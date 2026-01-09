Tym samym Santander Bank Polska już formalnie dołączył do grupy finansowej Erste. Dla Austriaków przejęty bank w Polsce będzie największym podmiotem w grupie pod względem liczby klientów, a Polska – ósmym rynkiem, gdzie prowadzą działalność.

Nowy główny akcjonariusz i wspólna strategia rozwoju

– Nasz główny akcjonariusz, Erste Group, to silny, stabilny, europejski bank. Od dziś wspólnie będziemy budować przyszłość dla naszych klientów – powiedział Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, cytowany w piątkowym komunikacie. Jak podkreślił, Erste doskonale zna realia regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wnosi do banku doświadczenie międzynarodowe oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają wesprzeć dalszy rozwój usług.

Dzięki dołączeniu do Erste Group bank ma skorzystać z know-how jednej z największych grup finansowych w regionie, co ma poszerzyć jego możliwości rozwoju i otworzyć go na nowych klientów ze wszystkich segmentów rynku.

Warunki i harmonogram przejęcia Santander Bank Polska

Wstępna umowa dotycząca przejęcia Santander Bank Polska została ogłoszona w maju 2025 r., a wartość transakcji wynosi ok. 7 mld euro (łącznie za 49 proc. udziałów w Santander BP oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI). Pod koniec grudnia 2025 r. zgodę na transakcję wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Na 22 stycznia zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku, które zdecyduje m.in. o zmianie nazwy na Erste Bank Polska. Rebranding obejmie także spółki z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, z wyłączeniem Santander Consumer Bank Polska, który pozostaje w całości w Grupie Santander.