A na koniec umowy po prostu zwracamy auto i możemy od razu wybrać kolejne;

∑ kredyt KLASYCZNY – jeśli preferujemy tradycyjną formę zakupu, ale nie chcemy angażować do tego oszczędności, możemy rozłożyć spłatę kredytu na auto używane nawet na 84 raty. Dużą zaletą tego rozwiązania jest elastyczność wkładu własnego, który zaczyna się już od 0 proc. wartości auta, co przekłada się na możliwość dogodnego dopasowania wysokości raty. Dzięki temu na koniec umowy klient ma sfinansowany cały samochód. Propozycję tę charakteryzuje atrakcyjne oprocentowanie, szybka decyzja kredytowa i minimum formalności;

∑ kredyt JAK ABONAMENT – to rozwiązanie, które pozwala korzystać z samochodu bez konieczności spłacania jego pełnej wartości. W trakcie trwania umowy klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu, co przekłada się na wyraźnie niższe miesięczne raty niż w kredycie KLASYCZNYM. Parametry finansowania – takie jak wysokość wkładu własnego, liczba rat czy roczny limit kilometrów – można elastycznie dopasować do swoich potrzeb. W ratę może być także wliczony pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych oraz, opcjonalnie, ubezpieczenie GAP czy dodatkowe wyposażenie auta. Po zakończeniu umowy klient ma do wyboru aż trzy opcje: może wymienić samochód na kolejny, spłacić jednorazowo pozostałą wartość i przejąć go na własność, albo kontynuować użytkowanie tego samego auta, przedłużając finansowanie.

Podobne rozwiązania dostępne są również dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z NAJMU, leasingu KLASYCZNEGO lub leasingu JAK ABONAMENT, zachowując swobodę finansową i możliwość optymalizacji sposobu użytkowania auta do charakteru swojej działalności.

Jedyny taki salon na świecie

Warto również wspomnieć o unikatowym miejscu na motoryzacyjnej mapie Polski, którym dysponuje Volkswagen Financial Services. Chodzi o VW FS STORE, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, który działa równolegle z platformą store.vwfs.pl. Jest to jedyny na świecie salon sprzedaży samochodów używanych działający pod marką własną Volkswagen Financial Services.

Klienci znajdą tu sprawdzone, poleasingowe, kilkuletnie auta marek należących do Grupy Volkswagen. Są one dostępne od ręki i w dogodnym finansowaniu. Wszystkie oferowane modele mają potwierdzony przebieg oraz zweryfikowaną historię serwisową.

Proces zakupu jest taki sam jak w przypadku nowego auta. Każdy samochód używany w ofercie VW FS STORE posiada dokładny opis, sprawdzoną historię i certyfikat jakości, a osoba zainteresowana jego zakupem ma możliwość jazdy próbnej. Eksperci VW FS przed sprzedażą oceniają wszystkie wady i zalety auta w pięciostopniowej skali, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo pojazdu. Cały proces sprzedażowy jest ukierunkowany na klienta. Na koniec można również skorzystać z opcji zwrotu pojazdu do salonu po zakończeniu leasingu lub kredytu.

Tak więc dzięki zróżnicowanej ofercie dostępnego finansowania używany samochód przestaje być synonimem kompromisu, a staje się oznaką inteligentnego zarządzania budżetem i komfortowego dostępu do sprawdzonej jakości. Wybierając sprawdzone źródło i elastyczne finansowanie, zyskujemy spokój i pewność, że nasz kilkuletni samochód będzie równie niezawodny jak nowy i sprosta naszym oczekiwaniom.

