Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Santander Bank Polska oficjalnie przejęty przez Erste Group

Grupa Santander i Erste Group potwierdziły finalizację sprzedaży 49 proc. akcji Santander Bank Polska. Oznacza to, że bank ma nowego głównego akcjonariusza – austriacką Erste Group, podano w piątkowym komunikacie.

Publikacja: 09.01.2026 14:30

Santander Bank Polska oficjalnie przejęty przez Erste Group

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Tym samym Santander Bank Polska już formalnie dołączył do grupy finansowej Erste. Dla Austriaków przejęty bank w Polsce będzie największym podmiotem w grupie pod względem liczby klientów, a Polska – ósmym rynkiem, gdzie prowadzą działalność. 

Nowy główny akcjonariusz i wspólna strategia rozwoju

– Nasz główny akcjonariusz, Erste Group, to silny, stabilny, europejski bank. Od dziś wspólnie będziemy budować przyszłość dla naszych klientów – powiedział Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, cytowany w piątkowym komunikacie. Jak podkreślił, Erste doskonale zna realia regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wnosi do banku doświadczenie międzynarodowe oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają wesprzeć dalszy rozwój usług.

Dzięki dołączeniu do Erste Group bank ma skorzystać z know-how jednej z największych grup finansowych w regionie, co ma poszerzyć jego możliwości rozwoju i otworzyć go na nowych klientów ze wszystkich segmentów rynku.

Czytaj więcej

Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska
Banki
Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska

Warunki i harmonogram przejęcia Santander Bank Polska

Wstępna umowa dotycząca przejęcia Santander Bank Polska została ogłoszona w maju 2025 r., a wartość transakcji wynosi ok. 7 mld euro (łącznie za 49 proc. udziałów w Santander BP oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI). Pod koniec grudnia 2025 r. zgodę na transakcję wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Na 22 stycznia zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku, które zdecyduje m.in. o zmianie nazwy na Erste Bank Polska. Rebranding obejmie także spółki z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, z wyłączeniem Santander Consumer Bank Polska, który pozostaje w całości w Grupie Santander.

Reklama
Reklama

Santander Bank Polska jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów oraz największym bankiem z kapitałem prywatnym. Obsługuje ponad 6 mln klientów.

– Działamy na polskim rynku od prawie 40 lat. Zbudowaliśmy jeden z największych banków w kraju i te priorytety nie zmienią się. Z nowym akcjonariuszem stworzymy naszym klientom nowe możliwości – podkreślił prezes Gajewski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Firmy Przejęcia Fuzje Finanse Erste Group Santander Bank Polska
Prezes ING Banku Śląskiego: Konkurencja wraca na rynek. Banki ostro walczą o klienta
Banki
Prezes ING Banku Śląskiego: Konkurencja wraca na rynek. Banki ostro walczą o klienta
Christine Lagarde zarabia ponad połowę więcej niż ujawnia EBC. I cztery razy tyle, co szef Fed
Banki
Christine Lagarde zarabia ponad połowę więcej niż ujawnia EBC. I cztery razy tyle, co szef Fed
Banki wróciły na szczyt. Co dalej z wycenami w 2026 roku?
Banki
Banki wróciły na szczyt. Co dalej z wycenami w 2026 roku?
Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku
Banki
Prezes SGB-Banku: Lokalny bank też można mieć w telefonie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska
Banki
Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama