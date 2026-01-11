Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wielka Brytania rozważa wysłanie wojska na Grenlandię? Minister mówi o normalnych rozmowach

Po doniesieniach mediów na temat rozmów o rozmieszczeniu m.in. brytyjskich sił na Grenlandii przedstawicielka rządu Wielkiej Brytanii oświadczyła, że rozmowy z członkami NATO o odstraszaniu rosyjskiej aktywności w rejonie Arktyki odbywają się „jak zwykle”.

Publikacja: 11.01.2026 22:44

Żołnierze Danii podczas ćwiczeń wojskowych na Grenlandii we wrześniu 2025 r. (fot. ilustracyjna)

Żołnierze Danii podczas ćwiczeń wojskowych na Grenlandii we wrześniu 2025 r. (fot. ilustracyjna)

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Jakub Czermiński

W sobotę brytyjski dziennik „The Telegraph” podał, że dowódcy sił zbrojnych z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich opracowują plany ewentualnej misji NATO na Grenlandii – czyli terytorium, którego pozyskaniem dla Stanów Zjednoczonych zainteresowany jest prezydent tego kraju Donald Trump.

Według gazety, przedstawiciele Wielkiej Brytanii rozpoczęli wstępne rozmowy z Niemcami, Francją i innymi państwami, a plany mogłyby obejmować rozmieszczenie brytyjskich oddziałów, okrętów i samolotów w celu ochrony Grenlandii przed Rosją i Chinami.

Czytaj więcej

Poseł PiS Paweł Jabłoński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” odniósł się do polityki prezydenta USA Donal
Polityka
Czy Donald Trump weźmie Grenlandię siłą? Były wiceszef MSZ ma wątpliwości

Brytyjscy żołnierze na Grenlandii? Minister komentuje doniesienia mediów

W niedzielę brytyjska minister transportu Heidi Alexander została zapytana przez Sky News, czy Wielka Brytania rozważa rozmieszczenie wojsk na Grenlandii. Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że o przyszłości Grenlandii mogą decydować wyłącznie Grenlandczycy i Duńczycy (Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii). Alexander odparła, że być może dziennikarze „doszukują się czegoś w normalnych dyskusjach sojuszników z NATO na temat tego, jak odstraszyć Putina w rejonie koła podbiegunowego północnego, który w terminologii geopolitycznej często określa się mianem Dalekiej Północy”.

Minister użyła sformułowania business as usual, oznaczającego normalny bieg spraw. Dodała, że omawiany rejon świata coraz bardziej staje się miejscem sporu geopolitycznego z Rosją i Chinami. – Można oczekiwać, że będziemy rozmawiać ze wszystkimi naszymi sojusznikami w NATO o tym, co możemy zrobić, by powstrzymać rosyjską agresję w rejonie koła podbiegunowego północnego – podkreśliła.

Reklama
Reklama

Minister transportu wspomniała przy tym o umowie dotyczącej budowy w Wielkiej Brytanii 26 fregat dla norweskiej marynarki wojennej oraz o działaniach na rzecz ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej. – Dlatego zgodziliśmy się na zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń brytyjskiej piechoty morskiej z Norwegią i dlaczego zgodziliśmy się na rozmieszczenie elementów naszego sprzętu w Norwegii, byśmy w razie potrzeby mogli działać szybko – mówiła.

Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego

Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego

Foto: PAP

O doniesienia „The Telegraph” zapytany został też rzecznik brytyjskiego rządu, który stwierdził, że Wielka Brytania „jest zaangażowana we współpracę z sojusznikami z NATO w celu wzmocnienia odstraszania i obrony NATO w Arktyce”.

Padnie propozycja utworzenia misji NATO na Grenlandii?

Prezydent USA Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią, by zapobiec możliwości zajęcia tego strategicznie położonego i bogatego w surowce terytorium przez Rosję lub Chiny. Argumentował przy tym, że obecność wojskowa USA tam nie wystarczy.

W niedzielę Bloomberg podał, że grupa państw z Europy, w tym Wielka Brytania i Niemcy, rozważa zwiększenie swej obecności wojskowej na Grenlandii. W publikacji, w której powołano się na osoby zaznajomione z planami, podano, że Niemcy zaproponują utworzenie wspólnej misji NATO w celu ochrony rejonu Arktyki.

Czytaj więcej

Żołnierz francuski w czasie ćwiczeń NATO na Grenlandii
Polityka
USA zaoferują 100 tys. dolarów dla każdego Grenlandczyka za porzucenie Danii?
Reklama
Reklama

Tymczasem „Financial Times” napisał w niedzielę, że nordyccy dyplomaci odrzucili twierdzenia Trumpa, który przekonywał (bez przedstawienia dowodów), że rosyjskie i chińskie statki operują w rejonie Grenlandii. Jak zauważyła agencja Reutera, słowa amerykańskiego prezydenta nie znajdują potwierdzenia w danych MarineTraffic i LSEG, czyli serwisów zajmujących się śledzeniem ruchu morskiego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Organizacje NATO Grenlandia
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel Bermúdez odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa
Polityka
Donald Trump grozi kolejnemu państwu. „Zanim będzie za późno”. Jest odpowiedź
Członkowie jednostki żandarmerii wojskowej lojalnej wobec wspieranej przez ZEA separatystycznej Połu
Polityka
Rozwód braterskich monarchii. Nie będzie nowego państwa - Arabii Południowej
Donald Trump
Polityka
Sędzia blokuje decyzję administracji Trumpa. Dotyczyła stanów rządzonych przez Demokratów
Beniamin Netanjahu
Polityka
Izrael chce zrezygnować z pomocy finansowej USA. W trosce o wizerunek
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Premier Finlandii Petteri Orpo
Polityka
„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Petteri Orpo: To jego „strategia negocjacyjna”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama