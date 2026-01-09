Źródła agencji Reutera twierdzą, że w dyskusjach padały różne sumy – od 10 tysięcy dolarów do nawet 100 tys. dolarów dla każdego z 57 tys. mieszkańców Grenlandii. W przypadku tej ostatniej sumy cała operacja kosztowałaby USA niemal 6 mld dolarów.

Donald Trump jest zainteresowany Grenlandią od czasu swojej pierwszej kadencji w Białym Domu

Grenlandia stanowi obecnie autonomiczne terytorium zależne Danii. W odróżnieniu od Danii Grenlandia nie należy do Unii Europejskiej (z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wystąpiła w 1985 roku, w wyniku referendum z 1982 roku). W wyniku referendum z 2008 roku autonomia Grenlandii została poszerzona (za było 75,54 proc. mieszkańców wyspy, w większości Inuitów). Jedynym urzędowym językiem na wyspie jest grenlandzki.

Grenlandia - największa wyspa świata Foto: PAP

Donald Trump mówił o zainteresowaniu pozyskaniem Grenlandii już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu, w 2019 roku. Wówczas prezydent USA wyrażał zainteresowanie zakupem wyspy od Danii (USA próbowały już kupić Grenlandię od Danii tuż po zakończeniu II wojny światowej), ale Kopenhaga odrzuciła taką możliwość.

W 2024 roku, już jako prezydent elekt ponownie wyraził zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii i wówczas nie wykluczył, że USA mogłyby do tego użyć siły. Ponownie o zainteresowaniu Grenlandią Trump zaczął mówić po interwencji wojskowej USA w Wenezueli, zakończonej pojmaniem przywódcy tego kraju Nicolása Maduro. Trump stwierdził, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na swoje bezpieczeństwo narodowe, a rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rozważane są różne opcje przejęcia przez USA kontroli nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii. Jednak sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z kongresmenami podkreślał, że Stany Zjednoczone nie planują inwazji na Grenlandię – zamierzają natomiast kupić wyspę od Danii.