W sobotę brytyjski dziennik „The Telegraph” podał, że dowódcy sił zbrojnych z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich opracowują plany ewentualnej misji NATO na Grenlandii – czyli terytorium, którego pozyskaniem dla Stanów Zjednoczonych zainteresowany jest prezydent tego kraju Donald Trump.
Według gazety, przedstawiciele Wielkiej Brytanii rozpoczęli wstępne rozmowy z Niemcami, Francją i innymi państwami, a plany mogłyby obejmować rozmieszczenie brytyjskich oddziałów, okrętów i samolotów w celu ochrony Grenlandii przed Rosją i Chinami.
W niedzielę brytyjska minister transportu Heidi Alexander została zapytana przez Sky News, czy Wielka Brytania rozważa rozmieszczenie wojsk na Grenlandii. Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że o przyszłości Grenlandii mogą decydować wyłącznie Grenlandczycy i Duńczycy (Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii). Alexander odparła, że być może dziennikarze „doszukują się czegoś w normalnych dyskusjach sojuszników z NATO na temat tego, jak odstraszyć Putina w rejonie koła podbiegunowego północnego, który w terminologii geopolitycznej często określa się mianem Dalekiej Północy”.
Minister użyła sformułowania business as usual, oznaczającego normalny bieg spraw. Dodała, że omawiany rejon świata coraz bardziej staje się miejscem sporu geopolitycznego z Rosją i Chinami. – Można oczekiwać, że będziemy rozmawiać ze wszystkimi naszymi sojusznikami w NATO o tym, co możemy zrobić, by powstrzymać rosyjską agresję w rejonie koła podbiegunowego północnego – podkreśliła.
Minister transportu wspomniała przy tym o umowie dotyczącej budowy w Wielkiej Brytanii 26 fregat dla norweskiej marynarki wojennej oraz o działaniach na rzecz ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej. – Dlatego zgodziliśmy się na zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń brytyjskiej piechoty morskiej z Norwegią i dlaczego zgodziliśmy się na rozmieszczenie elementów naszego sprzętu w Norwegii, byśmy w razie potrzeby mogli działać szybko – mówiła.
O doniesienia „The Telegraph” zapytany został też rzecznik brytyjskiego rządu, który stwierdził, że Wielka Brytania „jest zaangażowana we współpracę z sojusznikami z NATO w celu wzmocnienia odstraszania i obrony NATO w Arktyce”.
Prezydent USA Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią, by zapobiec możliwości zajęcia tego strategicznie położonego i bogatego w surowce terytorium przez Rosję lub Chiny. Argumentował przy tym, że obecność wojskowa USA tam nie wystarczy.
W niedzielę Bloomberg podał, że grupa państw z Europy, w tym Wielka Brytania i Niemcy, rozważa zwiększenie swej obecności wojskowej na Grenlandii. W publikacji, w której powołano się na osoby zaznajomione z planami, podano, że Niemcy zaproponują utworzenie wspólnej misji NATO w celu ochrony rejonu Arktyki.
Tymczasem „Financial Times” napisał w niedzielę, że nordyccy dyplomaci odrzucili twierdzenia Trumpa, który przekonywał (bez przedstawienia dowodów), że rosyjskie i chińskie statki operują w rejonie Grenlandii. Jak zauważyła agencja Reutera, słowa amerykańskiego prezydenta nie znajdują potwierdzenia w danych MarineTraffic i LSEG, czyli serwisów zajmujących się śledzeniem ruchu morskiego.
